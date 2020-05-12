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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bin nasihat

12 Mayıs 2020

Size demedik mi:

Suriye bataklığına girmeyin diye... Hele Afrin’den uzak kalın diye? Telaşınız neydi?

YPG bize mi saldıracaktı?

..........

Size demedik mi Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi yollayın diye? İnadınız neydi? Yollasaydınız bakın şimdi Türkiye avantajlı duruma geçmiş olacaktı.

..........

Size demedik mi, koronavirüsten korunmak için bütün yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edin diye? Korkunuz neydi? Ülke külliyen stop mu edecekti? Allah korusun.

***

Hiç söz dinlemiyorsunuz.

Size demedik mi şehir hastanelerine gerek yoktur diye. Bu kadar hastaneyi ne yapacaksınız? Sağlık Turizmi’ne mi merak sardınız. Hele nedir o öyle, havaalanlarının yanıbaşında sağlık üssü kurdunuz. Ayıp değil mi?

..........

Size demedik mi, bu kadar büyük havaalanı lüzumsuzdur diye? Onun yerine bol bol heykel dikeydiniz ya... Bir de havaalanının tam altına metro lüksüne kapıldınız. Yahu bırakın millet bisikletle gidip gelseydi alana.

***

En mühimi de...

Size demedik mi İHA’ları SİHA’ları kullanmayın diye? Bakın teröristler ne kadar yiğit insanlar... Ellerinde hiç silah yok, er meydanı’nda göğüs göğüse çarpışıyorlar. Hak hukuk adalet...

***

Velhasıl bu demedik mi faslı bitmez.

İşte bu yüzden “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok.”

En iyisi siz IMF’nin kapısını çalın.

Ya da bir otel lobisinde buluşun.

Demediydi demeyin.

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