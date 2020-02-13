Yargı ayağı, emniyet ayağı...
Medya ayağı, siyasi ayağı...
Yeter.
Ne çok ayağı varmış.
Kırkayak gibi.
*
Salyangozlarla kaplumbağalar’ın maçı var.
Salyangozlar ilk devre
4-0 mağlup...
İkinci devre, aralarına
bir Kırkayak’ı takviye
alarak çıkıyorlar sahaya.
Ve Kırkayak’ın golleriyle maçı 5-4 kazanıyorlar.
Maçtan sonra gazeteciler soruyorlar Kırkayak’a:
-Daha önce neredeydin? Niye geç kaldın?
-Ayakkabılarımı bağlıyordum.
NOT
CNN TÜRK’ü şikayet eden CHP’yi, ben de Sosyalist Enternasyonal’a şikayet edeceğim:
-O artık sosyal demokrat değil, eksen değiştirdi, muhafazakâr oldu, sizin kulüpte ne işi var diyeceğim.
KIRKLARELİSPOR
Dar imkanlara, hatta imkansızlıklara rağmen, sergilediği performans, ayrıca da disiplin ve inanç, Trakya’nın ayak seslerini getirdi.
Bu moral, bütün Trakya gençliğine yeni ufuklar açacak.
Kırklareli’ne selam ve sevgiler...
“Futbol, sadece futbol değildir.”
Ayak meselesi
FETÖ’nün askeri ayağı...
Yargı ayağı, emniyet ayağı...
Medya ayağı, siyasi ayağı...
Yeter.
Ne çok ayağı varmış.
Kırkayak gibi.
*
Salyangozlarla kaplumbağalar’ın maçı var.
Salyangozlar ilk devre
4-0 mağlup...
İkinci devre, aralarına
bir Kırkayak’ı takviye
alarak çıkıyorlar sahaya.
Ve Kırkayak’ın golleriyle maçı 5-4 kazanıyorlar.
Maçtan sonra gazeteciler soruyorlar Kırkayak’a:
-Daha önce neredeydin? Niye geç kaldın?
-Ayakkabılarımı bağlıyordum.
NOT
CNN TÜRK’ü şikayet eden CHP’yi, ben de Sosyalist Enternasyonal’a şikayet edeceğim:
-O artık sosyal demokrat değil, eksen değiştirdi, muhafazakâr oldu, sizin kulüpte ne işi var diyeceğim.
KIRKLARELİSPOR
Dar imkanlara, hatta imkansızlıklara rağmen, sergilediği performans, ayrıca da disiplin ve inanç, Trakya’nın ayak seslerini getirdi.
Bu moral, bütün Trakya gençliğine yeni ufuklar açacak.
Kırklareli’ne selam ve sevgiler...
“Futbol, sadece futbol değildir.”