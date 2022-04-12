Bu Le Pen’giller familyası, bizimkilere benziyor. Girdikleri her seçimi kaybettikleri halde, hâlâ partinin başındalar.
Emmanuel Macron gibi birinin karşısında, hiç seçim kaybeder mi insan? Yüzde 28 oyla ikinci tura kalan Macron, göreceksiniz ki ikinci turda, yüzde 60’ın üstünde oy alıp kazanacak.
Niye?
- Sırf Marine Le Pen kaybetsin diye.
***
Yaygın kanaat:
- Macron, gelmiş geçmiş Fransız Cumhurbaşkanları’nın içinde en zayıf olanı.
Ama şansına bakın ki, “öbürü seçilmesin diye” Fransızlar yine Macron’u seçecekler.
Alâ.
- Şeytan azapta gerek.
Beter olsunlar.
***
Biz kendi işimize bakalım.
Ne oluyor?
Millet İttifakı’nın partileri, bir Macron bulup aday gösteremediler.
Belki de buldular, şimdilik saklıyorlar.
Niye?
Rivayete göre, yıpranmasın diye...
Yahu, 12 yıldır yıpranmış, tozlanmış, küflenmiş bir adam, adaylık hevesiyle ortalarda dolaşıyor... Yıpranacak daha nesi kalmış? Yazık değil mi adama?
Bari kenara çekin onu... Madem gizli bir cevheriniz var.
***
Gülersiniz, değil mi?
Anladım:
“Aday olup kaybetsin ki ondan kurtulalım” diyorsunuz.
Vallaha çok gaddarsınız.
Aynı familya
Bu Le Pen’giller familyası, bizimkilere benziyor. Girdikleri her seçimi kaybettikleri halde, hâlâ partinin başındalar.
Emmanuel Macron gibi birinin karşısında, hiç seçim kaybeder mi insan? Yüzde 28 oyla ikinci tura kalan Macron, göreceksiniz ki ikinci turda, yüzde 60’ın üstünde oy alıp kazanacak.
Niye?
- Sırf Marine Le Pen kaybetsin diye.
***
Yaygın kanaat:
- Macron, gelmiş geçmiş Fransız Cumhurbaşkanları’nın içinde en zayıf olanı.
Ama şansına bakın ki, “öbürü seçilmesin diye” Fransızlar yine Macron’u seçecekler.
Alâ.
- Şeytan azapta gerek.
Beter olsunlar.
***
Biz kendi işimize bakalım.
Ne oluyor?
Millet İttifakı’nın partileri, bir Macron bulup aday gösteremediler.
Belki de buldular, şimdilik saklıyorlar.
Niye?
Rivayete göre, yıpranmasın diye...
Yahu, 12 yıldır yıpranmış, tozlanmış, küflenmiş bir adam, adaylık hevesiyle ortalarda dolaşıyor... Yıpranacak daha nesi kalmış? Yazık değil mi adama?
Bari kenara çekin onu... Madem gizli bir cevheriniz var.
***
Gülersiniz, değil mi?
Anladım:
“Aday olup kaybetsin ki ondan kurtulalım” diyorsunuz.
Vallaha çok gaddarsınız.