Memleketin yarısı Saraylı.
***
Şimdi de Muharrem İnce’nin sözleri için “Saray’ın ağzı” dediler.
Başvurdukları üç silah vardır:
- İftira, yalan ve hakaret.
Bunu bir ilke haline getirdiler.
Lakin iyi aile çocuklarına böyle şeyler yakışmıyor...
Hele Faik Öztrak
Akil Adamlar bunlar.
“N’olacak bu memleketin hali?” dercesine, CHP’nin durumunu konuşuyorlar.
Hepsi de nazik insan olduğu için, mevcut yönetimi incitmeden yapıyorlar bunu.
Ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, partide gidişat iyi olsa, bu Bilge Adamlar endişe duyarlar mı?
Hiçbir beklentileri olmadığına göre de önce onlara takdirlerimizi belirtmeliyiz.
*
Mevcut Genel Başkan’a gelince...
Hiçbir komplekse kapılmadan... Kendini vesayet altında falan hissetmeden... Eski genel başkanların bu hassasiyetini
Diye diye nesiller geldi geçti.
O nesiller yıllarca Amerika-Rusya uzay yarışını gıptayla izledi.
Kimi Amerika’yı alkışladı, kimi Rusya’yı... Tamamen siyasi.
Fıkralar, bulmacalar bile uyduruldu.
Mesela:
- Kozmonot kimdir?
Astronot kimdir?
Cevap:
Bir parti “dostlarla birlikte” nasıl iktidar olur?
Oldu diyelim.
Dostlara makam ve mevki mi dağıtır?
Ya da... Dostlar dışındakilere sırtını mı döner? Dostlarını,
nasıl tespit ve teşhis eder?
Ne biçim laf bu?
***
Şu biçim laf.
Aslında nazik davrandı.
Çünkü Amerika, sırf
15 Temmuz’un değil, bütün darbe girişimlerinin arkasında var.
15 Temmuz’un farkı ise şudur:
- ABD suçüstü yakalanmıştır.
İnkâr edecek dermanı yok.
***
Mesele ne Obama meselesi, ne Joe Biden, ne de Trump meselesi.
- Rehavet ne demektir?
- Hak ihlâli nedir?
- İttifak neye denir?
Bilemeyenler çoğunlukta... İçlerinde öğrenciler var, uygar görünümlü delikanlılar, gayet şık hanım kızlar var...
Kıkır kıkır gülüyorlar ama cevap yok.
***
Hele şu soruya bakın:
- Cumhurbaşkanlarımızdan 4 tanesinin ismini say.
Ne demek istedi Ahmet Şık?
“Seçim kaybetmezler” mi demek istedi?
Artık nereye isterseniz çekebilirsiniz... Ama netice olarak “Gitmezler” dedi. Gitmezler...
Öyleyse ne yapmalı?
***
Kolay.
Seçimle gitmezlerse
“Başka bir şekilde.”
Zaten kesip attılar.
Biri de dedi ki:
- Önce zihniyet değişmeli.
Öbürü dedi ki:
- Sıfırdan anayasa olmaz. Yeni bir cumhuriyet demektir bu.
Beriki dedi ki:
- Sen önce mevcut anayasaya saygılı ol.
Velhasıl...
Herhalde eski yıllardan kalan kötü izlerin etkisi...
Pek benzemiyorsa bile... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları işte bu yüzden üzüntüyle takip ediyorum...
Çok sürmez inşallah.
***
Oraya koşa koşa giden siyasetçiler var ya... Önce zannettik ki,
havayı yumuşatmaya gittiler.
Ne münasebet.
Meğer yangına körükle gitmişler.
O da mı burnumuzdan gelecek?
Daha ortada taslak bile yokken istemezükçüler hemen döküldü ortaya.
Anlaşılır gibi değil.
Anayasalar zararlı kitapçıklar mıdır ki telaffuzundan bile rahatsızlık duyuluyor?
......
Vallaha paşa gönülleri bilir.
Masaya ister otururlar, ister yine kaçıp giderler...
Dünyada hangi sivil anayasa yüzde 100 mutabakatla yapılmış ki? Makul bir çoğunluk yeter.
Etmediği gibi, CHP’ye eleştirilerini de aynı tempoda sürdürüyor.
Siyasette daha önce böyle bir garabet gördünüz mü?
Ben görmedim.
*
Peki, şunu gördünüz mü?
CHP, bütün bunlara katlanıyor ve Muharrem İnce’yi ihraç etmiyor.
O CHP ki, CNN TÜRK’e çıktı diye partinin öz evlatlarına kıyabilmiştir.
Yani disiplin, on numara.
Mesela... Şimdi de:
Büyük Adam / Küçük Adam.
***
Muharrem İnce, “Adam” kelimesini çok seviyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, gece yarısı “adam kazandı” deyip havlu atmıştı.
Aslında kaybeden o değildi.
Adam 10 yıldır zaten “yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş”di ama öteki adam, yenilgiye hiç doymuyordu. Muharrem Bey hiç değilse yüzde 30’u aşmış, tünelin ucunu görmüştü.
