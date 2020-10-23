100. Yıl Marşı

Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.
- E sen de cevap ver.
Hayır.
Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.
Nitekim Aliyev diyor ki:
- Cevabını savaş meydanında alırlar.
*
İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.
Ne yapıyorlar?
- Antrenörlük.
Savaşçı yetiştiriyorlar.
Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.
Nedir bu?
- Katliam.
Soykırımın yavrusu.
***
Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...
Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.
Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.
Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.
***
Diğer taraftan...
Siyasete bakınız:
HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.
- Bravo Ermenistan’a.
Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da
“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.
Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:
- Ateşkes.
Bu ne demektir:
- Olduğunuz yerde kalın.
Oh, ne güzel.
- Seçime gidip de ne yapacaksın?
Öyle ya:
- Aday değilsin ki.
İşte o kadar.
Püf noktası
Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:
- Ne vadettiler sana?
Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?
Bu bir...
*
Bir de şu var:
Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...
Akla ilk Rusya geliyor.
Lakin Rusya, bundan
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
- Ne zaman kapalıydı ki?
Anlattık ama pek kavrayamadı.
“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”
Haydaa...
*
Birisi lafa karıştı.
- Maraş’ın plajları çok güzeldir.
Arkadaş yine irkildi:
Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.
Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.
Aynı sömürü
Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.
Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.
Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.
*
Bu ne demektir, bilir misiniz?
Tipik YPG yöntemi bu.
Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..
Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...
Suriye’den transfer.
Büyük ihtimal.
*
Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:
- Ateşkes.
- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.
Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor
“Acele cepheye dönmem lazım.”
Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.
Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.
Evet ama eksik
Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...
Ermenistan’a
- Haydut Devletler Dönemi.
- Korsan Devletler.
- Taşeron Devletler.
Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.
Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.
Gizleyerek falan değil.
Bilâkis, övünerek.
......
Vefat sayısını da gizliyorlarmış.
Daha ne olmalı ki?
Günde 1500 vaka yerine
5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?
İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...
Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.
Ölçüye dikkat
Evden çalışmak.
100. Yıl Marşı
2023’te 100 yıl olacak.
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
***
Marşın bestesi kadar, güftesi de mühimdir. Hele besteyle güfte arasındaki uyum ve heceler arasındaki bağlantı daha da mühim.
10’uncu Yıl Marşı’nın güzelliği bundandır.
Harbiye Marşı da öyle... Dinlerken veya söylerken, insanın tüyleri diken diken olur.
***
Sadece bunlar mı?
Bizim bütün marşlarımız güzeldir.
Bir - iki tanesi yabancı bestelerden esinlenerek yapılmıştır ama artık onlar da yerli ve milli olmuştur.
***
Şimdi öyle bir 100’üncü Yıl Marşı yapmalıyız ki, asırlar boyu yer gök inlesin.
Bunu hissederek yapacak çok müzisyenimiz var...
Sözlerini hissederek yazacak çok insanımız var.
Hele bir de yüzyıl’ı anlatan bir klip olursa...
Ne güzel olur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle