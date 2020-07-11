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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bakkal amca

11 Temmuz 2020

Virüsle mücadele süresince, mahalle bakkalları yetişti vatandaşın imdadına...

Biz yıllardır büyük marketlere koşarak, bakkalımıza vefasızlık ettik ama onlar bize şimdi karagün dostu oldular.

........

Tabii, dükkana bir çekidüzen verip, temizliğe daha da özen göstererek, kendilerini yenilediler.

Onlara tekrar kavuşmamız iyi oldu.

Bakkal amca, mahallenin güvencesidir, orası bir karakol gibi sığınılacak bir ocaktır.

Allah helâl kazançlar versin.

 

Havai fişek

Ben sevmem... Hatta sakıncalı bulurum. Başta kuşlar olmak üzere güzelim hayvanlar ve hastası olan evler için, hep tasalanmışımdır.

........

Ama sevenleri var.

Herhalde çok var ki, fabrikasını bile kurmuşlar. Bir tür sanayi.... Oradan ekmek yiyen emekçiler de var.

Yani yasaklansın diyemem. Güvenli hale getirilsin.

........

Nasıl getirilir?

Onu bilmem.

Bilmediğim için de kimsenin hakkını hukukunu çiğnemek istemem.

Dileyen, parasını yine havaya atsın ama lütfen milletçe yas tuttuğumuz bazı kapkara gecelerde, mesela nice can kaybı verdiğimiz doğal afetlerde ve - Allah muhafaza - katliam gibi saldırılarda, bâri kimse havai fişek şenliğiyle sinirimizi bozmasın... Lütfen.

 

Ve çekirdek

Çarpıtmayalım.

Çekirdek yemek yasak değil, kabuklarını sokağa atmak yasak.

Bu kötü alışkanlık nerden musallat oldu bize. Bütün sahiller kabuk dolu.

Eh, koskoca adamlar, tribünde çekirdek yiye yiye ve kabuklarını yere ata ata yıllardır maç seyrediyorlar ya...

İşte, naklen yayınlarda bunu gören çocuklar çekirdek böyle yenir zannettiler galiba...

Ve amcalarını abilerini örnek aldılar.

Atışa devam.

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