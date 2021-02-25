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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>2’nci cephe
Rauf Tamer

Rauf Tamer

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2’nci cephe

25 Şubat 2021

PKK yetmedi. Bir de Yunanistan’ı saldılar başımıza... Taşeron olarak.

- Bayrak sallıyor.

Kime güveniyor?

Arkasında abileri var.

Bütün işi bu.

100 yıl evvel de zaten Anadolu’ya görevli olarak gönderilmişti...

Mesleğine aynen devam ediyor.

****

Yahu Yunan, yahu komşu!.. Senin gibi vaktiyle gün görmüş geçirmiş iyi aile çocuğu, şimdiki bu görgüsüz zenginlerin palyaçosu olur mu?

***

Demokrasi’nin beşiği’ymiş.

Kaç tane beşik var?

Amerika mı, İngiltere mi, Fransa mı?

- Hangisi beşik?

Yunanistan’dan her şey olur ama demokrasinin beşiği olmaz.

.........

Teröristlere kucak açan,

15 Temmuz kaçaklarını bünyesinde barındıran, esasen Öcalan’la beraber 40 yıl önce Türkiye’nin altını oymaya çalışan, zaten de kaçak günlerinde Öcalan’ı kendi sefarethanelerinde saklayan, aynı Yunanistan değil mi? E nereden beşik oluyor?

Oluyor.

- İflas etmiş bir asilzade.

***

Şimdi onun bunun emirkulu.

İşte bu yakışmıyor.

Gemimize yaptığı tacize bakın.

Taciz değil, tahrik.

- Kuşak sarkıtıyor.

Savaş çıkarsa eline ne geçecek? Hiç.

100 yıldır 1 santim yol alamadı.

200 yıldır minder komiği.

400 yıl ülkeyi zaten başkaları yönetti.

Ne beşikmiş bu?

Salla gitsin.

X

İhtimaldir

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Şubat 2021
Diğer yasalarda gerekli düzenlemeler yapılırsa, belki de yeni bir anayasa’dan vazgeçilir. Şimdiki anayasanın topal haliyle idare edilir.

Bunu bir istihbarata dayanarak söylüyor değilim.

Sadece ihtimallerden biri.

***

Esasen muhalefetle iktidarın yeni anayasa için masaya oturmaları da imkansız gözüküyor.

Çünkü bir taraf Parlamenter Sistem’de ısrar ediyor, öbür taraf (şimdiki) Başkanlık Sistemi’ne devam etmek istiyor.

Nasıl anlaşacaklar?

***

Ortada öyle bir ihtilaf var ki, diğer ihtilaflara benzemez.

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Tam zamanı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Şubat 2021
Siyaset dili zaten temiz değildi ama son 10 yılda adamakıllı bozuldu. Öyle ki kirletilmeyen yer kalmadı.

“Herkes hırsız.”

Değilse bile “şüpheli.”

***

Adliye rafları, iftira dosyalarıyla dolup taşıyor.

Ne kıymeti var?

Bir şeref davası 3 yıl 5 yıl sürüyorsa, nereniz aklanmış oluyor? Kim hatırlıyor?

***

Hakimlerimiz geçen yıl bir dosyaya 

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Zaman olur ki...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Şubat 2021
Ecevit’in başarılı Kıbrıs Harekâtı’nda, yanlışlıkla kendi gemimizi bombaladık ama bunun lafını bile etmedik. Milli bütünlüğümüzü hiç bozmadık.

Şimdi nereden aklıma geldiyse...

4 milyon oy

Bunlar yeni gençlik oyu.

İlk defa kullanılacak.

Acaba nasıl dağıtılacak?

Partilerin mevcut oy oranlarına göre dağıtamazsınız.

Mesela... HDP’nin 6 milyon oyu, yuvarlak hesap yüzde 10’a tekabül ediyor diyelim.

Öyleyse yeni 4 milyon’un yüzde 10’u da

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İki soru...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Şubat 2021
Kaç gündür...

Sabahtan akşama kadar “Başarısız operasyon” diye bağıranlara bir soru:

Yüzlerce başarılı operasyon’un hangisini alkışlamıştınız ki?

