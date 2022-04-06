- Savaşın kazananı olmaz.
Ayrıca da geç kalan barış, on para etmez... Sadece katliamı soykırıma döndürmeye yarar.
***
Ukrayna, NATO’ya girmekten vazgeçti... İyi etti... Girip de ne olacaktı? Vazgeçmesi
Rusya’ya bir taviz gibi görünse bile, bilakis, müzakerelerde Ukrayna adına iyi bir kozdur.
***
Müzakereleri Rus tarafı uzatıyor... Çünkü, sahada kazanacağı her türlü üstünlük, ona haklılık getirecek sanıyor.
***
Müzakere, ara sıra toplanarak olmaz. Sürekli olacak...
İstanbul’da toplanacaklarsa, burada 10 gün 15 gün kalmaları lazım. Halbuki heyetler, toplantı dağılınca hemen ülkelerine dönüyorlar.
Ne bu? Turistik gezi mi?
***
Ukrayna ordusunda Türk kökenli 3 general varmış... Şimdi anlaşılıyor kahramanca direnişin sırrı.
***
En çok neyi merak ediyorum.
Şu savaş sırasında Türkiye’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları yönetiyor olsaydı, acaba nasıl bir politika izlerdi?
Siz merak etmez misiniz?
Biraz çabuk
Derler ya hep:
- Savaşın kazananı olmaz.
Ayrıca da geç kalan barış, on para etmez... Sadece katliamı soykırıma döndürmeye yarar.
***
Ukrayna, NATO’ya girmekten vazgeçti... İyi etti... Girip de ne olacaktı? Vazgeçmesi
Rusya’ya bir taviz gibi görünse bile, bilakis, müzakerelerde Ukrayna adına iyi bir kozdur.
***
Müzakereleri Rus tarafı uzatıyor... Çünkü, sahada kazanacağı her türlü üstünlük, ona haklılık getirecek sanıyor.
***
Müzakere, ara sıra toplanarak olmaz. Sürekli olacak...
İstanbul’da toplanacaklarsa, burada 10 gün 15 gün kalmaları lazım. Halbuki heyetler, toplantı dağılınca hemen ülkelerine dönüyorlar.
Ne bu? Turistik gezi mi?
***
Ukrayna ordusunda Türk kökenli 3 general varmış... Şimdi anlaşılıyor kahramanca direnişin sırrı.
***
En çok neyi merak ediyorum.
Şu savaş sırasında Türkiye’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları yönetiyor olsaydı, acaba nasıl bir politika izlerdi?
Siz merak etmez misiniz?