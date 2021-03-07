Müşküle’nin Gayreti Bursa’ya Örnek Olmalı

Projenin içeriği ve su konusu bana Bursa’nın su ile markalaşmasını, suyun gastronomik bir içecek olarak nasıl sunulması gerektiğini ve önemini hatırlattı.
Türkiye’de ‘Suyun başkenti’ hangi şehir olmalı? diye sorsak anketlerden Bursa çıkar. Türkiye’deki su markalarının birçoğunun kaynağı Bursa ve Uludağ’dır. Bursa çeşmelerinden ağzınızı dayayıp kana kana su içebileceğiniz bir şehirdir.
ASUD’un su ile ilgili projesi bizlere su ile ilgili önemli konuları hatırlattı.
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Türkiye’de su varlığı ve su riskleri dünyada su kaynakları hızla tükenir ve su kalitesi azalırken ülkemizde de durum kaygı verici noktaya doğru ilerlemektedir.
Türkiye›de su talebi geçen yüzyılın ikinci yarısında kabaca iki katına çıkmıştır. Son raporlar ve bilimsel çalışmalar Türkiye›nin önümüzdeki yıllarda ciddi su kıtlığı çekebileceğini göstermektedir. Ülkemizdeki mevcut tatlı suyun %70’i tarım sektörü tarafından kullanılmaktadır.
Şimdilerde dillendirilen ‘normalleşme’ sinyalleri ile birlikte mayıs, haziran aylarından itibaren gastronomi festivalleri gündeme gelmeye başladı.
Sektörün bu kadar soğumaya bırakılması, ara verilmesi ‘yeter artık’ dedirtiyor. Turizm açılmalı, restoranlar belli doluluklarla çalışmaya başlamalı, önlemse önlem, tedbirse tedbir, hijyense hijyen olmalı ama ‘gösteri de devam etmeli’
Yılın ilk güzel haberi
İşte yılın ilk gastronomi festivali haberi de bu işin profesyonellerinden, bu işlerin erbabından geldi: Türkiye ve Global MICE sektörünü bir araya getiren, toplantı, fuar ve etkinlik ajans ve kuruluşlarını buluşturan CE of MICE’ın başarılı Başkanı Volkan Ataman ile Türkiye’de gastronomi sözcüğünü literatüre sokan, gastronomi turizmi denilince akla gelen Gastronomi Turizmi Derneği’nin kurucusu hiper enerjik adam Gürkan Boztepe öncülüğünde 2-4 Haziran 2021’de İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan- ICC’de düzenlenecek.
Açık alan olması ve Türkiye’nin en en iyi ekibiyle bu işin yapılacak olması güven veriyor açıkçası. Bu festival bu işin zirvesi olacaktır. İki büyük kurum bu işe soyunmuş ve her şeye rağmen ‘en iyisini’ yapacağız diyorlar.
7 şehir 7 bölge 7 ülke
COVID-19 gelişmeleri titizlikle takip edilerek organize edilecek ve tüm misafirlerin sağlığı-güvenliği ek önlemlerle korunmaya alınarak, değerli bir gastronomi fuarı ve konferansı yapılması hedefleniyor.
Bu zor dönemde paket ve gel-al yapan işletmeler hizmet veriyor ve çok emek harcıyor.
İşletmeler müşterilerinin bu ihtiyaçlarını en hızlı en mükemmmel şekliyle karşılamaya çalışıyorlar. Ancak her iki tarafın birbirinden beklentileri farklı…
Biz de bu beklentileri ve paket servisin durumunu merak ettik.
Bursa’nın ve Türkiye’nin en çok takip edilen gastronomi sayfalarından biri olan @pisboğazlar 20 bini aşkın takipçilerine paket servisten beklentilerini sordu. Çıkan sonuçlara göre; müşterilerin işletmelerden taleplerini aşağıdaki başlıklarda özetledik:
PİSSBOĞAZLAR SORDU
Hijyen: Standart bir hijyen anlayışının olması lazım. İşletme sahibinden mutfağa, garsondan kuryeye kadar herkeste aynı titizlikte bir hijyen anlayışı olmalı. Maske sürekli uygun bir şekilde kapalı olmalı, eller sürekli yıkanmalı ve paketleme için kullanılan malzemelerde virüs, bakteri alabilecek bir ortamda durmamalı.
2. Paketleme: Yine hijyenle bağlantılı ancak paketin yemeğin tipine göre seçilmesi çok önemli. Örneğin sıcak bir hamur işi ise pizza kutuları gibi gıdaya uyumlu kartondan üretilmiş kutularda servis edilmeli. Sıcağa dayanıklı olduğu söylenen köpük veya naylon malzemelerle değil. Eğer sıvı, çorba vb. ürün varsa yine sağlıklı ürünler seçilmeli, mesela cam kavanoz gibi.
Hürriyet Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Burcu Başar’ın davetlisi olarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Alinur Aktaş ile Bursa’yı ve gastronomi turizmini ele aldık.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat ile Basın ve İletişim Daire Başkanı Ahmet Bayhan’ın da katıldığı toplantıda; her fırsatta dile getirdiğimiz gastronominin Bursa’ya olan katkısını, turizme ve ekonomiye olan etkisini ve yeni projeleri konuştuk.
