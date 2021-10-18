18 Ekim yazısı

Yarın Bankalar Kurulu, öbür gün Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu, daha öbür gün Tank Palet Fabrikası, hepsi sıradadır.
Teftiş var.
Müfettiş geliyor.
***
Müfettiş Bey, kerameti kendinden menkul yetkilerle donatılmış olmalı ki, Suriyeli göçmenlerin durumunu da Avrupa Birliği’yle konuşmuş. Gerekli bütçeyi sağlamış ve söz almıştır. (Ona söz veren Avrupalı’yı da çok merak ediyorum ha...)
***
Bu ne büyük bir özgüven...
Bayılırım böyle insana.
Mültecileri Suriye’ye geri yollayacakmış ama önce suyunu, elektriğini, yolunu, evini, okulunu, hastanesini, çarşı pazarını, hepsini kurup öyle yollayacakmış.... Onun güzel hatırı için AB bütün bunlara “Peki” demiş.
***
Geriye iş ve aş kalıyor.
Ona da çare bulmuş.
Türk iş insanlarına diyecekmiş ki “Şimdi gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.”
Yaa efendim...
“Beşli çete” dediği müteahhitler dahil, bütün iş insanları, Demokrat Amca’nın güzel hatırı için Suriye’yi fabrikalarla donatacakmış.
Vallaha karikatür gibi.
5 Haziran pazar günü seçim olacak.
Seçime iki gün kala.
Yani, 3 Haziran günü, muhalefet lideri Ecevit’in İstanbul’da Taksim Mitingi var. Son miting.
Dönemin Başbakanı Demirel, şok bir açıklama yapıyor ve diyor ki:
- Bir ihbar aldık, yarın Taksim Mitingi’nde Ecevit’e suikast yapılacak. Çevre otellerden birinden ateş edilecek.
***
Yani?
Yanisi şu:
- Daha sizin adayınız belli değil dedikçe, farkında mısınız Akşener ne cevap veriyor:
- Alın seçim kararı, Cumhurbaşkanımızın kim olacağını o zaman öğrenirsiniz.
***
Nüansa dikkat...
Adayımız, demiyor.
“Cumhurbaşkanımız” diyor.
“13. Cumhurbaşkanımız” diyor.
Yani seçilmiş gibi...
Beyler, siz kararsızları neye göre dağıtıyorsunuz? Bu gergin ortamda hiçbir muhalif “Ben kararsızım” demez ki.
Siz der misiniz?
‘Ciddi’ bir durum
Beyefendi kaygılı.
Seçime doğru, siyasi cinayetlerden söz ediyor.
- Elbet bir bildiği var.
Ya da meşhur duyumlarından birini aldı.
Ya da dostlarından biri kulağına üfledi.
Olabilir.
Peki, ihanet etmeden ayrılamaz mısınız?
Onu sürekli kötülemeye mecbur musunuz?
Yahu orada yıldızınız parlamış, şöhrete ve servete kavuşmuşsunuz, kariyer edinmişsiniz, en basit tabirle adam olmuşsunuz.
Bunların hiç mi kıymeti yok?
Ne biçim insanlarsınız siz? (İstisnaları vardır, onları tenzih ederim).
*
Sırf siyasette değil.
Biz 20 ay daha her gün bu gerginlikle mi yaşayacağız?
Düşünün ki, geride bıraktığımız 20 ayı da aynı gerginlikle yaşayarak geldik.
Buna hangi sinir sistemi dayanır?
***
Hemen yarın seçim yapsak, gerginlik bitecek mi?
Ne münasebet.
Bu defa da başka bir gerginlik başlayacak.
Emin olunuz ki derhal bir seçim daha isteyenler çıkacak.
Ara yerde komisyoncular da türedi.
Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.
***
Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde...
Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...
***
İşin kötüsü...
Mutabıkız:
. Bu maddeler değiştirilemez.
. Değiştirilmesi teklif bile edilemez.
Hatta, çift dikiş olsun derim:
. “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı?
***
“Seçmeni zinde tutmak” başka, “dereyi görmeden paçaları sıvamak” bambaşka... Bunları karıştırmayalım.
***
- Öyleyse açıklayın erken seçim tarihini, Millet İttifakı’nın adayını o zaman öğrenirsiniz.
Hay Allah...
Ben aday belli zannediyordum.
Kılıçdaroğlu aday diye gezmiyor mu ortalarda?
Hem de boyundan büyük vaatlerde bulunarak...
Kılıçdaroğlu değilse bile İmamoğlu var...
Fatih Sultan Ekrem...
O da mı değil?
Böyle bir makam olmadığını bile bile çıktı, bravo.
Elbet takvime de bakmıştır.
Öyleyse soralım:
- Ne zaman başbakan olacaksınız?
Bize bâri bir tarih verin.
Sanırım veremez.
***
Tam hesaplamadım ama bugünden itibaren sayarsak, herhangi bir talibin Başbakan olabilmesi için
Roller değişti, formalar karıştı.
. Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.
. Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.
. Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı. Cumbadan rumbaya geçiverdi.
