Kendisine 1 milyon liralık bir tazminat davası daha açıldı ya... Demokrat Amcam meydan okuyor:
- Beni parayla korkutamazlar.
Elbet korkutamazlar.
Parayı amcam ödemiyor ki.
Dürüst ve onurlu adam olduğu için, başkalarına ödetiyor...
***
Arkasında güçlü bir fon var.
O parayla yüzlerce çocuk okutabilirdi... O parayla yüzlerce çocuğun “yatağa aç girmesini” engelleyebilirdi.
Fakat hayır.
Parayı sırf hakaret etmek için kullanıyor.
***
Kendisine bir soru soruldu.
Hem de İçişleri Bakanı tarafından soruldu.
Dendi ki:
- 6’lı masadan çıkan
o ilk bildiriyi, önce hangi Büyükelçi’ye gönderip de onayına sundunuz?
Bu soru, iki kere soruldu,
üç kere, dört kere soruldu.
Hâlâ cevap yok.
***
Niye cevap yok?
E çünkü demokrat adam.
Şeffaf adam.
Açık sözlü, dürüst adam.
“Bağımsızlık onun karakteridir.”
Büyük yurtsever.
Aynı zamanda gelmekte olan, yani beklenen zat.
*
Üstelik... Milletin genel isteği doğrultusunda değil de, masadaki 5 kişinin iradesiyle “çatı aday” olacak kadar tevazu sahibi.
İşte buna şapka çıkarırım.
- Demokrat amcam benim.
Senin gibisini görmedim.
Kararımı şimdiden açıklıyorum:
Sana oy vereceğim.
Lütfen kabul et.
Atış serbest
Kendisine 1 milyon liralık bir tazminat davası daha açıldı ya... Demokrat Amcam meydan okuyor:
- Beni parayla korkutamazlar.
Elbet korkutamazlar.
Parayı amcam ödemiyor ki.
Dürüst ve onurlu adam olduğu için, başkalarına ödetiyor...
***
Arkasında güçlü bir fon var.
O parayla yüzlerce çocuk okutabilirdi... O parayla yüzlerce çocuğun “yatağa aç girmesini” engelleyebilirdi.
Fakat hayır.
Parayı sırf hakaret etmek için kullanıyor.
***
Kendisine bir soru soruldu.
Hem de İçişleri Bakanı tarafından soruldu.
Dendi ki:
- 6’lı masadan çıkan
o ilk bildiriyi, önce hangi Büyükelçi’ye gönderip de onayına sundunuz?
Bu soru, iki kere soruldu,
üç kere, dört kere soruldu.
Hâlâ cevap yok.
***
Niye cevap yok?
E çünkü demokrat adam.
Şeffaf adam.
Açık sözlü, dürüst adam.
“Bağımsızlık onun karakteridir.”
Büyük yurtsever.
Aynı zamanda gelmekte olan, yani beklenen zat.
*
Üstelik... Milletin genel isteği doğrultusunda değil de, masadaki 5 kişinin iradesiyle “çatı aday” olacak kadar tevazu sahibi.
İşte buna şapka çıkarırım.
- Demokrat amcam benim.
Senin gibisini görmedim.
Kararımı şimdiden açıklıyorum:
Sana oy vereceğim.
Lütfen kabul et.