Unesco’nun Birleştirici EtkisiBursa, Tarihi Çarşı, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi›nde yer almaktadır.
Şimdi de Zanaat ve Halk Sanatları ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı hedefleri arasına koydu.
Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu sayede kentin uluslararası alanda tanıtımını da yapma imkanı bulabilir.
Zanaat ve Halk Sanatları ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmakla, çinicilik, ipekçilik, Karagöz gölge oyunu, bıçakçılık, havluculuk ve çömlekçiliğin şehir turizmine katkısı büyük olacaktır. Bu sayede son yıllarda tüm dünyada çok popüler olan ‘deneyimsel turizm’ alanında fark yaratacak projeler hayata geçirilerek şehrimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkılar sağlanabilir.
Mart ayında başlayan bir kabus ; bir aç bir kapa ve kasım ayından bu yana kapalı binlerce cafe, restoran, bar ve lokanta…
Binlerce çalışmayan garson, aşçı, komi, bulaşıkçı, ızgaracı, dönerci ustası, mezeci, barmen… Hatta valeler bile bu süreçten etkilendi.
Müzisyenleri unutmayalım, eğlence mekanlarında kulaklarımızın pasını gideren, çalgıcısıyla, solistiyle, orkestrası ile açılmayı bekliyorlar…
‘BURSA'DA BULAMADIM’
Garsonların, müzisyenlerin seslerini duyuracak
bir oluşumları bir dernekleri de yok. Garsonlar Derneği var mı diye araştırdım. Bursa’da bulamadım.
Özellikle 20 Kasım’dan bu yana kapalı olan restoran, kafe, bar vb. işletmeler ve çalışanları çok zor durumda. Sadece paket servise mahkum edilen sektör zor bir dönemden geçiyor.
Son dönemde alınan önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.
Böyle olunca, restoranların, lokantaların ve kafelerin açılacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak, sektör ne zaman normale dönecek?
Bizler de Bursa’da sektör temsilcilerinden, önemli Bursa markalarından pandemi süreçlerini değerlendirmelerini istedik. İşte verdikleri cavaplar:
RESTORANLARIMIZ OTOBÜS VE METROLARDAN DAHA GÜVENLİ
Napoli pizzası başka adıyla Neapolitan pizzasının, diğer İtalyan pizzalarından en önemli farkı ‘’mayalı hamur’ kullanılarak yapılmasıdır. 2007 yılında UNESCO, Napolili pizzacılarının yaptığı işi bir ‘sanat’ olarak kabul ederek, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldı.
Aşağıda mücadelesini ve hikayesini anlatacağım Napoli Pizzası’nın yerine Bursa’nın meşhurlarını; cantığı koyun, İnegöl köftesini koyun, Bursa döner kebabını koyun, tahinli pideyi koyun öyle okuyun.
2007 yılında Güney Kore’nin başkenti Seul’de toplanan, 24 ülkenin oluşturduğu Hükümetlerarası Komite, “Art of Neapolitan Pizzaiuolo (Napolili Pizza Yapımcılarının Sanatı)” başlığıyla Napoli Pizzası’nı Somut Olmayan Kültürel Miras listesine aldı.
Komite oy birliği ile aldığı kararda, pizza şeflerinin hamuru işleme becerisi ve onu odun fırınında pişirmesi ile sunumu, onu havada döndürmesi, bu işi yaparken yerel şarkılar ile yerel argo sözler dile getirerek müşterisiyle kurduğu bağ, yaptığı işi “sosyal bir törene” dönüştürmesi gibi unsurları da göz önüne aldı. Komite ayrıca, onların bu sanatı nesilden nesle aktarma becerisini de ödüllendirdi.
Komite karar verirken suç oranı ülke geneline göre yüksek olan Napoli, büyük mafya yapılanmalarına da ev sahipliği yaptığından Napoli’de birçok pizza yapımcısı gencin, “sosyal marjinalleşmeyi önlemek için bu mesleği seçtiğinin de altını çiziyor. Napolili pizzacılar da, sadece birer aşçı olmadıklarını savunarak, aynı zamanda bir geleneği gelecek nesillere sabırla ve doğru bir şekilde aktardıklarını söylüyorlar.
ŞEHİR BUNA İNANDI
Bunun değerini tescillemek adına da, UNESCO’da bu kararın alınmasına etki etmek için Napolili Pizzacılar Derneği öncülüğünde sokaklarda ve dijital ortamda kampanyalar yaptılar.
UNESCO’ya ‘Zanaat ve Halk Sanatları’ alanında dahil olmak için girişimde bulunacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gastronomi alanında da güçlüyüz fakat zanaat ve halk sanatları konusunda fark oluşturacağımız inancındayız. Mayıs ayında Türkiye’den 2 aday şehir belirlenecek. Kasım ayı gibi de hak kazanan şehirler ilan edilecek. İnşallah hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız” dedi.
