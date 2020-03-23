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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

65 yaş

23 Mart 2020

Bu durumda...

Tayyip Erdoğan’a sokak yasak ama genelgeyle izinli.

Kılıçdaroğlu’na yasak ama o da genelgeyle izinli.

Bahçeli’ye yasak, genelge ona da izin veriyor.

Karamollaoğlu’na hepten yasak.

Kime yasak değil?

- Sadece Meral Akşener’e.

***

Unutmayın.

Akşener’den başka bir lider daha yasaktan muaf:

- Selahattin Demirtaş.

Fakat o da başka bir nedenle sokağa çıkamıyor.

***

Peki, liderler izinli olmalarına rağmen dışarıya çıkacaklar mı?

Bence çıkmayacaklar.

Topluma örnek olmak için buna mecburlar.

Kaldı ki “evden çalışmak” diye bir alternatif var.

Hiçbir şey aksamaz.

Topu topu kaç gün zaten...

***

Bu bir ilk’tir.

Türkiye eve kilitlendi.

Avrupa eve kilitlendi.

Dünya, görülmemiş bir kriz geçiriyor.

Sırf ölüm vak’alarından ibaret değil... Hayat durdu.

***

Bunu nasıl avantaja çeviririz?

Pekâla çeviririz.

Alınan tedbirler, bize güzel alışkanlıklar getirebilir. En mühimi de ortak tavır için genel bir prova bu...

Geleceğe hazırlanan kararlı bir Türkiye fotoğrafı bu...

Şer’den hayır doğabilir.

Ben çok ümitliyim.

***

65 yaş meselesine dönersek...

İster 75, ister 85 olsun.

İhtiyar delikanlılar, hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar, bu ülkenin çimentosudur.

Hepsine saygılar sunarım.

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