***

İşin erbabına da bir soru:

Dostunuz, yoldaşınız, ortağınız HDP’ye rica edip 13 vatandaşımızın serbest bırakılması için tavassutunu isteyemez miydiniz? Nokta.

***

Hayır, nokta değil, virgül.

Neden HDP diyorum?

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GARA’dan kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Şubat 2021
Hâlâ neyi tartışıyorsunuz?

GARA katillerini suçüstü yakalasaydınız bile size söyleyecekleri laf şuydu:

- Ama siz de Yunanları denize dökmüştünüz.

***

Peki GARA’da katil kim?

Vallaha, PKK’dan başka kim varsa hepsi şüpheli azizim.

***

Bu katliam, ister misiniz sonunda faili meçhul olarak geçsin kayıtlara?

***

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Maksat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Şubat 2021
Tam terör örgütü PKK’nın istediği kıvama geldik.

Kutuplaşmadan öte sen-ben, öyle birbirimize düştük ki:

13 şehidin sorumlusu sen misin ben miyim noktasındayız, yuh.

PKK ise masum.

# Duvar yazısı

PKK’lı mı daha tehlikeli, yoksa PKK’cı mı?

Farka dikkat

Biri Ana Muhalefet.

Öbürü Abla Muhalefet.

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Örgüt’ün adı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Şubat 2021
13 vatandaşımızın katillerini kınarken terör örgütü deyip geçmek var mı?

Hangi terör örgütü?

- Adı ne?

Söylesene.

PKK desene.

***

Bunların zaten çok klasik bir cümleleri vardır. Ağızlarından hiç eksik etmezler.

Derler ki hep:

- Nereden gelirse gelsin, teröre karşıyız.

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Gündem

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Şubat 2021
PKK’nın “bazı” cinayetlerini ABD Elçiliği kınamaya başlayınca, çok şaşırdınız değil mi?

Hiç şaşırmayın.

Demek istiyorlar ki:

- PKK başka, YPG başka.

Yâni?

- PKK, terör örgütüdür,

YPG ise terör örgütü değildir.

Yâni?

- YPG’yi desteklemeye devam.

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Ahde vefa

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Şubat 2021
Dün Mehmet Sevigen, Beyaz TV’de anlatıyordu.

Öyle içi yanmış ki, kalbi o kadar acımış ki, dinlerken ben de hüzünlendim.

İnsanlar, yetiştiği ocaktan, sevdiği kulüpten, gençliğini vakfettiği şirketten, velhasıl ona hayat veren her türlü aidiyet duygusundan kolay kopamıyor. Hele bir de Sevigen gibi hassas bir insansan yandın.

***

Sevigen, CHP’yi anlattı... Büyük aşkı.

CHP geleneklerini hatırlattı. Ve şimdi gelinen noktaya değindi. Bunları yaparken kelimeleri çok dikkatli seçerek CHP’ye zarar vermemeye çalıştı. Ama gözleri dolu doluydu.

Benim de canıma okudu.

Pazar günümü mahvetti.

***

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14 Şubat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Şubat 2021
Sevgililer Günü...

Sevgili ne güzel şey.

Ama sevgiden yoksun biriysen, ne yapacaksın sevgiliyi?

- Sana söylüyorum kereste.

İnsan sevmezsin.

Hayvan sevmezsin.

Doğa sevmezsin.

Müzik - spor falan... Hiç sevmezsin.

Ama sevgilin var.

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Ne fena şey

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Şubat 2021
Beğenmedikleri kim varsa, Saray’ın hakimi savcısı, Saray’ın valisi kaymakamı, Saray’ın sanatçısı gazetecisi... Vs.

Memleketin yarısı Saraylı.

***

Şimdi de Muharrem İnce’nin sözleri için “Saray’ın ağzı” dediler.

Başvurdukları üç silah vardır:

- İftira, yalan ve hakaret.

Bunu bir ilke haline getirdiler.

Lakin iyi aile çocuklarına böyle şeyler yakışmıyor...

