Bir bu eksikti

Mutluluğu dışarıda arayan hayırsız aile reislerine benziyor Kemal Bey.

Kendi yuvasında tatmin olmuyor, gözü sürekli dışarıda.

Büyük şehirlere Belediye Başkanı mı lazım, kendi partisinden değil öbür partilerden, özellikle de mütedeyyin camiadan adaylara yöneliyor.

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Kemal Bey, yabancı futbolcuya çok meraklı...

Cumhurbaşkanlığı için bile Ekmeleddin Bey gibi, Abdullah Gül gibi isimlere kanca atıyor. Çünkü onlar muhafazakar ve mukaddesatçı insanlar.

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Neden böyle yapıyor?