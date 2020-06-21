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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Baba

21 Haziran 2020

Yurdumun erkekleri, baba olsunlar veya olmasınlar, baba ruhu taşırlar.

Bu bakımdan...

Tacizci sapıklar hariç, bütün erkekleri kutluyorum.

 
Pazar notları 

Dr. Murat Emir - Milletvekili.

Habertürk’ün “Enine Boyuna” programında dedi ki:

- Meşruiyetini kaybetmiş bir iktidar vardır.

Hay Allah.

Ben bu cümleyi bir yerden hatırlıyorum ama nereden, düşündüm düşündüm bilemedim.

Acaba yanlış mı duydum?

Lafın başını mı kaçırdım, ortasından mı girdim, aman ha, cümleyi cımbızla çekip almış olmayayım doktor, bir daha bakmalıyım... Zira sana ayıp etmek istemem.

 

Prof. Veysel Eroğlu

Adını Ilısu Barajı’na verdiler.

İnsanların, öldükten sonra değil, yaşarken ödüllendirilmesi, yeni Veyseller getirecektir.

Gerçi o, ödüllendirilmek için hizmet etmiş değildir ama işte zaten böylesi güzel.

 

Binali Bey

Sadece bey değil.

Beyefendi.

Şuna seviniyorum:

Eski İstanbul Beyefendileri tükenmiş olsa bile, Anadolu toprağından Binali Yıldırım gibi daima yenileri çıkıyor.

Ve bu duruş ona seçim zaferlerinden daha fazla saygınlık getiriyor.

 

Mehmetçik

Girilemez zannedilen Haftanin yöresine Mehmetçik girmiş ve mevzilenmiştir.

İşgal değil, tamamen uluslararası hak hukuk adalet.

Terör sevicilerinin niye birdenbire paniğe kapıldıklarını anlıyorsunuz, değil mi?

Döndük yine başa...

“Ne işimiz var orada” derken, bir bildikleri varmış meğer.

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