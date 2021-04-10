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Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Arıza dipte

10 Nisan 2021

Şimdiden hesap etmişler. Bayramda İstanbul’dan 6 milyon kişi otoyollara dökülecekmiş.

Nasıl hesap ettiler bilmem ama isterse 20 milyon kişi dökülsün yollara...

İsterse şehir boşalsın.

Bu şehirde bizim derdimiz kalabalıklar değil.

Kuralsızlıklar.

*

Bize hayatı zindan eden odur.

- Disiplinsiz şehir.

Nüfusu 20 milyon da olsa, 10 milyona da düşse fark etmez. Biz, birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeyi, kişiliğimizden taviz vermek zannediyoruz. Neredeyse işi namus meselesine vardıracağız.

*

Şuraya dikkat.

Eski İstanbul’u özleyenler, aslında terbiyeyi, sevgiyi ve saygıyı özlediklerinin farkında mı?

Tenha şehir/kalabalık şehir ne fark eder söyler misiniz, eski ramazanlardan kastınız nedir? Siz aslında insan, vicdan ve izan’ı özlemişsinizdir. Yoksa Hacivat-Karagöz’ü değil.

*

Arıza, ciddiyetsizlikten geliyor.

Bu şehir, 6 milyon nüfusu olduğu zaman da gayriciddi bir şehirdi, 16 milyon nüfusa vardığı zaman da gayriciddi bir şehir.

Tramvaya asıldığımız dönemlerden bu yana, değişen ne var?

Dün İstanbul’a bakıp bunları düşündüm.

İnsan yapısı hiç değişmemiş.

X

Olmazsa olmaz mı?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Nisan 2021
Ters köşe, boş kale, rakipsiz aday, dikensiz gül bahçesi...

Siyasetin her türlüsüne eyvallah...

Ama yalan söylemeyin. Yalvarırım.

*

Bir bildiri üzerinde bu kadar çeşitli felsefe yapılır mı?

- İnce siyaset...

“Seçimi kazanacağına inansaydı, darbeye niye kalkışsın?”

Kimden bahsediyor bu arkadaş? Hiç belli değil. Ama güzel konuşuyor, sesinin tonu da iyi. Epey dinleyeni var.

- Yahu bırak, yalancının biri.

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Akılda kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Nisan 2021
Adına bildiri mi diyorlar, muhtıra mı, her ne ise, fakat farkında mısınız, o metni yazanlardan daha çok taraftar yani yandaş buldular...

Hem de daha heyecanlısını.

Buradan anlaşılıyor ki,

imza bir şey ifade etmiyor.

Yol açıkken

Bugün, hemen bugün...

Parlamenter Sistem’e dönsek.

Ve pazar günü de hemen seçim yapsak, hemen.

Ne olur? Hiç.

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Püf noktası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Nisan 2021
Haklarında yasal işlem yapılacağını bile bile, 104 kişi aynı kağıda imza atar mı? Mesleğinde yükselmiş, tecrübe sahibi insanlar, bunu bilmez mi? Öyleyse nedir bu cesaret ve cüret?

Bunu bir türlü aklım almıyor.

***

Aklımın almadığı başka

şeyler de var:

- Montrö ile Kanal İstanbul arasında bağlantı kurmak,

Gezi Parkı’ndaki Topçu Kışlası’yla 3’üncü köprüyü birleştirmeye benzer.

***

Niye gece yarısı?

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Yüzde 50 meselesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Nisan 2021
Kazanan, yüzde 50’nin az üzerinde oyla kazanmayacak mı? 51, 52, 53 falan...

E yüzde 100’ün Cumhurbaşkanı lafını nereden çıkarıyorsunuz? Keşke ama mümkün mü? Seçilecek olan zat, ülkenin tamamına kollarını açsa da, bilin ki yarısı boş kalacaktır. Gelmiş geçmiş en şirin, en sevimli Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i bile ülkenin yüzde 100’ü benimseyemedi.

Bilmiyorum, 16 milyon İstanbullu, İmamoğlu’yla sahiden kucaklaşıyor mu? Doğru söyleyin bana.

Eşkal

2007’de Abdullah Gül seçilirken, slogan şuydu:

- Müslüman bir Cumhurbaşkanı.

Bugün böyle bir slogana ihtiyaç kalmadı. Çünkü adayların hepsi muhafazakâr hatta mukaddesatçı insanlar..

Milliyetçilikleri de caba.