Aslında Bursa, bir süredir gastronomi ile ilgileniyor, hatta gastronomi festivali kararını almış, Masterchef programına konuk olmuş, Gastronomi Çalıştayı’nı planlanmış, UNESCOYaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi şehri olmak için hazırlıklara da başlamıştı. Ama ne oldu da birden eksen kayması mı oldu? Fikirler mi, öncelikler mi değişti? Bunu biraz inceleyeceğiz. Baştan başlayalım, UNESCO nedir? Burada amaç nedir?
UNESCO NEDİR?
UNESCO kelimesi, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş ve dilimizde “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu” biçiminde karşılığı vardır.
UNESCO Misyonunu insanlığın zihninde barışı eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmek olarak tanımlamaktadır.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir.
Şehirler tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetmeye muktedirdirler. Program, yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir.
2020 yılında televizyonda ne futbol, ne siyaset ne de survivor izlendi, genç ama yetenekli aşçı adaylarının usta şeflerle olan maceraları izlendi. Resmen herkes evde master chef oldu..
Televizyonda yemek ve seyahat programları pandemi nedeniyle aksayınca televizyonlar bile önceki yayınlarını ekrana koyduğu gibi, bizler de #tbt yaparak ne zaman, nerde, ne yedik? arşivden derlediğimiz fotoları sosyal medyalarımızdan servis ettik.
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#Evdekal diyerek evde kaldığımız bu sene, home ofis çalışan babalar evde anne rolünü kapmaya çalışırcasına, yemek yapmaya başladılar. Ev dışı tüketim azalırken, ev tüketimi arttı. Pijama satışları tavan yaptığı bu sene, evde atıştırmalık ürünlerde talep patlaması oldu.
Pandemi nedeniyle ‘bağışıklık sistemi’ önem kazandığı için suya daha fazla limon katık, kelle paça, ilik suyu, propolis takviyeleri, E vitamini, D vitamini, Çinko, Demir, Fosfat derken, hangi gıdada ne var araştırır olduk.
Mutfaklarda hijyen hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ateş ölçmeden, eldiven ve maske takmadan mutfağa girmedik. İş yeri hijyeni ve sertifikalı işletmeler önem kazandı.
2008 yılında Amerika’da iflasını açıklayan Lehman Brothers 628 milyar dolar borçla batarken, global bir krizin etkilerini ülkemizde de görmeye başladık. Yoldan geçen araba sayısı bile azalmıştı. Yılbaşını o dönemde otellerde restoranlarda kutlayanların azalırken, evde yılbaşı kutlayacakların sayısı birden yükseldi.
Yılbaşı rezervasyonlarının çok azaldığını gören Anadolu Et Lokantası sahibi Vahit Ertan, bir çıkış yolu aradığını bana söylediğinde, dedim ki: “Vahit Bey yarın yerel gazetelere ‘Yılbaşını Evde Geçireceklere’ başlığıyla , 20-30 çeşit meze ile birlikte fırında bir ana yemek menüsüyle x fiyatla evinize teslim edelim” diyerek ilan verin’. 2008 yılbaşı akşamı büyük çoğunluk evde yeni yılını geçirdi. Evlere ‘paket servisin’ en yoğun yaşandığı ilk yılbaşı 2008 yılbaşı akşamıydı diyebilirim. Yılbaşı sonrası gördüğüm Vahit Bey bana çok teşekkür etmiş ‘’Sayende bir günde 300‘ün üzerinde paket ve meze sattım’’ demişti. Sonra her yıl buna devam ederek, sürdürülebilir başarıyı yakaladı.
Paket servisin yükselişi
2020 yılbaşı programları otellerde yasaklandı. Restoranlar, kafeler, barlar, eğlence yerleri ilk defa kapalı, restoranlar sadece paket servis yapabilecekler. Herkes evinde 2021 yılına merhaba diyecek. 2021 yılına girerken kendinize bir iyilik yapın, Korona illetine yakalanmadıysanız, hatta iyileşerek evinizde sevdiklerinizle birlikteyseniz en büyük mükafatı hak ettiniz. Sultanlara layık bir sofrayı kurmak hakkınız. Bu mükemmel sofrayı kurmak için kendinizi yormayın. Yılın en son yemeğinde her yer kapalıyken dışarıya gidemeyeceğinize göre, sipariş verin getirsinler…
Restoran işletmeleri bu konuda çok önemli hazırlıklar yapmaya başladılar. Yılbaşında onlarca meze, her bölgemizin birbirinden güzel lezzetleri, kebaplar, fırın yemekleri, kazlar, ördekler, tavuklar, hatta balık çeşitlerini paketleyerek, sıcak sıcak kapınıza kadar getiriyorlar.. Yarı kapalı restoranlara sipariş verdiğinizde hem kendinize hem de bu süreci atlatmaya çalışan işletmelere destek vermiş olacaksınız. Bir siparişten çok şey çıkar, bir çok aileye ve kapalı işletmelere can suyu çıkar, iş yerinin kirası çıkar, kapalı dükkanların kepenkleri yukarı çıkar, çalışanların maaşları çıkar..
ŞEHRİMİZDE ve ülkemizde yaşadığımız COVID-19 salgını nedeniyle gastronomi sektörü zor günlerden geçiyor. Birçok işletmenin su üzerinde kalarak, nefes almaya çalıştığını söylesek, sanırım yanılmayız.
