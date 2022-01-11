Akılda kalan

Bu bir taktik olsa bile...
- Ya kazanamazlarsa?
*
Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.
*
Ne güzel anlatıyorlar:
İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.
Esasen
Ne güzel şeyler anlatıyordu.
Ebubekir Elmalı...
Hukukçuydu galiba.
Neler var Türkiye’de?
***
Mesela.... Ömer Avşar.
Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.
Dopdolu bir adam.
- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.
Sakın ha.
Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.
Mesela neleri?
***
Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.
Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.
***
Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.
***
Önce adaylık meselesi.
Bu konu, kabak tadı verdiyse de
meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:
***
Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...
Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.
Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.
Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.
*
Terör şöyle veya böyle bir gün biter.
Nitekim son çırpınışlar.
Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.
Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.
Belli ki AK Parti’ye gitti.
20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...
***
CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.
****
Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...
Sonra?..
Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.
- Batı Trakya’da işin ne?
Güzel ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
***
Hükümet üyeleri, ABD’ye sık sık şunu da soruyor:
- Suriye’de işin ne?
Soruyor ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
Bugün eski 4 eğilim’den eser yok.
Ne ümmetçi sağ kaldı, ne de bir sosyalist akım.
***
Bugün siyasette bütün mesele, bütün ölçü, bütün hedef:
- Demokrat olup olmamak.
Yani, siyasi partilerin ve siyasetçilerin sicili, artık sadece bununla ölçülüyor:
- Demokrat mı değil mi?
Gerisi teferruat.
Asayiş, diğer günlerden ve gecelerden farksızdı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, 5-6 milyon mülteciyi de sayarsanız, 90 milyonluk bir kitlenin kontrolü kolay değil.
Ezici çoğunluk, sevinç ve güvenle yeni yıla girdiğine göre umutlar ve moraller iyi demektir.
***
Yıl başlar başlamaz hemen siyasi yazılara dönmek istemedim.
Her şeyden önce siyasi tansiyonun düşmesini diliyorum. O düşerse, ülkede her şey normale döner. Fiyatlar bile düşer.
Öfkeli insanların biraz sakinleşeceği, siyaseti esir alan kin ve nefret duygularının törpüleneceği, güzel günler bekliyorum.
***
Birşey söyleyeyim:
Hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar.
2022’ye neşeyle giren ateşli bir gençlik.
Moral yüklü...
Ve ümit dolu bir Türkiye.
- Yılı böyle karşılıyoruz.
***
Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak.
Bunlara sımsıkı sarılmış bir kitleyiz.
Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?
Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...
Bağırmayın.
***
5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.
Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?
Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?
***
Daha önce de iki yıl geçmişti.
Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.
*
2021’den kalan bir meçhul de şu:
“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”
Ne cinayeti ulan?
Kim kimi öldürüyor?
Aldırmayın.
- Dürüst olan biri.
- Sevilen sayılan biri.
- Türkiye’de herkesin kabul edeceği biri.
Büyük tevazu...
***
Dikkatimi en çok çeken vasıf da şuydu:
- Nefsine hakim biri.
Ne demekti bu?
Biliyorsunuz.
Baykal’ın bu jesti, bu nezaketi, cezasız kalmadı. Kemal Bey, partiyi alıp kaçtı.
***
Lakin, aynı şey, şimdi galiba kendi başına geliyor.
Büyük bir keşifte bulunarak İstanbul Belediye Başkanlığı’na layık gördüğü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Yaygın kanaat bu.
Yani, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı ejderha, önce Kılıçdaroğlu Bey’e baş kaldırıyor... Hayli de taraftar buluyor.
***
Ne derler hani?
Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.
İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.
3 Ocak Pazartesi.
***
Şimdiden kutlu olsun.
Şimdiden...
Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.
***
Hasetten çatlayacak gibi.
Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.
Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.
............
Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.
Yeni iddiası şu:
- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.
***
ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.
Kime karşı bu?
- Belli ki Türkiye’ye karşı.
Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.
Tersiymiş meğer...
ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.
***
Tıpkı bunun gibi.
Salondakiler alkışlıyor ama ön sırada oturanların suratları bir karış.
*
Homurtular duyuyoruz:
- Hükümet Hazine’nin parasıyla kumar oynuyor.
- Türk Ekonomisi’ni daha beter günler bekliyor.
- Dünyada böyle abuk bir model yok.
Ve ardından da en büyük çelişki:
- Bunu niye daha evvel yapmadılar?
Çok üzüldüler, çok.
Onlar bekliyordu ki, dolar 30 lira olsun, 40 lira olsun.
Hele bir arkadaşım var. Dolar düşünce karalar bağladı.
Dedim ki:
- Yahu senin dolarla bir işin yok. Niye bu kadar dert ediyorsun?
Dedi ki:
- Mesele dolar değil, hâlâ anlamadın mı?
*
Akılda kalan
Anlaşılıyor ki...
Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.
Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.
Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.
***
Ne fena şey.
İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.
Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.
Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...
O dürüst adamı “İşte belge” diyerek önündeki kağıt peçeteyi havada sallayan sahtekarlara çevirdiler.
Sahiden yazık.
***
Yaygın kanaat şu:
- Onu danışmanları yanıltıyorlar.
Hatta “kasten yanılttıklarını” söyleyenler var.
İnanmıyorum.
Saf bir tarafı olduğu muhakkaktır ama biraz da hayalperest galiba...
Mesela... Çok dalga geçtikleri hani şu meşhur “Kabataş yalanı” vardı ya, onun katmerlisini yaşadık. Parti Genel Merkezi’ne gelip, odasına kadar çıkan meçhul maskeli ziyaretçiler, Kemal Bey’in gördüğü bir kabus muydu acaba?
Neydi o?
***
Başa dönersek...
2010’dan önceki Kemal Bey, inandırıcılığıyla ün salmıştı.
Mümkünse oraya dönmeli.