Tadımız bozulmadan...

İngiltere kökenli aşçılık yarışması, Acun Ilıcalı’nın rayting makinesi Masterchef nihayet Bursa’ya geldi. Bursa’ya gelmeden önce Masterchef, Kahramanmaraş, Alaçatı, Ankara, Konya, Çanakkale, Balıkesir, Adana, Gaziantep ve Afyon’da çekildi. Olaya iyi tarafından bakalım ilk 10’dayız. Aslına bakarsanız belediyeler parayı bastırınca program yapımcısı sırada hangisi var diye soruyor.

Programın öncesi sette yaşanan kavganın, programın kendisinden daha fazla haber olmasını ve Bursa ile ilgili seviyesiz paylaşımıyla diskalifiye olup yarışmadan atılan yarışmacıyı da saymazsak, programın bizim açımızdan Türkiye’de en çok izlenen programlar arasında olduğunu görmek güzel bir şey. Programın yayınlandığı cumartesi akşamının reyting sonuçlarına göre AB kategorisinde en çok izlenen 2. program, totalde ise en çok izlenen 4. program olduğunu görmek sevindirici.

Program sonrası Google’da arananlar

Sizlerle ayrıca Masterchef Bursa yayınlandığında en çok aranan kelimeler üzerinden bir Google analizini de paylaşmak istiyorum. Programın yayınlandığı tarih olan 21 Kasım Cumartesi günü Google arama trendlerine baktığımızda; Google’da aranan kelimeler neler olmuş?

6. sırada 100B+ (yüz bin ve üzerinde aramayla) ‘süt helvası’ ve 20. sırada 50B+ (elli bin ve üzeri aramayla) Muradiye çorbası tarifi aranmış.

Bursalı olup da süt helvasını yemeyen ya da bilmeyen yoktur ama Muradiye çorbasını Masterchef menüsüne ‘Bursa’nın meşhur çorbası’ diyerek sunulmasını Bursa için iyi niyetli marka yaratma çabası diye nitelendirebiliriz. Tarihi bir hikayesi olduğunu veya anonim bir hikayesi olduğunu varsayarsak markalaşabilir. Adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba olan Muradiye çorbasını Bursa ile ilişkilendirmek doğru bir strateji olabilir. Ben bugüne kadar denk gelip anlatanı içeni duymadım. Muradiye çorbasını en güzel Almira Oteli’nin baş aşçısı Necmettin Usta yapar. Almira’nın menüsünde vardır. Ancak bu yetmez. Bursa’da sokağa çıkıp sorsan 100 kişiden 99’u bilmez bu çorbayı... Bursa denilince Muradiye çorbasının ‘bilinir hale’ gelmesi için ne yapılmalı?

Bursa’nın lokantalarında, Bursa’nın otel menülerinde, Bursa Belediyesi’nin meşhur tesislerindeki menülerinde olmalı, turizm otelcilik okullarının öğrencilerine öğretilmeli.

Çorba denilince akla gelen ve yüzlerce çorba markası olan Knorr’un ürün listesinde Muradiye çorbası var. Ama yöre belirtilmeden, Bursa Muradiye Çorbası denilmemiş. Knorr ile işbirliği yapılarak Knorr’un Yöresel Çorba serisine Bursa Muradiye Çorbası eklenmeli, Ramazan menülerinde Bursa’daki tesislerin menülerine Muradiye Çorbası eklenmelidir.