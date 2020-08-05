Sanki ilk defa bir siyasetçi, partisinden ayrılıp bir başka parti kuracakmış gibi...
Nedir bu gürültü?
Rahat bırakın adamı.
*
Muharrem İnce “iktidara da karşıymış, muhalefete de.”
Böyle çok insan vardır.
Bunlara bir slogan gerekirse:
-Partimi arıyorum.
Evet...
Siyasette gayet makul bir arayış bu.
Ayıp tarafı yok.
Merhum Menderes’ten Tayyip Erdoğan’a kadar, en az yirmi örnek sayarım size.
Kimi başarılı olmuş, kimi başarısız.
Nitekim, sadece İnce mi?
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da aynı sınıftan, aynı sınavdan geçecekler. Bakalım, onları da göreceğiz.
*
İnce, ne yapacaktı ki?
Teslimiyetçi bir yapısı yok.
Eh, türlü hile ve tuzaklarla CHP’yi çalıp kaçacak bir insan da değil (Baykal’a yapılan ayıp yetmedi mi?).
Adam kendi partisini kuruyor...
Kuracaksa eğer.
Kime ne?
Niçin çenenizi yoruyorsunuz?
Siz de Faik Öztrak’ın yaptığını yapın... Hiçbir şey yokmuş gibi davranın.
*
Her neyse...
Alın yazısı, insanı nereye götürür bilinmez.
Gün ola, harman ola.
Bir bakarsınız, bir gün, Muharrem İnce der ki:
-Gel bakalım Kemal.
Yok yok, demez.
Zarif adamdır.
Terbiyesini hiç bozmaz.
Bağırmayın
Sanki ilk defa bir siyasetçi, partisinden ayrılıp bir başka parti kuracakmış gibi...
Nedir bu gürültü?
Rahat bırakın adamı.
*
Muharrem İnce “iktidara da karşıymış, muhalefete de.”
Böyle çok insan vardır.
Bunlara bir slogan gerekirse:
-Partimi arıyorum.
Evet...
Siyasette gayet makul bir arayış bu.
Ayıp tarafı yok.
Merhum Menderes’ten Tayyip Erdoğan’a kadar, en az yirmi örnek sayarım size.
Kimi başarılı olmuş, kimi başarısız.
Nitekim, sadece İnce mi?
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da aynı sınıftan, aynı sınavdan geçecekler. Bakalım, onları da göreceğiz.
*
İnce, ne yapacaktı ki?
Teslimiyetçi bir yapısı yok.
Eh, türlü hile ve tuzaklarla CHP’yi çalıp kaçacak bir insan da değil (Baykal’a yapılan ayıp yetmedi mi?).
Adam kendi partisini kuruyor...
Kuracaksa eğer.
Kime ne?
Niçin çenenizi yoruyorsunuz?
Siz de Faik Öztrak’ın yaptığını yapın... Hiçbir şey yokmuş gibi davranın.
*
Her neyse...
Alın yazısı, insanı nereye götürür bilinmez.
Gün ola, harman ola.
Bir bakarsınız, bir gün, Muharrem İnce der ki:
-Gel bakalım Kemal.
Yok yok, demez.
Zarif adamdır.
Terbiyesini hiç bozmaz.