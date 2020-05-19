Evdeyiz ama 19 Mayıs’ı yürekten kutluyoruz.
Hem de özgürlüğün kıymetini daha iyi anlayarak... Bayrağa daha sımsıkı sarılarak... İstiklal Marşımızı daha gür okuyarak...
Kapıları, pencereleri açıp, balkonlara çıkıp dünyaya sesleniyoruz:
- Adımız andımızdır.
10. yıl
Siz farkında değilsiniz ama Kurucu Parti’nin lideri de koltuğunda 10. yılını tamamlıyor:
Mayıs 2010- Mayıs 2020
Demokratik teamüllere fevkalâde uygun olarak Baykal’dan devraldığı bu görev, keşke muhteşem bir törenle kutlansaydı.
İbret-i alem için.
1. yıl
Belediye seçimleri de 1’inci yılını dolduruyor. Hayırlı olsun.
İki şeyi merak ediyorum.
1) İstanbul’da bugün bir belediye seçimi yapılsa, 800 bin fark ne durumda acaba? Daha mı açılmış, daha mı azalmış, yoksa aynen yerinde mi duruyor?
2) Türkiye genelinde şu SP’nin gerçek oyu yüzde kaç’tır acaba?
.........
Seçim mümkün değil ama ciddi bir anket bize fikir verebilir.
Nesini merak ettiğimi soracak olursanız... Desteksiz, takviyesiz, katkısız, müttefiksiz, samimi ve helal oylarını
görmek istiyorum.
Not:
Avrupa dökülüyor.
Arıza böyle dönemlerde belli olur. Herşey düz giderken ülke yönetmek kolaydır. Marifet krizli dönemleri aşmak.
Avrupa nasıl aşacak?
Çapsız devlet adamlarıyla mı?
Kaç yıldır anlatmak istediğim buydu işte.
101. Yıl
Evdeyiz ama 19 Mayıs’ı yürekten kutluyoruz.
Hem de özgürlüğün kıymetini daha iyi anlayarak... Bayrağa daha sımsıkı sarılarak... İstiklal Marşımızı daha gür okuyarak...
Kapıları, pencereleri açıp, balkonlara çıkıp dünyaya sesleniyoruz:
- Adımız andımızdır.
10. yıl
Siz farkında değilsiniz ama Kurucu Parti’nin lideri de koltuğunda 10. yılını tamamlıyor:
Mayıs 2010- Mayıs 2020
Demokratik teamüllere fevkalâde uygun olarak Baykal’dan devraldığı bu görev, keşke muhteşem bir törenle kutlansaydı.
İbret-i alem için.
1. yıl
Belediye seçimleri de 1’inci yılını dolduruyor. Hayırlı olsun.
İki şeyi merak ediyorum.
1) İstanbul’da bugün bir belediye seçimi yapılsa, 800 bin fark ne durumda acaba? Daha mı açılmış, daha mı azalmış, yoksa aynen yerinde mi duruyor?
2) Türkiye genelinde şu SP’nin gerçek oyu yüzde kaç’tır acaba?
.........
Seçim mümkün değil ama ciddi bir anket bize fikir verebilir.
Nesini merak ettiğimi soracak olursanız... Desteksiz, takviyesiz, katkısız, müttefiksiz, samimi ve helal oylarını
görmek istiyorum.
Not:
Avrupa dökülüyor.
Arıza böyle dönemlerde belli olur. Herşey düz giderken ülke yönetmek kolaydır. Marifet krizli dönemleri aşmak.
Avrupa nasıl aşacak?
Çapsız devlet adamlarıyla mı?
Kaç yıldır anlatmak istediğim buydu işte.