Sen mutluluğun yemeğini yapabilir misin Abidin?

Mutluluk hormonu olarak da adlandırılan serotonin tıp dilinde 5-hidroksitriptamin (5HT) olarak bilinir.
Bu hormonunun beyin tarafından yeterli miktarda üretilememesi depresyon ve anksiyete başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Serotonin eksikliğinin tedavisinde daha çok bu hormonun üretimini uyaran anti-depresan ilaçlar reçete edilir. Mutluluk için ilaca reçeteye gerek yok . Mutluluğu kuruyemişçi dükkanında da bulabilirsiniz.
KABUKLU YEMİŞLER
Kaju fıstığı, ceviz, fıstık, badem gibi kabuklu yemişler; susam, kabak çekirdeği ve ayçiçeği gibi çekirdekler; soya fasulyesi ve buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar serotoninin ön maddesi triptofandan zengin gıdalardır. Bu gıdalardan dengeli şekilde tüketmek karaciğer ve kanda triptofanı, dolayısıyla da serotonin düzeyini yükselterek beynimizdeki kötü duygu ve düşünceleri defetmemize yardımcı olabilir.
KIRMIZI BESİNLER
Milletçe kırmızıya olan merakımız ve sevgimiz bayrağımızdan mı bilinmez ama beslenmede kırmızı besinler vücudumuza en faydalı olanlardır. Antioksidan deposu olan kırmızı renkli besinler nelerdir? Antioksidan nedir izah edeyim sizlere...
Antioksidan insan vücudu için oldukça gerekli bir kimyasal maddedir. Bu maddeyi insanın vücut hücreleri kendi kendine üretebilir ve bazı besinler yoluyla elde edebiliriz. Bu madde insan sağlığını rahatsız edebilecek tüm hastalıklara karşı etkili bir korumadır. Antioksidanın yaşlanma gibi belirtileri geciktirdiği de uzmanlar tarafından gözlemlenmektedir. Antioksidanların en büyük özelliklerinden biri de hücre hasarlarını onarmaktır.
KORUYUCU MEYVELER
Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin bizi hem fiziksel hem de psikolojik streslerden koruduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Kırmızı meyveler, vücudumuzda stresle baş etmemize yardım eden kortizon hormonumuzun dengeli bir şekilde salgılanmasına katkıda bulunur. Peki enerjimizi nasıl yüksek tutacağız? Bunun da çaresi doğru beslenme. Enerjimizi yükselten besinler nelerdir?
Yağsız et, özellikle de bu mevsimde ülkemizde bolca bulunan balık çok değerli bir protein kaynağıdır ve sık sık tüketilmesi hem içerdiği aminoasitler hem de çok değerli bir enerji kaynağı olması itibariyle kendinizi iyi ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Yağsız et ve taze balık kadar, ızgara yağsız tavuk göğsü de protein ve enerji kaynağı olarak güzel bir seçenek olabilir.
Çalışmalar, günlük protein ihtiyacımızın %20 kadarının sağlıklı hayvansal kaynaklardan, geri kalanının ise bitkisel kaynaklı proteinlerden karşılanması gerektiğini gösteriyor.
En sağlıklı protein kaynaklarından balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı açısından gösterilen faydaları dışında, Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada omega-3 düzeyleri yüksek olan bireylerin omega-3 seviyeleri daha düşük olan bireylere kıyasla depresif durumlarla daha az karşılaştıkları ve semptomları da daha hafif yaşadıkları saptandı. Gerçekten de omega-3’ten zengin beslenmenin bizi depresyondan da koruyacağı yönünde bulgular mevcut.
O halde haftada en az 2 ya da 3 porsiyon sağlıklı balık yiyoruz.
Hani ruh halimiz düşünce tatlı bir şeyler yemek isteriz ya, muz ve bitter çikolata sevenlere müjde. Stres ve depresyondan korunmada önemli rolü olan serotonin hormonunun ön maddesi triptofan ve melatonin açısından muz ve bitter çikolata oldukça zengin besinlerdir ve canınız tatlı çektiğinde tüketeceğiniz ufak porsiyonlar emin olun çok işinize yarayacak. Üstelik muzda bulunan magnezyum, uyku kalitesi bozukluğu ve gerginlik üzerinde çok olumlu etkilere sahip.
Son yıllarda pek çok sağlık sorunu ile birlikte duygu durum bozuklukları ile de ilişkilendirilen bir başka mikrobesin ögesi de D vitaminidir. Bu vitaminin yanınızda olabilmesi için zengin D vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, mantar ve balık tüketebilir ya da güvenilir, hazır D vitamini desteklerinden faydalanabilirsiniz.
