2023’e kadar

Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak...

Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...

Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?

Bu bir...

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Bir de şu var:

Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...

Akla ilk Rusya geliyor.

Lakin Rusya, bundan