Peki, bu ne demek?

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Cazip Pazar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Nisan 2021
Talipler çoğalıyor.

 Zannedersiniz ki dünyanın en kolay mesleği.

Cumhurbaşkanı olmayı kim istemez diyerek makamı şereflendirecekler mi yoksa kendileri mi şerefyâb olacak, belli değil.

Ama normal insanlarla haddini bilmeyen insanların birbirine karıştığı muhakkak.

Bir Abdullah Gül olamadılar.

7 yıldır vakur bir şekilde kenarda bekliyor. Daha da kaç yıl bekleyebilir?

Tevazu bambaşka şey arkadaşlar.

*

Bu arada

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Neye benziyor?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Nisan 2021
İki buçuk yıldır erken seçim sayıklaya sayıklaya, normal takvime zaten yaklaştık.

Bundan sonrasına artık erken seçim değil, olsa olsa erkenleştirilmiş seçim diyebilirsiniz.

Deyin...

***

Bana sorsanız, adına seçim bile demem.

Çünkü seçim bir yarıştır. Bazen liyakat yarışır, bazen kadrolar ve liderler yarışır, bazen projeler yarışır, bazen siyasi tercihler... vs.

Bu böyle değil ki...

Erdoğan’ı oradan indirecek bir adam aranıyor. Hepsi bu.

Kim bu adam?

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Hızlı bir çark

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Nisan 2021
Bin yıldır yazı yarım, gündemin

bu kadar sürekli ve süratli değiştiğini hiç görmemiştim. Tam da benim olmadığım günlere denk geldi.

Ne yapalım?

Arkada kalanlar, orada kalsın.

Biz önümüze bakalım.

Bütün mesele:

- Hangisinden başlamalı?

***

Bence kolayından başlamalı.

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Fezleke...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Mart 2021
Soru: Fezleke oylamaları muhalefet cephesinde bir sıkıntı yaratır mı?

Cevap:

Ama onlar GARA Operasyonu’nda başarısız oldular.

***

Ne güzel anlaşıyoruz, değil mi?

Fezleke denince, asıl komik olanı şu:

Bazı milletvekilleri, karar vermek için fezlekelerin içeriğini inceleyeceklerini söylüyorlar.

Elbet incelesinler ama bunu öyle bir tonda söylüyorlar ki, sanırsınız, fezlekeyi yollayan makam, bir sürü suç uydurmuş.

.............

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Ne günlerdi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Şubat 2021
28 Şubat, her şeyden önce nedir, bilir misiniz?

- Parlamenter Sistem’in yüz karası.

Birinci partiye değil. İkinci partiye de değil, üçüncü partiye iktidar görevinin verildiği, ucube bir dönemdir.

Daha da komiği, seçime hiç girmemiş bir partinin - kalabalığa dalıp - koalisyon ortağı olabildiği egzantrik bir süreçtir.

Hem de kim karar veriyor?

Halkın değil, Meclis’in seçtiği bir Cumhurbaşkanı.

Nasıl yetki ama?

...........

28 Şubat dendi mi, darbeden falan önce, bunlar aklıma geliyor.

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Darbe gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Şubat 2021
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın darbe girişimi karşısındaki direnişi ve kararlı duruşu çok değerlidir.

Ama bu, Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı unutturmaya yetmez.

Hayret ettiğim şudur:

Bu kadar demokrat bir insan, nasıl oluyor da aynı zamanda acımasız bir işgalci olabiliyor? 

Çağrışım 

Darbe girişimi -şimdilik- bastırıldı.

Hem de kolayca bastırıldı.

Acaba diyorum kontrollü bir darbe miydi bu? 

Siyaset

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Irgat gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Şubat 2021
HDP’nin oyları, başkalarına yarıyor. İstanbul dahil 3-5 büyükşehir belediyesini HDP oyları tayin etti. Yani HDP seçmeni başkalarına çalıştı, başkaları için sandığa gitti oy verdi.

Şimdi de soru şu:

- HDP kapatılırsa,

HDP oyları kime kalacak?

Hoppala...

Görüyorsunuz ki, parti ister açık olsun, ister kapalı, HDP oyları, yine başkalarına gidecek...

- Ne biçim bir parti bu?

Kendine hiç mi hayrı olmaz?

Nokta atışlar

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2’nci cephe

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Şubat 2021
PKK yetmedi. Bir de Yunanistan’ı saldılar başımıza... Taşeron olarak.

