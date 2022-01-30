Sizin de mi faturanız kabardı?

Herkes markalaşmak, kendini tanıtmak istiyor. Şehirler markalaşmak istiyor, gastronomi lezzetleri, turizm merkezleri markalaşmak istiyor.

Markalaşma ve PR dediğimiz ‘halkla ilişkiler’, kendi mahallenizde kendi mahallenizden kişilerle yapılan bir iş değildir. Kamu ve özel bir çok markayı takip ediyorum, STK örgütlerinin çalışmalarını izliyorum; en büyük yanlışları ‘biz çalalım, biz oynayalım’ toplantıları, çalıştayları ve etkinlikleri. Geniş tabanlı organizasyonlar ve katılımın tabanda geniş olması, PR ve tanıtımı hedefe götüren en önemli konudur.

Fortune Türkiye’nin en etkili 50 kadından biri olarak seçtiği Demet Sabancı Çetindoğan, tüm dünyanın ilgiyle izlediği Oscar Törenleri’nde Türk yemeklerini tanıttı. Anadolu lezzetleri Oscar törenlerinde Amerika’nın VIP kitlesi ile buluştu. Ünlü aşçı Wolfgang Puck, Oscar Ödül Töreni’nin yemek menüsüne üç Türk lezzetini ekledi. 90 yıllık Oscar tarihinde menüde ilk kez Türk yemekleri de yer aldı. Sadece Oscar’a özel olarak şef Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu Los Angeles’a götürüldü. İşte alın size gerçek başarı öyküsü..

Türk Kahve Elçisi

Dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Foundation ve mikro sanat ustası Hasan Kale, Türk kahvesinin hikayesini geçtiğimiz ay, yeni bir belgesel ile Amerikalılara anlattı. Vakfın Başkanı Gizem Şalcıgil White ve sanatçı Kale, 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü ve Anadolu topraklarında yaşayan geleneklerini yabancı toplumlarla buluşturmak için 2021 Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Türkiye’nin sekiz farklı kahve kültürünü tanıtan belgesel gösterimi düzenledi. Amerika’yı baştan başa sokak sokak dolaşarak Türk Kahvesi ikramı yaptılar.

5 Aralık’ta New York şehrinin Times Meydanı’ndaki Thompson Reuters binasının dev ekranlarında Türk Kahvesi’nin tanıtımını yaptılar. ‘UNESCO’nun Dünya’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesinde yer alan Türk kahvesinin eşsiz hikayesini bu yapım eşliğinde New York, Washington DC, Boston, Chicago, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi başlıca şehirlerinde yapılan kültürel etkinliklerle anlattılar. İşte size bir diğer başarı hikayesi…

Türk gastronomisini dünyaya anlatan Başkan