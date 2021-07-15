Bıraktığı iz

Hangisi olacak?
Burnunu soktuğu her ülkede, el attığı her işi, yüzüne gözüne bulaştıran kim var?
Eşkal tamam
Bir bilmecem var çocuklar.
Bulun bakalım.
Nasıl bir cumhurbaşkanı?
Kimdir bu?
- Demokrat, aydın, ilerici, özü sözü aynı, 83 milyonu kucaklayacak biri... Ağzından bal akan biri.
“Dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız.”
Bunun günü saati olmaz.
Her gün her dakika.
Hele bilhassa şimdi.
Bence hiçbir komplekse kapılmadan, geniş kapsamlı bir barış taaruzu’na geçmeliyiz.
Kimbilir, içerideki düşmanın yolu bile, belki de böyle kesilir.
Mutlugiller...
HDP ile CHP, İzmir mitinginde bütünleştiler... Ne ideal bir çift olduklarını ilan ettiler...
Cevap:
- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.
......
Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.
Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?
Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya...
Futbol
Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.
Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.
Artık hangi yaşa gelmişlerse.
*
Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?
*
Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.
Hedef, onu indirmek.
Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.
İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–
Yakışıyor.
Çok da masum görünüyor.
......
27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.
12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.
12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.
*
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
***
Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?
Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?
Partilere çağrıda bulunurduk:
- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.
Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.
Mesela...
Önüne gelene fırça atıyor.
Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK'ya, TOBB'a, bazen TSK'ya bile...
TÜSİAD hariç, azarlamadığı kurum yok.
***
Hele Genel Başkan'ın şekeri mi iniyor, şekeri mi çıkıyor, belli değil.
- AKP'ye oy veren çiftçiye, çiftçi demem diyor.
Sırf çiftçiyle kalsa iyi...
- AKP'ye oy veren öğretmene
Batı’nın şaşırdığı neydi?
Darbe teşebbüsü değil, darbe sonucuydu.
Yani, halkın direnişi.
Ve darbecilerin akıbeti.
***
O kadar üzüldüler ki neredeyse biz teselli edecektik.
Onlar, darbeye darbe demezler.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İnsan Ticareti” raporunda, Türkiye, “Çocuk Savaşçı” kurumunu destekleyen sabıkalı bir ülke olarak gösteriliyor.
Gösteren kim, bir daha söyleyeyim: ABD Dışişleri.
Yani, dış kapının mandalı.
***
Ona öyle demezler.
ABD’yi bir de ben sınıflandırayım da görsünler.
- Dünyanın en yüzsüz devleti kim? En yalancı, en iftiracı, en pişkin, en utanmaz, en arlanmaz... Kim? Kim? Kim?
- Dünyanın en güvenilmez devleti kim?..
Yeni hükümet kuruldu.
Oho, icraat başladı bile.
............
Görünüş bu.
***
Anladınız, değil mi?
Seçim, seçimde kazanılmaz, seçimden önce kazanılır tezinin genel provasını izlemekteyiz.
Muhalefet bunu oynuyor.
Ama doğru söyleyin.
Farkı fark etmek
Güzel bir yazıydı.
Baykal’ın demokrasi terbiyesini yansıtıyordu... Ayrıca da delikanlı tarafını hatırlatıyordu bize.
- Delikanlı Baykal.
Evet öyleydi... Öyledir.
2002’de siyasi yasaklı Erdoğan’ın önünü kapayan yasa maddesi, Baykal’ın onayıyla ortadan kalkmış, Erdoğan ancak öyle Başbakan olabilmişti.
***
Yurtdışına kaçan savcı ve hakimler, orada mütevazı bir adliye oluşturabilirler.
***
Kaçan subaylar orada küçük bir askeri üs kurabilirler. Tank, top, tüfek, uçak, helikopter, ne lazımsa çalıp çırpabilirler.
***
En sağlam olanlar, bizim meslektaşlardır... Kaçanlar, yurtdışında en az iki gazete, iki tv kanalı pekâlâ kurabilirler... Kadroları kuvvetlidir. iyi de müşteri bulurlar.
***
İş insanlarını da unutmayalım.
Hangi ülkeye gitsen, mutlaka birkaç tane kaçak
FETÖ’yü temizliyorsun, temizliyorsun, bir türlü sıfırlayamıyorsun?
Buna siyasal üstünlük demek de yanlış.
Askeriye, Mülkiye, Adliye gibi kurumlardaki yaygın kadrolarına bakarak Bürokratik ağ demek, daha doğru olacak.
15 Temmuz’dan beri bitmedi mi?
Bitmedi. Devletin yüksek gayretine ve başarısına rağmen bu bir gerçek:
***
50 yıldır bütün hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Sırf hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Kötü bir Türkçe olsa gerek.
Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim...
Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir?
Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz?
***
Hatırlarsanız, 28 şubatçılar da benzer bir ifade kullanmışlardı.
Demişlerdi ki:
- 28 şubat, bin yıl sürecek.
E bonjur.
Vallaha Türkler hariç hepsinin çorbada tuzu vardı diyebiliriz.
- Ama darbenin belgesi mi olur?
***
Ben size anlatayım:
- Meclis’i İngilizler bombaladı.
- Tankın üzerinden halka ateş edenler İtalyan’dı.
- Marmaris’teki oteli basan suikastçılar, Fransız’dı.
Sahi, nerelerde o?
Az mı uğraştırdı bizi?
Meclis Kürsüsü’nde yemin etmeye giderken, az mı yalvardık ona?
- Yapma bacım, etme bacım, ne olursun yazılı metne sadık kal.
Çünkü Türk Milleti mi diyecekti, yoksa Türkiye Milleti mi?
Nelerle uğraﬂtık.
***
Biz bu halimizle bir sorun çözecektik ama neyin sorunuydu bu?
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
Bıraktığı iz
15 Temmuz denince aklıma sadece Kılıçdaroğlu geliyor...
O akşamdan bende kalan en büyük iz bu.
- Kılıçdaroğlu.
Sağ olsun.
*
Çok meraklı bir gazeteci olsaydım, kendime araştırmacı süsü verir, Kılıçdaroğlu’yla röportaj yapardım:
- Efendim, o akşam neler hissettiniz? / Tankları görünce ne düşündünüz? / Düşünüp de ne yaptınız, tankların üstüne mi çıktınız yoksa aralarından süzülüp mü geçtiniz? / Geçip de nereye gittiniz. Gittiğiniz evin sakinleri sizi görünce telaşlandı mı? / Televizyonun karşısına oturup neyi beklediniz? / Sizden başka hangi liderler geceyi nasıl geçirmiş, öğrendiniz mi?
*
Daha bir sürü soru.
Ama yazamam.
Ancak ona sorabilirdim. Madem soramadım, bırakın içimde kalsın.
Kalan nedir ki?
Kılıçdaroğlu... 1 fincan kahve -şık bir terlik- ve televizyon karşısında maç seyreder gibi bir adam.
Genel tablo
Beklediler beklediler.
Darbecilerin başarısızlığa uğradığına iyice kanaat getirdikten sonra yaşasın demokrasi diye bağırmaya başladılar.
Bunlar var ya...
Ömür boyu yazı-tura oynarlar...
Ve hiç kaybetmezler.
Para hep dik durur.
Nasıl becerirlerse...