Bu dönemde aşçısından şefine, garsonundan servis elamanına, bulaşıkçıdan kuryesine kadar sektör çalışanlarının işleri tehlikeye girdi; aramızda izin kullananlar, işten ayrılanlar, dükkanını açamayanlar var. Ama umut olmadan yaşanmaz, geleceğe umutla bakmalıyız. Kaybedeceğimiz en son şef umudumuz ve moralimiz olmalıdır.
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İşte bu noktada başta izinde olup, mutfaklara uzak kalan tüm gastronomi profesyonellerine, pandemi nedeniyle evde çalışmak durumunda kalan tüm tüm okurlarımıza, ev hanımlarımıza, evde yemek yapmayı hobi haline getiren mutfağı seven beyefendilere, gastronomiyi meslek olarak seçen tüm öğrencilerimize Hürriyet Bursa’da ‘Tarifsizsiniz ‘ sayfamızı açıyoruz.
Sizin için özel olan lezzetleri Hürriyet Bursa sayfalarında, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği katkılarıyla yayınlayacağız. Bu sayfada, sizin hikayenizi, sizin tariflerinizi yazacağız, bu nedenle sayfamızın adı: TARİFSİZSİNİZ..
HİSSETTİRDİĞİ DUYGUYU YAZIN
Bu sayfada sizler için değerli olduğuna inandığınız yemek tariflerini, hikayeleriyle, anılarıyla burada paylaşacağız. Bu; annenizden komşunuzdan öğrendiğiniz bir yemek olabileceği gibi, eşinizle veya ailenizle her yıl tekrarlanan, köyünüzün, bölgenizin en çok sevilen, yapıldığında moralinizi yerine getiren, işletmenizde tanıtmak istediğiniz özel bir yemek de olabilir. Bu yemek bir çorba, bir tatlı, bir zeytinyağlı meze veya ana yemek olabilir. Biz inanıyoruz ki, bir yemeği değerli kılan lezzeti, anısı ve sizde hissettirdiği duygusudur.
NASIL YOLLARIM?
Ama en çok da koca bir yıl ağzımıza almadığımız hindiyi; yılın en görkemli, en eğlenceli yemeğinin ana kahramanı olmasından biliriz.
Her yılbaşı geldiğinde yıllarca İngilizcedeki ‘Turkey’ kelimesinin karşılığının ‘hindi’ olmasına mı yanarsınız? Yoksa her yılbaşı geldiğinde birkaç ülkede öne çıkan hindinin Türkiye’de anlamsızca öne çıkmasına mı?
Öyle ya, koca bir yılın ardından kendini ödüllendirdiğin yılbaşı sofrasında sultanlara yakışır bir sofra kur kendine …Yeni yıla, yaprak sarma ile gir, kebap ile gir, içli köfte ile gir, çiğ köfte ile gir, lahmacunla gir, hamsi tava ile gir, Edirne ciğeri ile gir, bursa enginarı ile gir, İzmir kokoreci ile gir, kuzu söğüş ile gir, Denizli tavası ile, Urfa tavası ile gir, Antalya’nın tahinli piyazı ile gir, Antep baklavası ile gir, kabak çiçeği dolamsı ile gir, Erzurum çağ döneri ile, kadayıf dolması ile gir, Rize kavurmasıyla gir, Adana kebabıyla, şırdanla, Bursa kebabıyla girmek varken ne diye Türk yemek kültüründe, Anadolu yemek kültüründe on gramlık yeri olmayan hindi ile girelim?
Neden Turkey?
Turkey sözcüğünün tarihçesine bakacak olursak, bir başka kümes hayvanına ve uluslararası ticaret yollarına dayanıyor. Beç tavuğu (Nomida meleagris) Madagaskar’dan Avrupa’ya Osmanlılarla ulaşıyor, o zamanlar Türk olarak adlandırılan yakın doğulu tüccarlar tarafından dağıtılıyordu. İşte bu yüzden İngilizler Beç tavuğuna, Turkey demişler (yıl 1541). Gerçek hindi ise (Meleagris gallopavo) Orta Amerika kökenlidir. İlk kez Meksika bölgesinde Aztekler tarafından evcilleştirilmiş ve işgalci İspanyollar tarafından 1523’te İspanya’ya getirilmiştir. Daha sonra Kuzey Afrika ve ve Türkiye diğer bir ifade ile Osmanlı coğrafyası üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır. Bu dönemde Kuzey Afrika’nın Osmanlı egemenliğinde olduğunu unutmayalım. İngilizler bu kuşu Beç tavuğunun bir türü sanmışlar ve ona da aynı adı vererek Turkey demişlerdir (yıl 1555).
Başka bir Etimoliji uzmanı İsmet Zeki Eyüboğlu, hindinin Amerika doğumlu olduğunu, önce Doğu ülkelerine taşındığın, Türkiye ve Osmanlıya Hindistan üzerinden geldiğini ‘Hindi’ diye anıldığını savunmaktadır.
Amerikalılar hindiyi kasım ayının son haftasında ‘Şükran Günü’ adıyla kutladıkları günde geleneksel olarak pişirip yerler. Birkaç ülke daha yılbaşında hindi pişirir. Celal Bayar ve Menderes’in Küçük Amerika politikalarıyla yurda girdiğini tahmin ettiğim, Anadolu ve Türk yemek kültürü ile yakından bir alakası olmayan hindi eti, kolesterol ve yağ bakımından diyet beslenmenin bir yolu olduğunu, sağlıklı bir et olduğunu söyleyebilirim.
Siz yılbaşı akşamında en iyisi canınız ne çekiyorsa, kendinizi ödüllendirmek, ağız tadınızın bir gece de olsa yerine gelmesi için Türk yemek kültürünün birbirinden güzel yemekleriyle, mezeleriyle , kebaplarıyla yeni bir yılı kutlayarak girin. Hatta ağzımızın tadı bir yıl boyunca tatlı olsun diye baklava ile 2021’e merhaba deyin.
Türk mutfağı üzerine önemli çalışmalarıyla bilinen Priscilla Mary Işın’ın bu kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih boyunca kendini sürekli yenilemeyi başaran yemek kültürünü anlatırken görselleriyle de okura renkli bir dünya sunuyor.
Kitapta, Osmanlı mutfağını besleyen kökler, gıda yasaları, lokantalar ve görgü kuralları gibi konular da aktarılırken, yemek kültürü aracılığıyla çok kültürlü Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yaşama ışık tutuluyor.
600’den fazla kaynaktan yararlandı
Kitabın yazarı Priscilla Mary Işın anlatmaya, Osmanlı mutfağının temelini oluşturan değişik yeme-içme geleneklerine genel bir bakışla başlıyor. Konuyla ilgili zengin tarihi örnekleri sıralayan yazar, kitabın ilerleyen sayfalarında aşçılardan adabı muaşeret kurallarına kadar birçok detay veriyor. Işın’ın arşiv belgelerinden şiirlere kadar sayısı 600 fazla kaynaktan yararlanarak hazırladığı kitap, 120 görselle okura renkli bir dünya sunuyor. Işın’a göre, Osmanlıların yemek kültürüne verdiği önemden ötürü kutlama tasvirleri, mahkeme kayıtları, vakfiyeler, mutfak hesapları, fiyat listeleri, tıp kitapları, şiir, folklor ve minyatür gibi çeşitli kaynaklar yemekle ilgili bilgi açısından oldukça zengin.
Padişahın yükümlülüğü
Işın kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nun yemek kültürünün, farklı sınıflardan ve kökenlerden insanları birbirine bağladığını söylüyor. Priscilla Mary Işın, “Kimliklerinin bir parçası olmuş ve toplumsal, dini, siyasi ve askeri alanlarda simgesel işlevler görmüştür. Koruyucu rolüyle padişahın yükümlülüklerinden biri olarak görülen yiyecek tedariki ve düzeni, genişleyen imparatorluğun başarısını sağlayan önemli bir etkendi. Orta Asya Türk mutfağı ile Safevilerden, Abbasilerden ve Bizanslılardan miras alınan yemek kültürlerinin bir sentezi olarak ortaya çıkan Osmanlı mutfağı, 15. yüzyıldan itibaren kendine özgü, yenilikçi ve özgüvene sahip bir kimlik kazanmıştır. Zamanla Mısır’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın mutfakları üzerinde kalıcı bir iz bırakmıştır” sözlerini kaydediyor.
Özellikle pandemi döneminde evde yemek yapmak moda oldu. Herkes yaptığı lezzetli yemekleri paylaşarak aslında anlık mutluluklarını da paylaştı. Son dönemde yemek programları, yemek yarışmaları da hepimizin içimizdeki aşçılık hünerlerini ortaya çıkardı. Gastronomi ve mutfak sanatları aslında herkesi bir masada buluşturan en keyifli ve en lezzetli ortak noktamız.
İşte sizler de ürettiğiniz lezzetleri
Hürriyet Bursa sayfalarında, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği katkılarıyla yayınlayacağız.
HİSSETTİRDİĞİ DUYGUYU YAZIN
Sayfamızda sizler için değerli olduğuna ve bir hikayesi olduğuna inandığınız yemek tariflerini, hikayeleriyle, sizde bıraktığı anısı ile burada paylaşacağız. Bu yemek bir çorba, bir tatlı, bir zeytinyağlı meze veya ana yemek olabilir. Biz inanıyoruz ki bir yemeği değerli kılan lezzeti, anısı, sizde hissettirdiği duygusudur.
NASIL YOLLARIM?
Tarifsiz lezzetlerinize yemeğin sizin için önemi, anlamını ve tarifini yazarak, yemeğin güzel bir fotoğrafını çekip, kendi fotoğrafınızla birlikte,
Toplum olarak zor günlerden geçiyoruz. Yakınlarını kaybedenler, sağlığını kaybedenler, işini kaybedenler, iş yerini kaybedenler her geçen gün artıyor. Bu zor zamanları atlatmayı, güzel günleri görmeyi hepimiz çok istiyoruz.
Herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. Özellikle işini kaybeden çalışanlara destek olmak, paket servisle ayakta durmaya çalışan yeme içme sektörünü desteklemek, hepsinden önemlisi ’tadımız bozulmadan’’ bu günleri atlatmak istiyoruz. Bu günleri atlatmak için de dayanışma içinde olmamız şart.
Devlet destekleri, devlet verirse olacak. Dillere destan olan cihan padişahı Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet bir cihânda bir nefes sıhhat gibi” sözü devletten ziyade sağlığa verilen önemi vurgular. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’i yetiştiren, onun akıl hocası Şeyh Edibali’nin ‘’İnsanı yaşat ki; Devlet yaşasın’’ sözüyle sanki bu günleri işaret etmiş. Umarız devlet zor günler yaşayan sektör çalışanlarına ve iş yerlerine gerekli desteği verir.
Peki parası olan, harcama imkanı olan insanlar bu sektöre ve çalışanlarına yeterince destek oluyorlar mı? Zamanında kazananlar şimdi az kazanalım diyecek mi? Acımasız rekabet yerini dayanışmaya devredecek mi?
REKABETİN YERİNİ DAYANIŞMA ALDI
Amerikan fast food zinciri Burger King, İngiltere’de koronavirüsle mücadele için yürürlüğe giren karantina önlemleri öncesinde müşterilerine ‘McDonald’s’tan sipariş verin’ çağrısı yaptı.
Burger King, dört hafta süreyle sadece paket servisi yapabilecek restoranların desteklenmesi için sosyal medyada yayımladığı ilanlarında ‘Sizden böyle bir şey isteyeceğimizi biz de düşünmemiştik’ dedi.
Programın öncesi sette yaşanan kavganın, programın kendisinden daha fazla haber olmasını ve Bursa ile ilgili seviyesiz paylaşımıyla diskalifiye olup yarışmadan atılan yarışmacıyı da saymazsak, programın bizim açımızdan Türkiye’de en çok izlenen programlar arasında olduğunu görmek güzel bir şey. Programın yayınlandığı cumartesi akşamının reyting sonuçlarına göre AB kategorisinde en çok izlenen 2. program, totalde ise en çok izlenen 4. program olduğunu görmek sevindirici.
Program sonrası Google’da arananlar
Sizlerle ayrıca Masterchef Bursa yayınlandığında en çok aranan kelimeler üzerinden bir Google analizini de paylaşmak istiyorum. Programın yayınlandığı tarih olan 21 Kasım Cumartesi günü Google arama trendlerine baktığımızda; Google’da aranan kelimeler neler olmuş?
6. sırada 100B+ (yüz bin ve üzerinde aramayla) ‘süt helvası’ ve 20. sırada 50B+ (elli bin ve üzeri aramayla) Muradiye çorbası tarifi aranmış.
Bursalı olup da süt helvasını yemeyen ya da bilmeyen yoktur ama Muradiye çorbasını Masterchef menüsüne ‘Bursa’nın meşhur çorbası’ diyerek sunulmasını Bursa için iyi niyetli marka yaratma çabası diye nitelendirebiliriz. Tarihi bir hikayesi olduğunu veya anonim bir hikayesi olduğunu varsayarsak markalaşabilir. Adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba olan Muradiye çorbasını Bursa ile ilişkilendirmek doğru bir strateji olabilir. Ben bugüne kadar denk gelip anlatanı içeni duymadım. Muradiye çorbasını en güzel Almira Oteli’nin baş aşçısı Necmettin Usta yapar. Almira’nın menüsünde vardır. Ancak bu yetmez. Bursa’da sokağa çıkıp sorsan 100 kişiden 99’u bilmez bu çorbayı... Bursa denilince Muradiye çorbasının ‘bilinir hale’ gelmesi için ne yapılmalı?
Bursa’nın lokantalarında, Bursa’nın otel menülerinde, Bursa Belediyesi’nin meşhur tesislerindeki menülerinde olmalı, turizm otelcilik okullarının öğrencilerine öğretilmeli.
Çorba denilince akla gelen ve yüzlerce çorba markası olan Knorr’un ürün listesinde Muradiye çorbası var. Ama yöre belirtilmeden, Bursa Muradiye Çorbası denilmemiş. Knorr ile işbirliği yapılarak Knorr’un Yöresel Çorba serisine Bursa Muradiye Çorbası eklenmeli, Ramazan menülerinde Bursa’daki tesislerin menülerine Muradiye Çorbası eklenmelidir.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Racing Point sürücüsü Sergio Pérez ikinci olurken 12. sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel üçüncü oldu. Bu sonucun ardından Hamilton yedinci kez dünya şampiyonu oldu.
Ekonomik açıdan dünyanın en değerli ilk 10 spor organizasyonu arasında yer alan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul’a geri döndü. 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği Formula 1, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağladı.
Peki pilotlara ve pilotların takımlarına Türk misafirperverliğinin hangi örnekleri sunuldu? Formula 1’in ev sahibi olarak kuliste, lobide, antrede Türk yemekleri standı açıldı mı? 5 milyar kişinin izlediği bu önemli tanıtım imkanı nasıl değerlendirildi?
