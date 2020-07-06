Düşman gibi davranıyor.
Bizim için fark etmez. Ama kendisi komik duruma düşüyor. Üç kıtanın sağlık üssü olmaya aday bir Türkiye’yi, büyük bir hasetle kategorize etmek, onun haddi değildir.
-Avrupalıymış.
Hayır. Sen Avrupalı olamazsın.
Sen sadece bir Alman’sın. Harita öyle diyor.
*
Fransa’ya bakın. Türkiye’ye karşı sürekli nefret suçu işliyor.
Her dalda uğradığı hezimete, bir de Libya fiyaskosu eklenince, ilk şamarı kendi halkından yedi...
-Avrupalıymış.
Ne Avrupası?
Sen sadece bir Fransız’sın.
Hem de gittikçe Fransızlaşan bir Fransız.
*
Haritaya bakarak Avrupalı olunmaz.
Avrupalılık, her şeyden önce bir nezaket, bir medeniyet ve bir dürüstlük demek idi.
İdi diyorum. Çünkü bunlar kalmadı. Avrupa’yı Avrupalı yapan hasletler, teker teker kayboldu gitti. İnsan kalitesi sıfır.
Devlet ciddiyeti, sıfırın altı.
Hele devlet adamı, tedavülden kalktı (Her şeye rağmen Merkel, yine de istisna sayılır ama onun da Türkiye takıntısı var.)
Her neyse.
*
Netice olarak diyeceğim şudur:
-Bizim Türk siyasetçilerinin, tırnağı olamazlar.
Yetenek, birikim, zeka, bilgi, görgü... Ve ahlak...
Hiçbir dalda bizimkilerin eline su bile dökemezler.
Bizimkilerin tek kusuru birbirlerini sevmezler.
Sanki Avrupalılar birbirlerini sever mi? Nerede menfaat
hepsi orada.
-Avrupalıymış.
Ne Avrupası?
Adı üstünde zaten.
Kıt’a Avrupası.
Yani harita ürünü.
Yani hasbelkader.
Avrupalıymış
Almanya’ya bakın.
Düşman gibi davranıyor.
Bizim için fark etmez. Ama kendisi komik duruma düşüyor. Üç kıtanın sağlık üssü olmaya aday bir Türkiye’yi, büyük bir hasetle kategorize etmek, onun haddi değildir.
-Avrupalıymış.
Hayır. Sen Avrupalı olamazsın.
Sen sadece bir Alman’sın. Harita öyle diyor.
*
Fransa’ya bakın. Türkiye’ye karşı sürekli nefret suçu işliyor.
Her dalda uğradığı hezimete, bir de Libya fiyaskosu eklenince, ilk şamarı kendi halkından yedi...
-Avrupalıymış.
Ne Avrupası?
Sen sadece bir Fransız’sın.
Hem de gittikçe Fransızlaşan bir Fransız.
*
Haritaya bakarak Avrupalı olunmaz.
Avrupalılık, her şeyden önce bir nezaket, bir medeniyet ve bir dürüstlük demek idi.
İdi diyorum. Çünkü bunlar kalmadı. Avrupa’yı Avrupalı yapan hasletler, teker teker kayboldu gitti. İnsan kalitesi sıfır.
Devlet ciddiyeti, sıfırın altı.
Hele devlet adamı, tedavülden kalktı (Her şeye rağmen Merkel, yine de istisna sayılır ama onun da Türkiye takıntısı var.)
Her neyse.
*
Netice olarak diyeceğim şudur:
-Bizim Türk siyasetçilerinin, tırnağı olamazlar.
Yetenek, birikim, zeka, bilgi, görgü... Ve ahlak...
Hiçbir dalda bizimkilerin eline su bile dökemezler.
Bizimkilerin tek kusuru birbirlerini sevmezler.
Sanki Avrupalılar birbirlerini sever mi? Nerede menfaat
hepsi orada.
-Avrupalıymış.
Ne Avrupası?
Adı üstünde zaten.
Kıt’a Avrupası.
Yani harita ürünü.
Yani hasbelkader.