- Bayrak sallıyor.

Kime güveniyor?

Arkasında abileri var.

Bütün işi bu.

100 yıl evvel de zaten Anadolu’ya görevli olarak gönderilmişti...

Mesleğine aynen devam ediyor.

****

Yahu Yunan, yahu komşu!.. Senin gibi vaktiyle gün görmüş geçirmiş 

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İhtimaldir

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Şubat 2021
Diğer yasalarda gerekli düzenlemeler yapılırsa, belki de yeni bir anayasa’dan vazgeçilir. Şimdiki anayasanın topal haliyle idare edilir.

Bunu bir istihbarata dayanarak söylüyor değilim.

Sadece ihtimallerden biri.

***

Esasen muhalefetle iktidarın yeni anayasa için masaya oturmaları da imkansız gözüküyor.

Çünkü bir taraf Parlamenter Sistem’de ısrar ediyor, öbür taraf (şimdiki) Başkanlık Sistemi’ne devam etmek istiyor.

Nasıl anlaşacaklar?

***

Ortada öyle bir ihtilaf var ki, diğer ihtilaflara benzemez.

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Tam zamanı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Şubat 2021
Siyaset dili zaten temiz değildi ama son 10 yılda adamakıllı bozuldu. Öyle ki kirletilmeyen yer kalmadı.

“Herkes hırsız.”

Değilse bile “şüpheli.”

***

Adliye rafları, iftira dosyalarıyla dolup taşıyor.

Ne kıymeti var?

Bir şeref davası 3 yıl 5 yıl sürüyorsa, nereniz aklanmış oluyor? Kim hatırlıyor?

***

Hakimlerimiz geçen yıl bir dosyaya 

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Zaman olur ki...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Şubat 2021
Ecevit’in başarılı Kıbrıs Harekâtı’nda, yanlışlıkla kendi gemimizi bombaladık ama bunun lafını bile etmedik. Milli bütünlüğümüzü hiç bozmadık.

Şimdi nereden aklıma geldiyse...

4 milyon oy

Bunlar yeni gençlik oyu.

İlk defa kullanılacak.

Acaba nasıl dağıtılacak?

Partilerin mevcut oy oranlarına göre dağıtamazsınız.

Mesela... HDP’nin 6 milyon oyu, yuvarlak hesap yüzde 10’a tekabül ediyor diyelim.

Öyleyse yeni 4 milyon’un yüzde 10’u da

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İki soru...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Şubat 2021
Kaç gündür...

Sabahtan akşama kadar “Başarısız operasyon” diye bağıranlara bir soru:

Yüzlerce başarılı operasyon’un hangisini alkışlamıştınız ki?

***

İşin erbabına da bir soru:

Dostunuz, yoldaşınız, ortağınız HDP’ye rica edip 13 vatandaşımızın serbest bırakılması için tavassutunu isteyemez miydiniz? Nokta.

***

Hayır, nokta değil, virgül.

Neden HDP diyorum?

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GARA’dan kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Şubat 2021
Hâlâ neyi tartışıyorsunuz?

GARA katillerini suçüstü yakalasaydınız bile size söyleyecekleri laf şuydu:

- Ama siz de Yunanları denize dökmüştünüz.

***

Peki GARA’da katil kim?

Vallaha, PKK’dan başka kim varsa hepsi şüpheli azizim.

***

Bu katliam, ister misiniz sonunda faili meçhul olarak geçsin kayıtlara?

***

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Maksat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Şubat 2021
Tam terör örgütü PKK’nın istediği kıvama geldik.

Kutuplaşmadan öte sen-ben, öyle birbirimize düştük ki:

13 şehidin sorumlusu sen misin ben miyim noktasındayız, yuh.

PKK ise masum.

# Duvar yazısı

PKK’lı mı daha tehlikeli, yoksa PKK’cı mı?

Farka dikkat

Biri Ana Muhalefet.

Öbürü Abla Muhalefet.

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Örgüt’ün adı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Şubat 2021
13 vatandaşımızın katillerini kınarken terör örgütü deyip geçmek var mı?

Hangi terör örgütü?

- Adı ne?

Söylesene.

PKK desene.

***

Bunların zaten çok klasik bir cümleleri vardır. Ağızlarından hiç eksik etmezler.

Derler ki hep:

- Nereden gelirse gelsin, teröre karşıyız.

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