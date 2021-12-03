10 yıl önce/sonra

Olmaz ya.

Ama oldu diyelim.

Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı.

Dedi ki:

- “Muhalefet madem çok ısrarlı, madem mitinglere bile başlıyor, madem seçim için bu kadar ‘zorluyor’, öyleyse pekâlâ... Kerhen de olsa erken seçime evet diyorum. Hodri meydan.”

Acaba ne olur?

***

Ne olacak?

Muhalefet çok sevinir.