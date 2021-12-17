Kılıçdaroğlu hele şöyle bir dakika dursun. Özgür Özel’e bir kulak versin.

Özetleyeyim:

Millet İttifakı’nda gerçek adayın kim olduğunu öğrense, Atatürk bile çok beğenir ve dermiş ki:

- İşte benim cumhurbaşkanım.

Yani o derece mükemmel bir aday.

Bunu kim söylüyor?

Özgür Özel... Bravo.

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Özgür Bey, çok dikkatli bir siyasetçidir. Söylediği her lafın nerelere kadar uzanacağını iyi bilir.