Sen mutluluğun yemeğini yapabilir misin Abidin?
Mutluluk hormonu olarak da adlandırılan serotonin tıp dilinde 5-hidroksitriptamin (5HT) olarak bilinir.
Bu hormonunun beyin tarafından yeterli miktarda üretilememesi depresyon ve anksiyete başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Serotonin eksikliğinin tedavisinde daha çok bu hormonun üretimini uyaran anti-depresan ilaçlar reçete edilir. Mutluluk için ilaca reçeteye gerek yok . Mutluluğu kuruyemişçi dükkanında da bulabilirsiniz.
KABUKLU YEMİŞLER
Kaju fıstığı, ceviz, fıstık, badem gibi kabuklu yemişler; susam, kabak çekirdeği ve ayçiçeği gibi çekirdekler; soya fasulyesi ve buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar serotoninin ön maddesi triptofandan zengin gıdalardır. Bu gıdalardan dengeli şekilde tüketmek karaciğer ve kanda triptofanı, dolayısıyla da serotonin düzeyini yükselterek beynimizdeki kötü duygu ve düşünceleri defetmemize yardımcı olabilir.
KIRMIZI BESİNLER
Milletçe kırmızıya olan merakımız ve sevgimiz bayrağımızdan mı bilinmez ama beslenmede kırmızı besinler vücudumuza en faydalı olanlardır. Antioksidan deposu olan kırmızı renkli besinler nelerdir? Antioksidan nedir izah edeyim sizlere...
Antioksidan insan vücudu için oldukça gerekli bir kimyasal maddedir. Bu maddeyi insanın vücut hücreleri kendi kendine üretebilir ve bazı besinler yoluyla elde edebiliriz. Bu madde insan sağlığını rahatsız edebilecek tüm hastalıklara karşı etkili bir korumadır. Antioksidanın yaşlanma gibi belirtileri geciktirdiği de uzmanlar tarafından gözlemlenmektedir. Antioksidanların en büyük özelliklerinden biri de hücre hasarlarını onarmaktır.
KORUYUCU MEYVELER
Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin bizi hem fiziksel hem de psikolojik streslerden koruduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Kırmızı meyveler, vücudumuzda stresle baş etmemize yardım eden kortizon hormonumuzun dengeli bir şekilde salgılanmasına katkıda bulunur. Peki enerjimizi nasıl yüksek tutacağız? Bunun da çaresi doğru beslenme. Enerjimizi yükselten besinler nelerdir?
Yağsız et, özellikle de bu mevsimde ülkemizde bolca bulunan balık çok değerli bir protein kaynağıdır ve sık sık tüketilmesi hem içerdiği aminoasitler hem de çok değerli bir enerji kaynağı olması itibariyle kendinizi iyi ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Yağsız et ve taze balık kadar, ızgara yağsız tavuk göğsü de protein ve enerji kaynağı olarak güzel bir seçenek olabilir.
Çalışmalar, günlük protein ihtiyacımızın %20 kadarının sağlıklı hayvansal kaynaklardan, geri kalanının ise bitkisel kaynaklı proteinlerden karşılanması gerektiğini gösteriyor.
En sağlıklı protein kaynaklarından balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı açısından gösterilen faydaları dışında, Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada omega-3 düzeyleri yüksek olan bireylerin omega-3 seviyeleri daha düşük olan bireylere kıyasla depresif durumlarla daha az karşılaştıkları ve semptomları da daha hafif yaşadıkları saptandı. Gerçekten de omega-3’ten zengin beslenmenin bizi depresyondan da koruyacağı yönünde bulgular mevcut.
O halde haftada en az 2 ya da 3 porsiyon sağlıklı balık yiyoruz.
Hani ruh halimiz düşünce tatlı bir şeyler yemek isteriz ya, muz ve bitter çikolata sevenlere müjde. Stres ve depresyondan korunmada önemli rolü olan serotonin hormonunun ön maddesi triptofan ve melatonin açısından muz ve bitter çikolata oldukça zengin besinlerdir ve canınız tatlı çektiğinde tüketeceğiniz ufak porsiyonlar emin olun çok işinize yarayacak. Üstelik muzda bulunan magnezyum, uyku kalitesi bozukluğu ve gerginlik üzerinde çok olumlu etkilere sahip.
Son yıllarda pek çok sağlık sorunu ile birlikte duygu durum bozuklukları ile de ilişkilendirilen bir başka mikrobesin ögesi de D vitaminidir. Bu vitaminin yanınızda olabilmesi için zengin D vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, mantar ve balık tüketebilir ya da güvenilir, hazır D vitamini desteklerinden faydalanabilirsiniz.