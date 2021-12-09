Bizim nesil, cep telefonuyla ve kredi kartıyla 50 yaşından sonra tanıştı... Asma Köprü’den ancak 40 yaşında geçebildi.

Mehmet Barlas’ın dediği gibi, şimdiki çocuklar zannediyorlar ki, bunlar hep vardı.

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Haydi onlar çocuk.

Ama koskoca adamlara ne demeli? Hamurları istemezükçülükle yoğurulduğu için, ne yapsan beğendiremezsin. Bir umursamazlık, bir nankörlük ve bir şımarıklık içindeler... Bütün eserleri, kendilerine lütfedilmiş bir müktesep hak gibi görürler.

Hem tepe tepe kullanırlar, hem de burun kıvırırlar.

Siyaset, gözlerini kör etmiştir.

Nefret de cabası.

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