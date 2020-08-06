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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Atomlu yıllar

6 Ağustos 2020

Beyrut’tan o korkunç patlama haberi gelince, gözüm birdenbire takvime takıldı.

Bugün 6 Ağustos ha?

Ne tesadüf.

Japonya’ya atılan Atom Bombası’nın tam 75’inci yılı.

Hayret...

İnsanlık hâlâ uslanmıyor.

***

Masum Hiroşima.

Zavallı Nagazaki.

Kim bombaladı sizi?

- Amerika.

Olmaz... Kararı veren komite kim?

Atom yüklü o uçağa binen ilk pilot kim? Düğmeye basan kim? İsmi ne?

200 bin ölü, 300 bin sakat.

***

Dünya hem uslanmıyor,

hem de utanmıyor. Bugünkü nükleer silahların tesir sahası,

1 milyon Hiroşima’ya bedel.

Beyrut’taki patlama

ister saldırı olsun, ister kaza olsun, ister ihmal, ister terör... Ortaya çıkan tablo katliam’dır.

Sorumlusu kim?

Yine insan...

***

Bu insan var ya...

Atom’un atıldığı 1945’ten beri, 1 gram bile vicdan sahibi olamamış.

Ceza diye başına koronavirüsü belâ etmişler, yine de akıllanmamış.

Bugün artık Hiroşima’daki Barış Parkı neye yarar? Eğer bir işe yarasaydı, hem de Atom Bombası’nın 75’inci yılında Beyrut’ta o patlama olmazdı.

Çok kötü bir tesadüf.

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