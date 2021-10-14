Bir suikast hikayesi...

Soğuk Amerikan espirileri vardır...

Buz kesilirsiniz.



O espiriler, Amerikan zekâ düzeyini de yansıtırlar.

İşte şimdi aynı zekâ düzeyi, Amerikan Siyaseti’nde de görülüyor.

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Şöyle ki:

İki ihtimal var: Amerikan zekâsı, YPG’yi ya sahiden masum bir örgüt zannediyor ya da bizim buna inanmamızı bekliyor. İkisi de vahim...

Bu kafa var ya,