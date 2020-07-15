Ne yapıyoruz?
- Kutluyor muyuz?
- Anıyor muyuz?
- Lanetliyor muyuz?
- Alkışlıyor muyuz?
- Yoksa utanıyor muyuz?
Hepsinden biraz var.
İşte öyle bir duygu...
Karmakarışık bir ruh hali.
***
Çünkü...
- İçinde hain de var.
- Kahraman da var.
- Bomba, tank, uçak tüfek var.
- Ama cesur yürek de var.
Velhasıl...
Dibinde hem kalleşlik var, hem de efsanevi bir halk direnişi var.
Peki, bugün ne yapıyoruz?
Anmak mı, kutlamak mı?
Akılda kalan nedir?
- İhanet mi, yoksa zafer mi?
Ne tuhaf bir duygu?
***
İçinde hırsızlık da var.
Devletin tankını, tüfeğini, uçağını, helikopterini çaldılar... Milletin üzerine sürdüler.
251 şehit, binlerce yaralı ve sakat...
POSTA çalışanları bugün için özel bir ek hazırlayıp size sunuyorlar. Onu iyi okuyun.
İçinde hem hüzün, gözyaşı ve vatan aşkı var, hem de gurur ve onur... Orada hem ihanetten duyduğumuz o büyük acıyı bulacaksınız, hem de muhteşem bir zaferin mutluluğunu...
Akılda kalan
Bugün 15 Temmuz.
Ne yapıyoruz?
- Kutluyor muyuz?
- Anıyor muyuz?
- Lanetliyor muyuz?
- Alkışlıyor muyuz?
- Yoksa utanıyor muyuz?
Hepsinden biraz var.
İşte öyle bir duygu...
Karmakarışık bir ruh hali.
***
Çünkü...
- İçinde hain de var.
- Kahraman da var.
- Bomba, tank, uçak tüfek var.
- Ama cesur yürek de var.
Velhasıl...
Dibinde hem kalleşlik var, hem de efsanevi bir halk direnişi var.
Peki, bugün ne yapıyoruz?
Anmak mı, kutlamak mı?
Akılda kalan nedir?
- İhanet mi, yoksa zafer mi?
Ne tuhaf bir duygu?
***
İçinde hırsızlık da var.
Devletin tankını, tüfeğini, uçağını, helikopterini çaldılar... Milletin üzerine sürdüler.
251 şehit, binlerce yaralı ve sakat...
POSTA çalışanları bugün için özel bir ek hazırlayıp size sunuyorlar. Onu iyi okuyun.
İçinde hem hüzün, gözyaşı ve vatan aşkı var, hem de gurur ve onur... Orada hem ihanetten duyduğumuz o büyük acıyı bulacaksınız, hem de muhteşem bir zaferin mutluluğunu...