Tenhalarda buluşuruz

Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada ve ülkemizde gastronomi sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.
100 binden fazla işletme kapalı kalmaya devam ederken, 3 milyona yakın sektör çalışanı işinin başında değil maalesef. Bu yaşadığımız durum bize krizle yaşamayı öğretecektir. Kriz, alışılmış çözümlerin geçerli olmadığı durumlara verilen addır.
Korona nedeniyle herkes birbirine mesafeli olunca tenha, kalabalık olmayan mekanlar tercih edilmeye başlandı. Bu süreci atlatabilmek için işletmelerini kısmen açan restoranlar şimdilik sadece paket servis yapabiliyorlar. Dijital alt yapısı güçlü olan, hijyen şartlarını yerine getiren, sosyal medyayı doğru amaçlarla kullanan ve buna yatırım yapanların can simiti ‘Paket Servis’ oldu. Karl Marks yaşasaydı ‘Tüm dünya işletmeleri dijitalleşsin’der miydi? Bilemeyiz ama kesin olan bir şey var ki o da; restoran işletmelerini dijitalleşme kurtaracaktır.
HIBRIT RESTORANLAR
Koronavirüs salgını hayatımızda yeni alışkanlıklar kazandırdı bile. Artık havadar, doğal klimalı restoranları ve AVM’leri tercih edeceğiz. Teraslı bistrolar öne çıkacak. Dört duvar restoranlar kendilerine bahçeli teraslı alanları yaratmaya başlasınlar şimdiden. Self sevis ve paket servis bir zaruret halini alacak. Masa örtüleri, kumaş peçeteler ve havluların kullanımı kalkacak yerini kullan-at malzemeler alacaktır.
Gösteri dünyası da bu krizden etkilendi. Dünyaca ünlü Broadway müzikaline 4 ay öncesinden bilet almadan gidilemez. Broadway Müzikali bir karar aldı, toplu gösterimlerini kaldırdı. Müzikali dijitale taşımaya karar verdi, artık sadece WR gözlüklerle bilet alanlar evden izleyebilecekler.
Koronavirüs salgını tüm dünyada tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Daha az harcamaya başlayan tüketiciler market ziyareti sayısını azaltırken sepetleri büyüttü. Geçmişte ihtiyaçlarına hızlıca ulaşıp tek seferde tüketmeyi tercih eden Z kuşağı ise şimdiye kadar pek bilmediği ‘stoklama davranışını’ ilk defa deneyim etmeye başladı…
ONLINE SİPARİŞ VERİYORLAR
50 yaş üstü tüketicilerin bir kısmı online alışverişi bu süreçte ilk kez deneyimledi. Online alışveriş alışkanlığı gelecekte de devam edecektir. Ancak tüketici, yaşadığı deneyimin kalitesine bağlı olarak tedarik kanallarını değiştirme yoluna gidebilir. Belirli bir markaya karşı sadakat geliştirecek kadar henüz derinleşmemiş olan bu tecrübe sürecinde, markaların tüketiciyi elinde tutabilmesi için her zamankinden daha dikkatli olması ve proaktif bir tutum takınması kritik önem arz ediyor.
TEMASSIZ ÖDEME
İşletmenizde temassız ödeme sistemi var mı? Sosyal izolasyon ve fiziksel mesafedeki hassasiyet, perakende kasalarına da yansıdı. Dünya genelinde 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bazı ülkelerde temassız işlemler iki ayda dört kattan fazla büyüdü
Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bugünlerde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerin de cazibesini artırdı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat, mart döneminde her 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı.
Temassız işlemler yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacaktır.
HASANAĞA ENGİNARI ARTIK COĞRAFİ İŞARETLİ
Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru üzerine verilen bu coğrafi işaret belgesi, Hasanağa enginarının marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu.
Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı yapılan çalışmalar sonucunda hak ettiği coğrafi işareti nihayet aldı. Hasanağa Mahallesi’nde yetiştirilen Hasanağa enginarı, Türkiye’de yetişen enginarlar arasında, kelle büyüklüğü, içerdiği vitamin, mineraller ve lezzeti bakımından en kalitelisi olarak gösteriliyor.
Yıllardır kendi yerel ismiyle anılan ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, mahalleye özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Hasanağa enginarına coğrafi işaret vermesi Bursa gastronomisine değer katacaktır.
