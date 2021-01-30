Konuya hiç girmedim.

Çünkü bu ‘sözde’ kelimesini hiç sevmem.

Ama yine de o meşhur kural’a uyarak “sözü kim söylemiş” ben önce dönüp ona bakarım.

Baktım.

Ve işte bu sebeple de konuya hiç girmedim.

Girmem de.

# Duvar yazısı

Cemal Gürsel’e bile “Sözde Cumhurbaşkanı” diyen olmadı.

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