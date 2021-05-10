Biraz yavaş

Bir taraftan sandık her şey değildir diye bağırıp da, diğer taraftan sürekli erken seçim istemek biraz tuhaf geliyor ama yine de üzerinde düşünmek lazım.

Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin

başına çok dertler açmıştır.

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Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.

O da bir yol.

Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.

Yeni bir rüzgar

Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var: