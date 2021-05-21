11’inci yıl

Siyasetin gözü öyle dönmüş ki...

En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.

Alkışlar...

Rekoru Akşener kırdı.

Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.

Ne hissettim?

Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...

Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.

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