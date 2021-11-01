Vaktiyle Demirel’in o müthiş muhalefet ediş biçimi için “Allah korusun” derlerdi... Yâni o derece yıpratıcıydı.

Bağırıp çağırmazdı ama bilgi yüklüydü, onu dinlerken bir şeyler öğrenirdiniz... Erdal İnönü nasıl da hayran hayran bakardı.

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Şimdiki muhalefet, hep hakaret ağırlıklı konuştuğu ve hep belden aşağı vurduğu için, belki bir an dikkat çekiyor ama istihbarat ve bilgi eksikliği yüzünden hiç etkili olamıyor. Hele bir de yanlışları yüzüne çarpılınca, daha da hırçınlaşıyor.

Ne fayda?

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Bugünkü ana muhalefet, gelmiş geçmiş muhalefetlerin içinde en eleştirilen muhalefettir.

Diyeceksiniz ki:

- Muhalefete muhalefet edilir mi?