Hah şöyle:
Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz. Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok.
***
Bu bakımdan...
Ama işi daha da sağlama almak isterseniz, gelecek sefere ‘yuhalayarak’ karşılayabilirsiniz.
*
Ortak aday için iki hukukçu’nun ismi de ortaya atıldı.
Haşim Kılıç ve Zühtü Aslan.
Olabilir...
Değerli insanlardır.
Ama ortada daha tecrübelisi var. Ahmet Necdet Sezer gibi bir ‘Efsane Başkan’ dururken, başka hukukçu aramaya ne gerek?
Buz kesilirsiniz.
O espiriler, Amerikan zekâ düzeyini de yansıtırlar.
İşte şimdi aynı zekâ düzeyi, Amerikan Siyaseti’nde de görülüyor.
.........
Şöyle ki:
İki ihtimal var: Amerikan zekâsı, YPG’yi ya sahiden masum bir örgüt zannediyor ya da bizim buna inanmamızı bekliyor. İkisi de vahim...
Bu kafa var ya,
Köprülerin altından çok sular geçecek... Seçim Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikler, siyasi yelpazeyi kimbilir nasıl etkileyecek.
Şimdiye kadar emek verilen anketlerin bile belki bir hükmü kalmayacak.
Haydi, sil baştan.
***
Daha durun bakalım.
HDP’nin hukuki akıbeti de henüz belli değil. Olumlu veya olumsuz çıkacak bir yargı kararı, ittifaklara kimbilir nasıl yansıyacak. Çarşı belki çok karışacak.
Haa, belki de iş kolaylaşacak.
***
Elbette...
Hayatında hiç delikanlı olmamış ki...
Kurduğu devletin temelleri bile soykırıma dayanıyor. Koskoca bir ırk’ı yok ederek kalleşçe çöktüğü o topraklarda, bir türlü mutlu olamadı. Kiraladığı terörist katiller de onu tatmin edemiyor. Vatanseverliğin tadını alamadan, ta okyanus ötesine tıkılıp kaldı işte... ABD ne anlar ülküden...
Yazık Amerikan Halkı’na ki, yıllardır canavar ruhlu yönetimlere mahkûm.
Siyaset
Derler ya:
- Doğmamış çocuğa don biçmek.
Biz bir değil, üç beş don birden biçtik.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinden birini (Yalım Erez’i) Başbakan tayin etmişti:
- Git hükümeti kur da gel.
Yalım Erez, parti başkanı değildi.
Partisi, 1’inci parti de değildi.
Yani bu atama, teamüllere aykırıydı ama kitabına uygundu.
***
Çünkü kitap “Cumhurbaşkanı, milletvekillerinden birine, hükümeti kurma görevi verir” diyordu. Erez de vekillerden biriydi işte... Düz milletvekiliydi.
............
İyi bir yol.
1 yılda yapacağı işleri 2 yılda, 3 yılda yapacağı işleri seçimi kazanmış gibi sayıp döküyor.
Dış politikayı 180 derece değiştireceğini ilan ediyor... vs.
***
Bu inanmışlık, siyasette çok mühimdir.
Örgütleri motive eder.
Partilerin bütün organlarını zinde tutar.
Ve seçmenin yüksek katılımını sağlar.
Ancak ne zaman?
- Kaç sandık sonra?
Yani kaç yıl sonra?
***
Esasen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1 barajıyla zor yolu seçmiştir.
Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için 1’inci parti olmak yetiyor.
En azından koalisyon ortağı.
***
18 Ekim yazısı
Madem bugün, bürokratlar için bir milattır, öyleyse biz de bir 18 Ekim yazısı yazarak, kayda geçelim.
Kanunsuz emirleri uygulayan memurlar varsa, Kılıçdaroğlu bir zahmet açıklayabilirdi.
O öyle yapmayıp, bütün memurları külliyen töhmet altında bırakmış, üstelik tehdit de etmiş, iş yapmayın, imza atmayın diye emir vermiştir. Asıl kanunsuzluk budur. Tıpkı siyasi cinayetlerden kaygı duyup, topu başkalarına attığı gibi.
# Niyet okuyorum
İmamoğlu, tam İmamoğlu gibi davranıyor, bravo.
Siyasi amaçlı yurt gezilerini sürdürüp sürdürüp, her seferinde diyecek ki:
- Bu geziler siyasi amaçlı değildir.
Yazın bir kenara.
Gidiş odur
Hakkari değil, Şırnak değil, Kilis değil.
Anlaşılıyor ki hem NATO’nun hem AB’nin yeni sınırı, Dedeağaç’tır.
Bekleyin.
Amerika, Yunanistan’a bir vali tayin ederse, mesele daha iyi anlaşılacaktır.
Proje ve Rant
Akşener’in afişleri hoşuma gitti.
Diyor ki:
- Proje’ye değil, rant’a karşıyız.
Yani demek istiyor ki:
- Biz istemezükçü değiliz.
Yani?
- Körle yatan şaşı kalkarsa da bizi bozamadılar.
Vallaha yüzlerce makaleye be