Türk mutfağının yıldızlarından baklava, vişneli yaprak sarma, hünkar beğendi, Adana kebap, içli köfte, Bursa İskender Kebabı, Kayseri yağ mantısı, Antep kuru baklava, Bursa kestane şekeri, Antakya usulü kabak tatlısı, çiğ köfte gibi lezzetlerin sunumu yapıldı mı? Pilotlara ikram edildi mi? Bununla ilgili bir PR, bir kare fotoğrafın milyarlarca dolar tanıtıma eşdeğer olduğunu biliyor da neden ayağımıza gelen fırsatları yeterince değerlendirmiyoruz?
MASTERCHEF BURSA’DA
MasterChef programı geçen hafta Bursa’da çekilmiş. Biz de basından duyduk. Google’a yazın Masterchef Bursa diye arayın. Çıkan ilk üç haber ‘Masterchef çekimlerinde kavga çıktı’ diye sıralanıyor.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Racing Point sürücüsü Sergio Pérez ikinci olurken 12. sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel üçüncü oldu. Bu sonucun ardından Hamilton yedinci kez dünya şampiyonu oldu.
Ekonomik açıdan dünyanın en değerli ilk 10 spor organizasyonu arasında yer alan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul’a geri döndü. 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği Formula 1, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağladı.
Peki pilotlara ve pilotların takımlarına Türk misafirperverliğinin hangi örnekleri sunuldu? Formula 1’in ev sahibi olarak kuliste, lobide, antrede Türk yemekleri standı açıldı mı? 5 milyar kişinin izlediği bu önemli tanıtım imkanı nasıl değerlendirildi?
Türk mutfağının yıldızlarından baklava, vişneli yaprak sarma, hünkar beğendi, Adana kebap, içli köfte, Bursa İskender Kebabı, Kayseri yağ mantısı, Antep kuru baklava, Bursa kestane şekeri, Antakya usulü kabak tatlısı, çiğ köfte gibi lezzetlerin sunumu yapıldı mı? Pilotlara ikram edildi mi? Bununla ilgili bir PR, bir kare fotoğrafın milyarlarca dolar tanıtıma eşdeğer olduğunu biliyor da neden ayağımıza gelen fırsatları yeterince değerlendirmiyoruz?
MASTERCHEF BURSA’DA
MasterChef programı geçen hafta Bursa’da çekilmiş. Biz de basından duyduk. Google’a yazın Masterchef Bursa diye arayın. Çıkan ilk üç haber ‘Masterchef çekimlerinde kavga çıktı’ diye sıralanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de bir STK ziyaretimde Balıkesir’i anlatan ‘Elli Peynirli Şehir Balıkesir ‘kitabını bana hediye ettiler. Bu güzel uygulamanın devletin en üst makamlarında da başladığı sinyallerini almaktayız. Yakın zamanda bu yönde bir çalışmanın devletin zirvesinde Türkiye’nin First Lady’si Emine Erdoğan tarafından uygulanmaya başlandığı haberini aldım.
Emine Erdoğan ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanların desteğiyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı adlı kitabın 2021 Ocak ayında yayımlanması planlanıyor. Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan kitabın tanıtımı Emine Erdoğan, Vedat Başaran, Gönül Paksoy, Prof. Dr. Mehmet Öz, Arda Türkmen, Ali Ronay gibi sektör paydaşlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde Huber Köşkü’nde gerçekleşti. Bu değerli kitabın tüm belediyelere, ticaret sanayi odalarına örnek olacağını düşünüyorum.
Kitabın içeriği: Yemeklerin sağlıklı malzemelerle ve atıksız bir şekilde nasıl hazırlanacağına ilişkin bir bölümün de yer aldığı kitapta glutensiz, vegan ve vejetaryen beslenme, geleneksel tarifler, imece usulü hazırlanan yemekler, fermente gıdalara yönelik tarifler gibi birçok bölüm bulunuyor. İlk başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde okuyucuya sunulacak kitabın ileride başka dillere de çevrilmesi düşünülüyor
HAPPY HOUR SAATLERİ BAŞLADI
İş çıkışı biraz rahatlamak, eve gitmeden önce bir iki kadeh bir şeyler içmek için ayrılan zaman dilimine ‘happy hour’ (mutlu saat) deniliyor. Ancak tek tanımı bu değil. Şimdilerde akşam, arkadaş, iş yemekleri saat 22:00 ‘de bitecek şekilde erken başlıyor.
COVID-19 nedeniyle alınan önlemlerden biri de restoranların saat 22.00 itibarıyla kapanması oldu.
Restoranların erken kapanması özellikle alkollü işletmeleri, eğlence işletmelerini olumsuz etkilemeye başladı. İşte bu noktada restoranlar da öğlen servisi sonrasındaki 16.00-19.00 saatlerinde çok özel fiyatlarla kampanya yaptılar. Bundan dolayı erken gelip masaya oturan daha az hesap ödeyecek. Restoranların bu yönde aksiyon almaları çok güzel bir uygulama. Ancak biraz daha tanıtım yapmaları gerek. İlerleyen zamanlarda umarım kısıtlamalar daha fazla artmaz. Gastronomi sektörü ve çalışanlar bu konuda en çok etkilenenlerin başında geliyor. Bu nedenle restoran ve kafelere sosyal mesafeyi de bozmadan daha fazla giderek destek olmalıyız.
