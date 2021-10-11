Adam gibi...

Biz 20 ay daha her gün bu gerginlikle mi yaşayacağız?
Düşünün ki, geride bıraktığımız 20 ayı da aynı gerginlikle yaşayarak geldik.
Buna hangi sinir sistemi dayanır?
***
Hemen yarın seçim yapsak, gerginlik bitecek mi?
Ne münasebet.
Bu defa da başka bir gerginlik başlayacak.
Emin olunuz ki derhal bir seçim daha isteyenler çıkacak.
Ara yerde komisyoncular da türedi.
Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.
***
Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde...
Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...
***
İşin kötüsü...
Mutabıkız:
. Bu maddeler değiştirilemez.
. Değiştirilmesi teklif bile edilemez.
Hatta, çift dikiş olsun derim:
. “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı?
***
“Seçmeni zinde tutmak” başka, “dereyi görmeden paçaları sıvamak” bambaşka... Bunları karıştırmayalım.
***
- Öyleyse açıklayın erken seçim tarihini, Millet İttifakı’nın adayını o zaman öğrenirsiniz.
Hay Allah...
Ben aday belli zannediyordum.
Kılıçdaroğlu aday diye gezmiyor mu ortalarda?
Hem de boyundan büyük vaatlerde bulunarak...
Kılıçdaroğlu değilse bile İmamoğlu var...
Fatih Sultan Ekrem...
O da mı değil?
Böyle bir makam olmadığını bile bile çıktı, bravo.
Elbet takvime de bakmıştır.
Öyleyse soralım:
- Ne zaman başbakan olacaksınız?
Bize bâri bir tarih verin.
Sanırım veremez.
***
Tam hesaplamadım ama bugünden itibaren sayarsak, herhangi bir talibin Başbakan olabilmesi için
Roller değişti, formalar karıştı.
. Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.
. Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.
. Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı. Cumbadan rumbaya geçiverdi.
Hah şöyle:
Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz. Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok.
***
Bu bakımdan...
Ama işi daha da sağlama almak isterseniz, gelecek sefere ‘yuhalayarak’ karşılayabilirsiniz.
*
Ortak aday için iki hukukçu’nun ismi de ortaya atıldı.
Haşim Kılıç ve Zühtü Aslan.
Olabilir...
Değerli insanlardır.
Ama ortada daha tecrübelisi var. Ahmet Necdet Sezer gibi bir ‘Efsane Başkan’ dururken, başka hukukçu aramaya ne gerek?
Buz kesilirsiniz.
O espiriler, Amerikan zekâ düzeyini de yansıtırlar.
İşte şimdi aynı zekâ düzeyi, Amerikan Siyaseti’nde de görülüyor.
.........
Şöyle ki:
İki ihtimal var: Amerikan zekâsı, YPG’yi ya sahiden masum bir örgüt zannediyor ya da bizim buna inanmamızı bekliyor. İkisi de vahim...
Bu kafa var ya,
Köprülerin altından çok sular geçecek... Seçim Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikler, siyasi yelpazeyi kimbilir nasıl etkileyecek.
Şimdiye kadar emek verilen anketlerin bile belki bir hükmü kalmayacak.
Haydi, sil baştan.
***
Daha durun bakalım.
HDP’nin hukuki akıbeti de henüz belli değil. Olumlu veya olumsuz çıkacak bir yargı kararı, ittifaklara kimbilir nasıl yansıyacak. Çarşı belki çok karışacak.
Haa, belki de iş kolaylaşacak.
***
Elbette...
Hayatında hiç delikanlı olmamış ki...
Kurduğu devletin temelleri bile soykırıma dayanıyor. Koskoca bir ırk’ı yok ederek kalleşçe çöktüğü o topraklarda, bir türlü mutlu olamadı. Kiraladığı terörist katiller de onu tatmin edemiyor. Vatanseverliğin tadını alamadan, ta okyanus ötesine tıkılıp kaldı işte... ABD ne anlar ülküden...
Yazık Amerikan Halkı’na ki, yıllardır canavar ruhlu yönetimlere mahkûm.
Siyaset
Derler ya:
- Doğmamış çocuğa don biçmek.
Biz bir değil, üç beş don birden biçtik.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinden birini (Yalım Erez’i) Başbakan tayin etmişti:
- Git hükümeti kur da gel.
Yalım Erez, parti başkanı değildi.
Partisi, 1’inci parti de değildi.
Yani bu atama, teamüllere aykırıydı ama kitabına uygundu.
***
Çünkü kitap “Cumhurbaşkanı, milletvekillerinden birine, hükümeti kurma görevi verir” diyordu. Erez de vekillerden biriydi işte... Düz milletvekiliydi.
............
İyi bir yol.
1 yılda yapacağı işleri 2 yılda, 3 yılda yapacağı işleri seçimi kazanmış gibi sayıp döküyor.
Dış politikayı 180 derece değiştireceğini ilan ediyor... vs.
***
Bu inanmışlık, siyasette çok mühimdir.
Örgütleri motive eder.
Partilerin bütün organlarını zinde tutar.
