Biraz yavaş

Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin
başına çok dertler açmıştır.
***
Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.
O da bir yol.
Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.
Yeni bir rüzgar
Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:
- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?
Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:
- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?
Ve devamla:
- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?
Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:
- Eller yukarı.
Kaynak
Onca zahmet, onca emek, hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Bir eline sağlık da mı denmez? Beğen veya beğenme, bu mudur insana değer? Emeğe saygı?
............
En tuhafı da, bu anayasayı gündemi değiştirmek için ortaya atılmış bir malzeme
olarak aşağıladılar.
Bu çok ayıp.
Türkiye’de gündemi değiştirmek için, malzemeye ihtiyaç mı var? Kılıçdaroğlu tek başına zaten malzeme değil mi?
(Not: Bir anayasa da sen yap görelim. Yapamıyorsan HDP’ye sipariş ver.)
- Aday mısınız?
Kılıçdaroğlu da her seferinde münasip bir lisanla konuyu kapattı. Şimdi son olarak klişe bir cümle hazırlamış, kim sorsa aynı cevabı veriyor: (Mealen)
- İttifak’tan böyle bir karar çıkarsa kaçamayız.
***
Çıkmaz çıkmaz.
Öyle bir karar çıkmaz.
Çıkmaması için de zaten bütün şartlar şimdiden hazır... Esasen öbür liderler de istemezler Kılıçdaroğlu’nun çatı adaylığını... Peşinen mağlubiyeti niye kabul etsinler.
Geriye hangi ihtimal kalıyor:
Ağzına geleni söyledi:
- Türkiye’de demokrasi askıya alınmıştır.
- Anayasa askıya alınmıştır.
- Hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Bunu bütün dünya duysun.
..........
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “kayıt yasağı”yla ilgili son genelgesine kızmış, anladık ama eleştirilerini sayıp döküp takipçisi de olmak varken, niye bu kadar ağır konuşmuş, niye “bütün dünya bunu duysun” diye bağırmış, anlayamadım.
***
Gerçi arada bir
Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.
PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)
*
Buna çok memnun oldum.
Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.
Dolayısıyla da legalize oluyor.
Öyleyse?
Meksika Sınırı’nda inşallah
Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder.
5 milyon nedir ki?
Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var.
Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil.
Değil.
***
Peki, mesele siyasal ağırlık mı?
Bence o da değil.
Joe Biden’a, soykırımla ilgili gereken cevap, bir kere verilirdi, yeterdi. Gülle gibi ağır lafları her gece her vesileyle televizyonlarda tekrarlamak, bence meseleye hafiflik getirebilir.
- Tıpkı Amerikalıların getirdiği gibi.
***
Amerikalılar bu meseleyi zaten hafifletmişlerdir.
Her yıl aynı tarihte, “söylesem mi söylemesem mi” diye papatya falı açtıkları bir konu, ciddiyetini nasıl muhafaza eder? Hele yıllarca yok sayılan bir nesne, bu yıl birdenbire nasıl var olur? 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde bunu Joe Biden’a sorsak bile kime ne fayda getirir?
***
Dünyada artık devlet adamı yetişmiyor deyince yadırgıyorsunuz.
Siz söyleyin.
Bu yıl 9’u ikiye katlayıp, tatili 17 güne çıkardık.
Kurban Bayramı’na Allah Kerim.
*
Aman, otoyollara dikkat diyorduk yıllarca... Trafik Canavarı’na dikkat.
Ne değişti?
Şimdi tehlikenin sadece cinsi değişti. Aman koronavirüs’e dikkat diyoruz, o kadar.
Yani nereden baksanız, işin özü kurallara riayet.
*
Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.
***
Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..
Onlara dayanamıyorum.
***
Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.
- Yahu kısıtlama size ne yazar?
Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!
...........
Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.
(Dindar demedim, dinci dedim.)
***
İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.
***
Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden
Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.
Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).
Van ve Muş
Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.
Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...
Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?
Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.
Gözden kaçmasın
Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.
Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.
İşte öyle birini buldular.
*
Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.
Soykırım’dan öte bakın ne dedi:
- Aman tekrarı olmasın.
Ne demek?
Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.
Nedir? Soykırım.
- Dedi mi demedi mi?
Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?
***
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.
İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.
İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.
Eh, ne yapsın?
O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...
Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.
***
Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.
Hayır...
Allah Allah...
23 Nisan günü, Menderes’in sonu’nu konuşmak.
Bu da mı olacaktı?
......
23 Nisan günü 104 Emekli Amiral’in bildirisini mi konuşacaktık, yazacaktık?
Başımıza gelmeyen bir bu mu kalmıştı?
*
Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.
Bir kerecik de hırsız yakalansa.
Bir kerecik de vatan sahiden
ona buna peşkeş çekilse.
Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.
***
Menderes için dediniz ki:
İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.
Erdoğan mı, Akşener mi?
Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.
- En az oy kime çıkmış?
Kılıçdaroğlu’na.
Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.
Biraz yavaş
Cumhur ve Millet...
Her iki ittifakta da erken öten horozlar var. Yüzde 60’a kadar “kafadan” sallıyorlar.
Aklıma ne geldi:
Adamın biri bakkala koşmuş, nefes nefese... Bir 500 liralık banknot uzatıp şunu boz demiş.
Bakkal gayet sakin, almış 500’lüğü, çekmecesinden iki tane 250 liralık banknot çıkarıp vermiş adama.
Alman’a dair
Yıldönümü...
Mayıs.
Farz edin ki 1945’teyiz.
Günlerden salı mı, çarşamba mı, artık arşive bakmak lazım.
Bütün gazetelerde aynı manşet:
- Almanya, kayıtsız şartsız teslim oldu.
............
İşte o Almanya, bugünkü
lider Almanya’dır. Avrupa’nın patronudur, AB’nin kaptanıdır, dünya denen gezegenin de saygın devletlerinden biridir.
Nasıl oldu? Sıfırdan buraya nasıl geldi?
Başarının sırrı:
- Ciddiyet ve disiplin.
Peki Japonya?
Onu da kutlayacağım.
Ne zaman? 6 Ağustos’ta...
Atom bombasının yıldönümünde: Galip sayılır, bu yolda mağlup.
Kısa notlar
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz...
Bu ne demek?
- Vatandaşı sokağa teşvik.
“Bahar geldi beyim evde durulmaz.
Bu mevsimde çemenzâre doyulmaz”
***
Keşke o 3 günlük hasılatı, hayır kurumlarından birine bağışlasak.
Sağ olsun, Devlet Baba çok bonkör ama parayı havai fişek gibi havaya atmaktan da bir türlü vazgeçmiyor.
***
Bakalım bu yaz, denizde boğulanların sayısı, trafik kazalarında vereceğimiz kayıplardan az mı çok mu olacak?
Vaka sayısı
Korona vaka sayısı, Erdoğan’ın tahmin ettiği rakama inecek galiba ama indikten sonra şımarıp bir tur daha atmasak diyorum.