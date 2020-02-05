Mehmetçik’e yapılan saldırı, iktidar kadar muhalefetten de tepki gördü... Ve Ulusal Birlik yükseldi. Başka ne olabilirdi ki? Herhalde HDP’den de bir tepki bekliyor değildik.
Esasen HDP, muhalefet sayılmaz.
- O, başka bir şey.
Kendi de bilmiyor ne olduğunu.
Geçelim.
***
Farkındasınızdır.
Kurucu partinin (CHP’nin) böyle durumlardaki ulusal duruşu, memlekete moral veriyor...
Zaten ona “hükümetin yanında ol” diyen yok. Türkiye’nin yanında ol yeter. Şiddetli muhalefete rağmen vahdet zamanı gelince bütünleşen bir Türkiye bu.
Çok şükür, “Suriye’de ne işimiz var” diye soran biri çıkmadı.
***
Dönelim konuya.
Suriye’nin toprak bütünlüğü, maşallah, Esad’dan başka herkese dert oldu. Sadece Esad’ın umrunda değil... Ülkesi paramparça olmuş ona vız geliyor... Elbet bir avuç toprak parçası ona da düşer:
- Küçük olsun, benim olsun.
Zaten anlaşılıyor ki, yakın gelecekteki haritada Suriye Devleti’yle komşuluğumuz bitecek.
Ama Suriye Milleti’yle komşuluğumuz sürecek.
***
Duydunuz...
“İdlib saldırısı yanlışlıkla olmuş.”
Bilmukabele...
Ama bizde yanlışlık olmaz. Yapacağımızı göstere göstere yaparız... Nitekim öyle yapıyoruz. 8 şehite karşılık 80 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
Gerçi dünyada 1 Mehmetçik’in bile can karşılığı yoktur, rakamlar kâfi gelmez ama Esad’ın insana verdiği değer, kelle hesabıyla ölçüldüğü için, anladığı dil budur.
Bir avuç toprak
Mehmetçik’e yapılan saldırı, iktidar kadar muhalefetten de tepki gördü... Ve Ulusal Birlik yükseldi. Başka ne olabilirdi ki? Herhalde HDP’den de bir tepki bekliyor değildik.
Esasen HDP, muhalefet sayılmaz.
- O, başka bir şey.
Kendi de bilmiyor ne olduğunu.
Geçelim.
***
Farkındasınızdır.
Kurucu partinin (CHP’nin) böyle durumlardaki ulusal duruşu, memlekete moral veriyor...
Zaten ona “hükümetin yanında ol” diyen yok. Türkiye’nin yanında ol yeter. Şiddetli muhalefete rağmen vahdet zamanı gelince bütünleşen bir Türkiye bu.
Çok şükür, “Suriye’de ne işimiz var” diye soran biri çıkmadı.
***
Dönelim konuya.
Suriye’nin toprak bütünlüğü, maşallah, Esad’dan başka herkese dert oldu. Sadece Esad’ın umrunda değil... Ülkesi paramparça olmuş ona vız geliyor... Elbet bir avuç toprak parçası ona da düşer:
- Küçük olsun, benim olsun.
Zaten anlaşılıyor ki, yakın gelecekteki haritada Suriye Devleti’yle komşuluğumuz bitecek.
Ama Suriye Milleti’yle komşuluğumuz sürecek.
***
Duydunuz...
“İdlib saldırısı yanlışlıkla olmuş.”
Bilmukabele...
Ama bizde yanlışlık olmaz. Yapacağımızı göstere göstere yaparız... Nitekim öyle yapıyoruz. 8 şehite karşılık 80 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
Gerçi dünyada 1 Mehmetçik’in bile can karşılığı yoktur, rakamlar kâfi gelmez ama Esad’ın insana verdiği değer, kelle hesabıyla ölçüldüğü için, anladığı dil budur.