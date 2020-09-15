Yunanistan, Fransa’dan 18 uçak satın alıyor ama parasını Almanya ödüyor.
Bravo Almanya’ya...
Kuruşun hesabını yapardı ama burada kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğine göre, elbet bir bildiği olmalı.
Yoksa dolandırılıyor mu?
***
Macron’un bir ayağı Libya’da, bir ayağı Güney Kıbrıs’ta...
Ta Lübnan’dan İtalya’ya kadar mekik dokuyor.
Ne yapsın?
Kendi ülkesinde sokağa çıkacak hali yok.
***
Avrupa siyasetinin en çaylak elemanı bu Macron var ya...
Meğer Türk Halkı’na karşı değilmiş.
Ya neye karşıymış?
- Türk Halkı’nın iradesine.
Tıpkı Joe Biden gibi.
***
Görevini tamamlayan Oruç Reis, program gereği Antalya’ya demir attı, bir süre bakıma çekildi.
Bunu bir Miçotakis geri adım olarak yorumladı, bir de bizim Kılıçdaroğlu... Olsun, bizimkinin hassasiyeti vallaha hoşuma gitti.
...........
Velev ki geri adım.
Yahu kendi sularımda, bir kulaç ileride kalmışım, bir kulaç geriye gitmişim ne fark edecek?
***
Amerika güya ağır abi’yi oynuyor. Hem Yunanistan’ı hem Türkiye’yi kırmamaya çalışıyor.
Anladık ama bunların hiçbiri ne hukuk biliyor ne coğrafya.
Misak-ı Milli’yi bunlara tekrar ve tane tane anlatmak lazım.
Akdeniz notları
Yunanistan, Fransa’dan 18 uçak satın alıyor ama parasını Almanya ödüyor.
Bravo Almanya’ya...
Kuruşun hesabını yapardı ama burada kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğine göre, elbet bir bildiği olmalı.
Yoksa dolandırılıyor mu?
***
Macron’un bir ayağı Libya’da, bir ayağı Güney Kıbrıs’ta...
Ta Lübnan’dan İtalya’ya kadar mekik dokuyor.
Ne yapsın?
Kendi ülkesinde sokağa çıkacak hali yok.
***
Avrupa siyasetinin en çaylak elemanı bu Macron var ya...
Meğer Türk Halkı’na karşı değilmiş.
Ya neye karşıymış?
- Türk Halkı’nın iradesine.
Tıpkı Joe Biden gibi.
***
Görevini tamamlayan Oruç Reis, program gereği Antalya’ya demir attı, bir süre bakıma çekildi.
Bunu bir Miçotakis geri adım olarak yorumladı, bir de bizim Kılıçdaroğlu... Olsun, bizimkinin hassasiyeti vallaha hoşuma gitti.
...........
Velev ki geri adım.
Yahu kendi sularımda, bir kulaç ileride kalmışım, bir kulaç geriye gitmişim ne fark edecek?
***
Amerika güya ağır abi’yi oynuyor. Hem Yunanistan’ı hem Türkiye’yi kırmamaya çalışıyor.
Anladık ama bunların hiçbiri ne hukuk biliyor ne coğrafya.
Misak-ı Milli’yi bunlara tekrar ve tane tane anlatmak lazım.