Hele Faik Öztrak

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Gözden kaçmasın

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Şubat 2021
Eski Genel Başkanlar zaman zaman toplanıyorlar... Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Altan Öymen...

Akil Adamlar bunlar.

“N’olacak bu memleketin hali?” dercesine, CHP’nin durumunu konuşuyorlar.

Hepsi de nazik insan olduğu için, mevcut yönetimi incitmeden yapıyorlar bunu.

Ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, partide gidişat iyi olsa, bu Bilge Adamlar endişe duyarlar mı?

Hiçbir beklentileri olmadığına göre de önce onlara takdirlerimizi belirtmeliyiz.

*

Mevcut Genel Başkan’a gelince...

Hiçbir komplekse kapılmadan... Kendini vesayet altında falan hissetmeden... Eski genel başkanların bu hassasiyetini

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Ay ışığı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Şubat 2021
“Eller Ay’a, biz yaya.”

Diye diye nesiller geldi geçti.

O nesiller yıllarca Amerika-Rusya uzay yarışını gıptayla izledi.

Kimi Amerika’yı alkışladı, kimi Rusya’yı... Tamamen siyasi.

Fıkralar, bulmacalar bile uyduruldu.

Mesela:

- Kozmonot kimdir?

Astronot kimdir?

Cevap:

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Yeni bir kavram

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Şubat 2021
“Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” ne demek?

Bir parti “dostlarla birlikte” nasıl iktidar olur?

Oldu diyelim.

Dostlara makam ve mevki mi dağıtır?

Ya da... Dostlar dışındakilere sırtını mı döner? Dostlarını,

nasıl tespit ve teşhis eder?

Ne biçim laf bu?

***

Şu biçim laf.

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Fark burada

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Soylu: “15 Temmuz’un arkasında Amerika var” dedi ya...

Aslında nazik davrandı.

Çünkü Amerika, sırf

15 Temmuz’un değil, bütün darbe girişimlerinin arkasında var.

15 Temmuz’un farkı ise şudur:

- ABD suçüstü yakalanmıştır.

İnkâr edecek dermanı yok.

***

Mesele ne Obama meselesi, ne Joe Biden, ne de Trump meselesi.

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İnsan faktörü

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Şubat 2021
Geçen gün televizyon muhabirlerinden biri, mikrofonu sokağa çevirmiş, rastgele soruyordu:

- Rehavet ne demektir?

- Hak ihlâli nedir?

- İttifak neye denir?

Bilemeyenler çoğunlukta... İçlerinde öğrenciler var, uygar görünümlü delikanlılar, gayet şık hanım kızlar var...

Kıkır kıkır gülüyorlar ama cevap yok.

***

Hele şu soruya bakın:

- Cumhurbaşkanlarımızdan 4 tanesinin ismini say.

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‘Başka şekilde’

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Şubat 2021
“Bunlar seçimle gitmezler.”

Ne demek istedi Ahmet Şık?

“Seçim kaybetmezler” mi demek istedi?

Artık nereye isterseniz çekebilirsiniz... Ama netice olarak “Gitmezler” dedi. Gitmezler...

Öyleyse ne yapmalı?

***

Kolay.

Seçimle gitmezlerse

“Başka bir şekilde.”

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Ret cephesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Şubat 2021
Anayasa da neymiş.

Zaten kesip attılar.

Biri de dedi ki:

- Önce zihniyet değişmeli.

Öbürü dedi ki:

- Sıfırdan anayasa olmaz. Yeni bir cumhuriyet demektir bu.

Beriki dedi ki:

- Sen önce mevcut anayasaya saygılı ol.

Velhasıl...

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Gündem

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Şubat 2021
Üniversitelerde bir tatsızlık oldu mu, hep endişe ederim.

Herhalde eski yıllardan kalan kötü izlerin etkisi...

Pek benzemiyorsa bile... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları işte bu yüzden üzüntüyle takip ediyorum...

Çok sürmez inşallah.

***

Oraya koşa koşa giden siyasetçiler var ya... Önce zannettik ki,

havayı yumuşatmaya gittiler.

Ne münasebet.

Meğer yangına körükle gitmişler.

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