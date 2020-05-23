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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bayramlık

23 Mayıs 2020

Üç gün yokuz... Şimdiden bayramlaşalım... Çarşamba günü buluşuruz.

 

Liderlerden barış dili’yle mesajlar beklerken, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, bayramlık ağzını açtı... Bakın ne dedi:

- Seçimlere müdahale edecekler.

........

Der mi der.

Ya oy hırsızlığından bahsediyor ya da bir zorbalıktan.

Ve söyledikleri yanına kâr kalıyor. Hiç bir yaptırımı yok.

Ne güzel bir ülke.

***

Oylara müdahale edecekler, öyle mi?

Madem öyle, seçim yapmayalım.

E peki iktidarı nasıl değiştirelim?

- Başka şekilde mi?

Amma da tuhaf şeyler çağrışım ettiriyor insana.

Vallaha bu kadarını Özgür Özel bile düşünmemiştir. Temel Bey, Dr. Kaftancıoğlu’nu da sollayıp geçti.

Özür dilerim... Arife Günü konuştuğumuz şeylere bakın.

***

Koyu, kopkoyu bir 3 gün geçireceğiz. Evlere iyice kapanırsak, bunun semeresini hemen görürüz. Bayram ertesi, koronayla ilgili rakamların baş aşağı kırılacağı muhakkaktır.

Yeter ki seyahat iznini istismar etmeyelim.

Bulgular şunu gösteriyor:

. Vaka sayısı aniden 760’ın altına düşecek.

. Vefat sayısı, 20’nin altına inecek. Tek haneli rakamlar yakındır.

.........

Aman, açık vermeyelim.

Yeni normal’e Avrupa’dan önce dönüp adapte olmamız lazım...

Bu duygu ve heyecan içinde Ramazan Bayramınızı kutluyorum.

Sağ olun, var olun.

 

Not:

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi memleketime

ve insanlığa hayırlı olsun. Bir dispanser açılışına bütün Bakanlar Kurulu’nun geldiği çocukluk günlerimden bugünkü Türkiye’ye ulaşmak, bana gurur veriyor.

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