Müşküle’nin Gayreti Bursa’ya Örnek Olmalı
İznik’in Müşküle Köyü’nü yürekten alkışlıyorum.Bu şirin ve güzel köy örnek proje ve girişimlerle hem Bursa’yı, hem İznik’i hem de kendi köylerini ne güzel tanıtıyor:
Geçenlerde Müşküle ile ilgili Türkiye gündemine düşen iki önemli haber vardı.
Birincisi; İznik Belediyesi ve İznik ticaret Odası ‘Müşküle üzümüne’ coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalara başladığı haberi ajanslara düştü.
Nedir Müşküle üzümünün bu ünü? Coğrafi işarete kadar uzana hikayesi nedir sahiden?
MÜŞKÜLE ÜZÜMÜNÜN HİKAYESİ
Müşküleli Halil İbrahim Ağa, 1923 yılında Atatürk’e buradan giderken hediye olarak üzüm götürür. Üzümün tadı, rengi, görüntüsü, Atatürk’ün çok hoşuna gider. Bunun ne üzümü olduğunu sorar. ‘Müşküle’den gelen Halil İbrahim Ağa’nın üzümü’ derler. Atatürk, bu üzümden tekrar getirilmesini ister. Bir başka bilgiye göre de 1930’lu yıllarda Libya kökenli ‘Arap kaymakam’ olarak bilinen İznik Kaymakamı Sadullah Koloğlu, o dönemlerde Müşküle üzümünü çok sever ve gittiği her yere hediye olarak götürdüğü, gittiği yerlerde de çok rağbet gördüğü için meyve yaygınlaşmaya başlar. İşte böyle Müşküle üzümünün hikayesi..
İznik’in bereketli ovalarından Avrupa’ya ve çeşitli ülkelere ihraç edilen Müşküle üzümü, halen bazı aileler tarafından yetiştiriliyor. İlçede, geçen yıl 611 aile tarafından 4 bin 445 dönümde yetiştirilen Müşküle üzümünün üretimi, bu yıl 666 aile tarafından 4 bin 660 dönümde yapılıyor.
İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede Müşküle üzümünün,
Elbeyli ve İnikli Ovası’nda Müşküle üzümü yaygın olarak yetiştirildiğini, sonbahar mevsiminin sonlarında hasat edildiğini aktardı.
Müşküle üzümünün özelliklerine değinen Dede, “Orta büyüklükte, yuvarlak, kalın kabuklu, sarı ve şeffaf renklidir. Çekirdekli ve dayanma süresi uzun bir üzümdür” diyor.
Diğer haber ise Müşküleli kadınlarımızdan…
MÜŞKÜLELİ KADINLARIN BAŞARISI
Bursa’nın İznik İlçesi’ndeki kadınların ilmek ilmek işlediği iğne oyaları için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.
Kırsal Müşküle Mahallesi`nde erken saatlerde evdeki işlerini bitiren kadınlar, bir kapının önünde toplanarak, muhabbet eşliğinde iğne oyası yapıyor.
Asırlardır bu işle aile bütçesine katkı sağlayan kadınların ürettiği iğne oyaları, tekniği, zarif ve özenli işçiliğinin yanı sıra çeşitliliği dolayısıyla tercih ediliyor.
İznik Belediyesi, iğne oyası sanatında ustalaşan kadınların, bu el emeğini hak ettiği değere taşımak amacıyla ”Müşküle iğne oyası” için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulundu.
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Çocuklarının düğünlerini iğne oyasından elde ettiği gelirle yaptığını belirten Müşküle’li bir köylü kadın:
“Kozalardan elde ettiğimiz ipleri, kök boyalarıyla boyar, tarlalarımızdaki üzüm salkımlarını, meyve ve sebze çiçeklerini, yaprakları, iğne oyası çiçeklerimize işlerdik. Düğünlerimizi bu gelirlerle yapar, evimizin geçimini bu iğne oyası gelirleriyle sağlardık. Eskisi kadar kök boya ve kozalarla olmasa da hala bunu yaşatıyoruz. 50 yılı aşkındır iğne oyası yapıyorum. Arkadaşlarımızla sokaklarda toplanır, gün boyu iğne oyası yaparız. Bizim çeyizlerimizi annelerimiz iğne oyalarıyla donatmış, biz de bugün çocuklarımızın çeyizlerini iğne oyalarıyla donatıyoruz. Çevre il ve ilçelerden talepler ve siparişler alıyoruz.”dedi.
Bu şekilde haberlerin devamını diliyoruz.
Bursa’nın üreten kadınları öne çıkmalı..
Bursa’nın ovalarında yetişen benzersiz meyveler sebzeler öne çıkmalı..
Bursa öne çıkmalı..
Tüm Bursa köyleri, kasabaları bu türden örnek projelerini hayata geçirdiğinde hem Bursa, hem de Bursalılar kazanır.