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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bayram sektörü

31 Temmuz 2020

Ekonominin ağır şartlarına rağmen, hızlı bir çark dönmeye devam etti...

Çarşı pazar ve gelenekler hiç aksamadı. Her keseye uygun, makul fiyatlar da vardı. Alışverişlerde çoluk çocuk epey sevindi. Anne babalar da mutlu oldu.

Özetlersek...

Sağlıklı Aile Yapısı, bayrama yine damgasını vurdu.

***

Tatilciler, geçen yıllara kıyasla, daha dikkatli ve disiplinli bir biçimde otoyollara koyuldu...

Kimisi sılaya el öpmeye gitti, kimisi de mütevazı bir tatilin çaresini arayıp buldu. Bu da güzel...

Çünkü tatil, bir medeniyettir. Ayrıca da turizmin omurgasıdır.

Ne yapalım? Karınca kararınca...

***

Rus turistler de yarından itibaren Akdeniz’e akmaya başlıyor. Avrupalı turistler ise 10 Ağustos sonrası için organize oldular. Koronavirüs sürecini inşallah en hafif hasarla atlatacağa benzeriz. Büyük kozumuz da: Sağlık Turizmi.

***

Etrafımız ateş çemberi.

Bir Ermenistan eksikti, o da Azerbaycan’a musallat...

Suriye, Irak, Libya, zaten barut kokuyor.

Akdeniz ve Ege’de sular ısınıyor.

Unutuyordum.

- Yunan ordusu teyakkuza geçmiş.

Hay Allah.

Yunan denince de beni bir gülmek alıyor.

***

Teröre gelince...

Dini imanı vicdanı ve izanı olmadığı için, o ne Bayram dinler, ne Kurban, ne de Ramazan...

- Bütün bunlar Türkiye’ye vız gelir.

İçeride sağlam duralım, yeter.

Bu duygular içerisinde, hepinizin bayramını tekrar kutluyorum.

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