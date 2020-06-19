Kimse tanımazken, adam, bir Kürdistan dedi, meşhur oldu.
Hele bir de Türkiye Tarafı diye sınır çizince, şöhretini ikiye katladı.
Tıpkı onun gibi...
Şimdi de dağa çıkmak’tan bahseden bir kadın milletvekilini yazıyor bütün gazeteler.
E hani?
Ne dağa çıkan var ne de ortada bir Kürdistan.
Ben bunları, sanatıyla değil de skandallarıyla gündeme gelen kötü şarkıcılar’a benzetiyorum.
*
Dağ derken herhalde Palandöken’den bahsetmiyor... Ama Kandil’de, Cudi’de ne işi var zaten? Oralara gariban Kürt gençleri gidiyor...
HDP sosyetesi ise Türk Tarafı’nın parasıyla konforlu bir hayat sürüyor.
Selahattin Demirtaş meğer boşuna girdi cezaevine.
Ne için?
Hangi ciddi dava için?
Hem de kimlerle kol kola?
*
HDP, bir düşman partisi değil.
Lakin...
Mikrofonu ele alınca düşman gibi konuşuyorlar. Bölge kalkınmasına dair bir gayret sarfettiklerini, bir proje getirdiklerini hiç görmedim.
1984’ten beri binlerce insan öldü.
Kaç bin insan daha ölmeli?
Ve... Ne uğruna?
Yahu Meclis’e gelmişsiniz, ne güzel işte... Buyurun birlikte çalışalım. Tabanda zaten bir çatlak yok. Tavanda nedir bu kin ve nefret?
*
Fakat hayır.
Üzüm yemek değil dertleri.
Dünya korona’dan kırılırken, bu hatun hâlâ dağa çıkmak’tan bahsediyor. Telaffuzu bile çirkin.
Ne yapacaksın dağda?
Onun yerine bir otur düşün: Bu CHP, bizimle beraber gözükmekten niçin utanıyor diye?
Sebebini bulursan zaten mesele yok.
Bir dur düşün
Kimse tanımazken, adam, bir Kürdistan dedi, meşhur oldu.
Hele bir de Türkiye Tarafı diye sınır çizince, şöhretini ikiye katladı.
Tıpkı onun gibi...
Şimdi de dağa çıkmak’tan bahseden bir kadın milletvekilini yazıyor bütün gazeteler.
E hani?
Ne dağa çıkan var ne de ortada bir Kürdistan.
Ben bunları, sanatıyla değil de skandallarıyla gündeme gelen kötü şarkıcılar’a benzetiyorum.
*
Dağ derken herhalde Palandöken’den bahsetmiyor... Ama Kandil’de, Cudi’de ne işi var zaten? Oralara gariban Kürt gençleri gidiyor...
HDP sosyetesi ise Türk Tarafı’nın parasıyla konforlu bir hayat sürüyor.
Selahattin Demirtaş meğer boşuna girdi cezaevine.
Ne için?
Hangi ciddi dava için?
Hem de kimlerle kol kola?
*
HDP, bir düşman partisi değil.
Lakin...
Mikrofonu ele alınca düşman gibi konuşuyorlar. Bölge kalkınmasına dair bir gayret sarfettiklerini, bir proje getirdiklerini hiç görmedim.
1984’ten beri binlerce insan öldü.
Kaç bin insan daha ölmeli?
Ve... Ne uğruna?
Yahu Meclis’e gelmişsiniz, ne güzel işte... Buyurun birlikte çalışalım. Tabanda zaten bir çatlak yok. Tavanda nedir bu kin ve nefret?
*
Fakat hayır.
Üzüm yemek değil dertleri.
Dünya korona’dan kırılırken, bu hatun hâlâ dağa çıkmak’tan bahsediyor. Telaffuzu bile çirkin.
Ne yapacaksın dağda?
Onun yerine bir otur düşün: Bu CHP, bizimle beraber gözükmekten niçin utanıyor diye?
Sebebini bulursan zaten mesele yok.