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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Atış serbest

7 Nisan 2022

Kendisine 1 milyon liralık bir tazminat davası daha açıldı ya... Demokrat Amcam meydan okuyor:

- Beni parayla korkutamazlar.

Elbet korkutamazlar.

Parayı amcam ödemiyor ki.

Dürüst ve onurlu adam olduğu için, başkalarına ödetiyor...

***

Arkasında güçlü bir fon var.

O parayla yüzlerce çocuk okutabilirdi... O parayla yüzlerce çocuğun “yatağa aç girmesini” engelleyebilirdi.

Fakat hayır.

Parayı sırf hakaret etmek için kullanıyor.

***

Kendisine bir soru soruldu.

Hem de İçişleri Bakanı tarafından soruldu.

Dendi ki:

- 6’lı masadan çıkan

o ilk bildiriyi, önce hangi Büyükelçi’ye gönderip de onayına sundunuz?

Bu soru, iki kere soruldu,

üç kere, dört kere soruldu.

Hâlâ cevap yok.

***

Niye cevap yok?

E çünkü demokrat adam.

Şeffaf adam.

Açık sözlü, dürüst adam.

“Bağımsızlık onun karakteridir.”

Büyük yurtsever.

Aynı zamanda gelmekte olan, yani beklenen zat.

*

Üstelik... Milletin genel isteği doğrultusunda değil de, masadaki 5 kişinin iradesiyle “çatı aday” olacak kadar tevazu sahibi.

İşte buna şapka çıkarırım.

- Demokrat amcam benim.

Senin gibisini görmedim.

Kararımı şimdiden açıklıyorum:

Sana oy vereceğim.

Lütfen kabul et.

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