Tenhalarda buluşuruz
Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada ve ülkemizde gastronomi sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.
100 binden fazla işletme kapalı kalmaya devam ederken, 3 milyona yakın sektör çalışanı işinin başında değil maalesef. Bu yaşadığımız durum bize krizle yaşamayı öğretecektir. Kriz, alışılmış çözümlerin geçerli olmadığı durumlara verilen addır.
Korona nedeniyle herkes birbirine mesafeli olunca tenha, kalabalık olmayan mekanlar tercih edilmeye başlandı. Bu süreci atlatabilmek için işletmelerini kısmen açan restoranlar şimdilik sadece paket servis yapabiliyorlar. Dijital alt yapısı güçlü olan, hijyen şartlarını yerine getiren, sosyal medyayı doğru amaçlarla kullanan ve buna yatırım yapanların can simiti ‘Paket Servis’ oldu. Karl Marks yaşasaydı ‘Tüm dünya işletmeleri dijitalleşsin’der miydi? Bilemeyiz ama kesin olan bir şey var ki o da; restoran işletmelerini dijitalleşme kurtaracaktır.
HIBRIT RESTORANLAR
Koronavirüs salgını hayatımızda yeni alışkanlıklar kazandırdı bile. Artık havadar, doğal klimalı restoranları ve AVM’leri tercih edeceğiz. Teraslı bistrolar öne çıkacak. Dört duvar restoranlar kendilerine bahçeli teraslı alanları yaratmaya başlasınlar şimdiden. Self sevis ve paket servis bir zaruret halini alacak. Masa örtüleri, kumaş peçeteler ve havluların kullanımı kalkacak yerini kullan-at malzemeler alacaktır.
Gösteri dünyası da bu krizden etkilendi. Dünyaca ünlü Broadway müzikaline 4 ay öncesinden bilet almadan gidilemez. Broadway Müzikali bir karar aldı, toplu gösterimlerini kaldırdı. Müzikali dijitale taşımaya karar verdi, artık sadece WR gözlüklerle bilet alanlar evden izleyebilecekler.
Koronavirüs salgını tüm dünyada tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Daha az harcamaya başlayan tüketiciler market ziyareti sayısını azaltırken sepetleri büyüttü. Geçmişte ihtiyaçlarına hızlıca ulaşıp tek seferde tüketmeyi tercih eden Z kuşağı ise şimdiye kadar pek bilmediği ‘stoklama davranışını’ ilk defa deneyim etmeye başladı…
ONLINE SİPARİŞ VERİYORLAR
50 yaş üstü tüketicilerin bir kısmı online alışverişi bu süreçte ilk kez deneyimledi. Online alışveriş alışkanlığı gelecekte de devam edecektir. Ancak tüketici, yaşadığı deneyimin kalitesine bağlı olarak tedarik kanallarını değiştirme yoluna gidebilir. Belirli bir markaya karşı sadakat geliştirecek kadar henüz derinleşmemiş olan bu tecrübe sürecinde, markaların tüketiciyi elinde tutabilmesi için her zamankinden daha dikkatli olması ve proaktif bir tutum takınması kritik önem arz ediyor.
TEMASSIZ ÖDEME
İşletmenizde temassız ödeme sistemi var mı? Sosyal izolasyon ve fiziksel mesafedeki hassasiyet, perakende kasalarına da yansıdı. Dünya genelinde 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bazı ülkelerde temassız işlemler iki ayda dört kattan fazla büyüdü
Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bugünlerde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerin de cazibesini artırdı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat, mart döneminde her 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı.
Temassız işlemler yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacaktır.
HASANAĞA ENGİNARI ARTIK COĞRAFİ İŞARETLİ
Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru üzerine verilen bu coğrafi işaret belgesi, Hasanağa enginarının marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu.
Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı yapılan çalışmalar sonucunda hak ettiği coğrafi işareti nihayet aldı. Hasanağa Mahallesi’nde yetiştirilen Hasanağa enginarı, Türkiye’de yetişen enginarlar arasında, kelle büyüklüğü, içerdiği vitamin, mineraller ve lezzeti bakımından en kalitelisi olarak gösteriliyor.
Yıllardır kendi yerel ismiyle anılan ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, mahalleye özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Hasanağa enginarına coğrafi işaret vermesi Bursa gastronomisine değer katacaktır.