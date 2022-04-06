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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Biraz çabuk

6 Nisan 2022

Derler ya hep:

- Savaşın kazananı olmaz.

Ayrıca da geç kalan barış, on para etmez... Sadece katliamı soykırıma döndürmeye yarar.

***

Ukrayna, NATO’ya girmekten vazgeçti... İyi etti... Girip de ne olacaktı? Vazgeçmesi

Rusya’ya bir taviz gibi görünse bile, bilakis, müzakerelerde Ukrayna adına iyi bir kozdur.

***

Müzakereleri Rus tarafı uzatıyor... Çünkü, sahada kazanacağı her türlü üstünlük, ona haklılık getirecek sanıyor.

***

Müzakere, ara sıra toplanarak olmaz. Sürekli olacak...

İstanbul’da toplanacaklarsa, burada 10 gün 15 gün kalmaları lazım. Halbuki heyetler, toplantı dağılınca hemen ülkelerine dönüyorlar.

Ne bu? Turistik gezi mi?

***

Ukrayna ordusunda Türk kökenli 3 general varmış... Şimdi anlaşılıyor kahramanca direnişin sırrı.

***

En çok neyi merak ediyorum.

Şu savaş sırasında Türkiye’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları yönetiyor olsaydı, acaba nasıl bir politika izlerdi?

Siz merak etmez misiniz?

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