Hem de
Ama birisi çıksın, bana Parlamenter Sistem’e nasıl döneceğimizi bir anlatsın.
Hem de güçlendirilmiş olarak.
“Parlamenter Sistem” vay canına.
***
Dönersek fena mı olur?
Beni, Parlamenter Sistem Karşıtı sanmayın. Bana fark etmez... Demokratik düzende kalmak kaydıyla, hangi sistem olsa razıyım. İster Parlamenter Sistem, ister başkanlık, ister yarı başkanlık. Hiç fark etmez.
İstediğim sadece şudur:
- Birisi çıksın anlatsın.
Neydi ki dertleri?
- Mevki - makam mı?
- İkbâl ve istikbâl mi?
Yoksa rahatlık battı da kapris mi yaptılar?
Hayır.
***
İstifa sebeplerini iyi okursanız, partilerine en büyük iyiliği yaparak gittiklerini anlarsınız.
Sanırım CHP seçmeni işin farkında. Ama yönetim, bu istifalara galiba
Ne olur ne olmaz.
HDP’nin başına bir kaza gelirse, onun boşluğunu doldurmak için yeni müttefikler edinmeye çalışıyor.
Normaldir.
Öyle bir kaza olmasa da ittifakta HDP ile başbaşa kalmak istemiyor.
***
Peki... Hem HDP kalsın, hem öbürleri de gelsin.
Çok iyi olur.
En iyi alternatif.
İsterseniz Sosyalist Muhafazakâr da diyebilirsiniz.
Yeter ki muhafazakâr eklemeyi unutmayın.
***
Büyük gelişme görüyorum.
Yıllardır konsolide ettikleri kendi tabanlarıyla, artık yetinmiyorlar. Muhafazakâr kitlelere açılıyorlar.
Öyle ki, AK Parti Seçmeni’ne seslenirken ses tonları ne kadar munis ve müşfik.
Çünkü oradan oy bekliyorlar.
Nihayet anladılar.
Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.
HDP de bunları parmağında oynatıyor.
Ne kadar oynatsa hakkıdır... Sen HDP’ye hem muhtaçsın hem de ilişkini gizliyorsun.
Ne kadar gizlersen gizle...
Bütün Türkiye biliyor.
***
Lafa gelince “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”
Acaba öyle midir?
Yaygın bir endişe görüyoruz.
Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.
***
İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.
Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.
Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti
CHP’ye çok yakışır.
Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar:
Kime diyor?
Türk Hükümeti’ne mi, yoksa Türk Yargısı’na mı?
Eğer hükümete diyorsa yakışıksız bir şey istiyor. Yok, yargıya diyorsa daha da yakışıksız. Gönlüm şunu isterdi doğrusu.
Herkesten önce Demirtaş çıkıp desin ki:
- Siz kim oluyorsunuz?
***
Kaldı ki...
Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir yerde, hiçbir konuda,
14 Şubat
Sevgililer Günü...
Sevgili ne güzel şey.
Ama sevgiden yoksun biriysen, ne yapacaksın sevgiliyi?
- Sana söylüyorum kereste.
İnsan sevmezsin.
Hayvan sevmezsin.
Doğa sevmezsin.
Müzik - spor falan... Hiç sevmezsin.
Ama sevgilin var.
Al da başına çal.
***
364 gün esirgediğin sevgiyi, ilgiyi, vicdanı ve izanı, bugün sevgiline bir çiçek alarak mı telafi edeceksin?
- Sevgilim var benim.
Mühim değil.
Sevgin var mı, onu söyle.
O sevgin, gözlerinde, yüreğinde, sesinde ve beyninde dolaşıyor mu?
- Sevgilime hediye aldım.
Ulan, alırken heyecan duydun mu? Onu söyle.
***
Sevginin günü mü olur?
İyi ki saygı günü yok.
Saygının tedavülden kalktığı yerde Saygı Günü ilan edilir mi?
Tıpkı onun gibi... Sevgiyi unutmuş, belki de hiç tanışmamış, fesat ve fitneyle yoğrulmuş bir toplum.
Sevgililer Günü’nü ne yapsın?
Yoo, öyle demeyin.
Sevgi yerine sevgili tercih etmek, yapımıza uygun bir spordur.
Sevgi, muhteşem bir duygu.
Sevgili ise çok kolay.
Uzay yolcusu
Türk Astronot kim olacak?
Önce 3 aday tespit edilecek.
Bunlar 2 yıl eğitim görecek.
Sonra içlerinden birini acaba Cumhurbaşkanı mı belirleyecek, onu bilmiyorum.
Eğer öyleyse yine
seçilmiş - atanmış tartışması mı çıkacak? Buyurun bakalım,
bu bir siyasi atamadır diye protestolar mı olacak?
Hay Allah.
Daha yola çıkmadan Türk Astronot’un burnundan mı gelecek?
Peki, ya kızıp da istifa ederse?
Rektör tayinine benzemez bu.
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