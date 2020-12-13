Osmanlı mutfağının bilinmeyenleri

Değerli okurlar...

Özellikle pandemi döneminde evde yemek yapmak moda oldu. Herkes yaptığı lezzetli yemekleri paylaşarak aslında anlık mutluluklarını da paylaştı. Son dönemde yemek programları, yemek yarışmaları da hepimizin içimizdeki aşçılık hünerlerini ortaya çıkardı. Gastronomi ve mutfak sanatları aslında herkesi bir masada buluşturan en keyifli ve en lezzetli ortak noktamız.

İşte sizler de ürettiğiniz lezzetleri

Hürriyet Bursa sayfalarında, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği katkılarıyla yayınlayacağız.

HİSSETTİRDİĞİ DUYGUYU YAZIN

Sayfamızda sizler için değerli olduğuna ve bir hikayesi olduğuna inandığınız yemek tariflerini, hikayeleriyle, sizde bıraktığı anısı ile burada paylaşacağız. Bu yemek bir çorba, bir tatlı, bir zeytinyağlı meze veya ana yemek olabilir. Biz inanıyoruz ki bir yemeği değerli kılan lezzeti, anısı, sizde hissettirdiği duygusudur.

NASIL YOLLARIM?

Tarifsiz lezzetlerinize yemeğin sizin için önemi, anlamını ve tarifini yazarak, yemeğin güzel bir fotoğrafını çekip, kendi fotoğrafınızla birlikte,