Ve seçmenin yüksek katılımını sağlar.
Ancak ne zaman?
- Kaç sandık sonra?
Yani kaç yıl sonra?
***
Esasen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1 barajıyla zor yolu seçmiştir.
Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için 1’inci parti olmak yetiyor.
En azından koalisyon ortağı.
***
Buna karar vermek çok zormuş gibi, aylardır yıllardır tartışıp duruyoruz.
Dostla düşmanı ayırt etmek, bu kadar müşkül olmasa gerek.
Kaldı ki ABD, düşman olduğunu, en azından düşman gibi davrandığını açıkça gösteriyor.
Üstelik stratejik ortaklık denen bir ucubeyle de bizi avutuyor.
***
Ama yeter.
İş “Bu kadarına da istiskal denir” noktasına gelmeden, tavrımızı koyalım artık. İnanın ki o zaman rahat edeceğiz.
Dost bilinen düşman
Z kuşağı...
Partilere nasıl dağılacak, nasıl yansıyacak acaba?
Bunu bilmiyoruz.
............
3 milyon civarı gurbetçi oyu var... Onun da rengini bilmiyoruz. Elimizde böyle bir araştırma yok.
***
Ayrıca
Birisi, ta 1453’te, gemileri bile karada yürütmüş...
Öbürü ise bu çağda, otobüsleri bile karada yürütemiyor.
Ne kadar benziyorlar, değil mi?
Çatı Aday
Diyelim ki, HDP’yle Millet İttifakı, müzakereye oturdular.
HDP, öyle bir aday önerip dedi ki:
- Çatı Aday bu zat olursa ittifakın yanındayız... Aksi halde biz yokuz.
Ne cevap verecek Millet İttifakı?
Ne güzel...
Mesela SP Lideri Temel Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hem de yüzde 1 buçuk oyla...
Sembolik Cumhurbaşkanı’nın sembolik yardımcısı.
............
Yine mesela, Ali Babacan İttifak’a katılmışsa, 1 buçuk oyla o da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilecek...
Demokrasi böyle bir şey.
***
Eh, onlar yüzde 1 buçuk oyla bu kadar yüksek makama gelebiliyorlarsa, yüzde 10’luk HDP, her yere gelebilir. Eş Başkanları pekâlâ İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı,
Hal böyleyken sandık her şey değildir diye bağırmanın anlamı yok.
Evet... Demokrasilerde sandık tek başına hiçbir şey değildir ama çıkarın bakalım sandığı demokrasi envanteri’nden, geriye ne kalıyor?
Hele bir de her gün seçim, ille de seçim diye bağırmışsanız...
Olmazsa olmaz
Anlaşılıyor ki, HDP’siz bir Millet İttifakı, planlanan hedefin çok uzağında kalacak.
Öyle veya böyle, HDP’yle anlaşmak şart.
Ama nasıl?
CHP, HDP’ye muhtaç da, HDP sanki CHP’ye muhtaç değil mi?
Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor?
Vaat ve yetki
Şunu düşündünüz mü hiç?
Cumhur İttifakı’nın adayı, meydanlarda (makul) her şeyi vaat edebilir, çünkü yetkisi var. Adı üstünde: Tek Adam.
Peki, Milllet İttifakı’nın adayı ne vaat edebilir? Hiç... Çünkü yetkilerini devredeceği için kolu kanadı kırıktır.
***
Öyle ya.
Çıkıp ne diyecek:
Adam gibi...
Bulunduğunuz yuvadan, yetiştiğiniz ocaktan, bir gün ayrılmak zorunda kaldınız diyelim...
Olabilir.
Peki, ihanet etmeden ayrılamaz mısınız?
Onu sürekli kötülemeye mecbur musunuz?
Yahu orada yıldızınız parlamış, şöhrete ve servete kavuşmuşsunuz, kariyer edinmişsiniz, en basit tabirle adam olmuşsunuz.
Bunların hiç mi kıymeti yok?
Ne biçim insanlarsınız siz? (İstisnaları vardır, onları tenzih ederim).
*
Sırf siyasette değil.
İş hayatında da... Yuvadan kopup gidebilirsiniz. Bir ihtilaf doğar. Efendice kenara çekilebilirsiniz ya da iş değiştirebilirsiniz. Her şey mümkün.
Ama nankörlük etmeyin.
Gittiğiniz yerde eski yuvanızı çekiştirmeyin.
Hele kalleşlik, sakın yapmayın.
*
Özellikle siyasette çok gördük bunları.
Yarım asırdır nelere rastladık.
Adamı Meclis Başkanı yapmışlar, Bakan yapmışlar belki Başbakan bile yapmışlardır... Bırakıp gidiyor.
Gitmesine gitsin.
Ama ihanet ederek gidiyor.
Ve gittiği yerde hâlâ ihanete devam ediyor.
*
Haklının haksızın peşinde değilim. Ben hakem de değilim.
Ama ihanet’i ahlaksızlık sayarım.
Huyumu seveyim.
Tam 40 yıldır böylelerine selam bile vermedim... Vermem.