Top, tüfek, bomba, tank, uçak vs...
Bunlar elbet mühim şeyler ama yetmez.
İnanç ve vatanseverlik karşısında bunlar aciz bile kalır.
İşte, orantısız güç kullanan Rusya, bir türlü kahraman Ukrayna Duvarı’nı aşamadı, aşamıyor.
Bu bir...
*
İkincisi...
Komedyen’den devlet başkanı olur mu diye Zelenskiy ile önceleri dalga geçtiler ama iyi yetişmiş, liyakat sahibi, vatansever bir sanatçı’nın neler başarabileceğini gördüler.
*
Üçüncüsü...
Joe Biden da bir Devlet Başkanı’dır, değil mi? Zelenskiy ile aralarındaki farkı görüyor musunuz?
Zelenskiy, bir bağımsızlık ve haysiyet savaşı verirken, öbürü okyanus ötesinde oturmuş,
1. Dünya Savaşı diye telaffuzu bile sakıncalı olan laflar ediyor...
Dahası... Güya yardım için Ukrayna’ya ‘hafif silahlar’ yolluyor, ağır silahları ise PKK’ya veriyor. Niye?
Türkleri öldürsün diye.
Hep söylerim ya.
Bunlar selam bile verilecek adamlar değil.
*
Bir nokta daha...
Belarus’ta müzakere var ama Rus saldırıları devam ediyor. Yahu silahların gölgesinde müzakere olur mu? Amerika ne ise Rusya da o... Al birini vur ötekine.
Akılda kalan
Top, tüfek, bomba, tank, uçak vs...
Bunlar elbet mühim şeyler ama yetmez.
İnanç ve vatanseverlik karşısında bunlar aciz bile kalır.
İşte, orantısız güç kullanan Rusya, bir türlü kahraman Ukrayna Duvarı’nı aşamadı, aşamıyor.
Bu bir...
*
İkincisi...
Komedyen’den devlet başkanı olur mu diye Zelenskiy ile önceleri dalga geçtiler ama iyi yetişmiş, liyakat sahibi, vatansever bir sanatçı’nın neler başarabileceğini gördüler.
*
Üçüncüsü...
Joe Biden da bir Devlet Başkanı’dır, değil mi? Zelenskiy ile aralarındaki farkı görüyor musunuz?
Zelenskiy, bir bağımsızlık ve haysiyet savaşı verirken, öbürü okyanus ötesinde oturmuş,
1. Dünya Savaşı diye telaffuzu bile sakıncalı olan laflar ediyor...
Dahası... Güya yardım için Ukrayna’ya ‘hafif silahlar’ yolluyor, ağır silahları ise PKK’ya veriyor. Niye?
Türkleri öldürsün diye.
Hep söylerim ya.
Bunlar selam bile verilecek adamlar değil.
*
Bir nokta daha...
Belarus’ta müzakere var ama Rus saldırıları devam ediyor. Yahu silahların gölgesinde müzakere olur mu? Amerika ne ise Rusya da o... Al birini vur ötekine.