Masterchef Bursa’nın ardından

Valilik, belediye, kurum ve STK’lar misafirlerine, ziyaretlerde anı olması adına çeşitli hediyeler verirler. Son dönemde bu konuda güzel bir uygulama ile misafirlere bölgeyi, şehri, şehrin ürünlerini, şehrin ve ülkenin değerlerini anlatan kitaplar verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de bir STK ziyaretimde Balıkesir’i anlatan ‘Elli Peynirli Şehir Balıkesir ‘kitabını bana hediye ettiler. Bu güzel uygulamanın devletin en üst makamlarında da başladığı sinyallerini almaktayız. Yakın zamanda bu yönde bir çalışmanın devletin zirvesinde Türkiye’nin First Lady’si Emine Erdoğan tarafından uygulanmaya başlandığı haberini aldım.

Emine Erdoğan ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanların desteğiyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı adlı kitabın 2021 Ocak ayında yayımlanması planlanıyor. Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan kitabın tanıtımı Emine Erdoğan, Vedat Başaran, Gönül Paksoy, Prof. Dr. Mehmet Öz, Arda Türkmen, Ali Ronay gibi sektör paydaşlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde Huber Köşkü’nde gerçekleşti. Bu değerli kitabın tüm belediyelere, ticaret sanayi odalarına örnek olacağını düşünüyorum.

Kitabın içeriği: Yemeklerin sağlıklı malzemelerle ve atıksız bir şekilde nasıl hazırlanacağına ilişkin bir bölümün de yer aldığı kitapta glutensiz, vegan ve vejetaryen beslenme, geleneksel tarifler, imece usulü hazırlanan yemekler, fermente gıdalara yönelik tarifler gibi birçok bölüm bulunuyor. İlk başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde okuyucuya sunulacak kitabın ileride başka dillere de çevrilmesi düşünülüyor

HAPPY HOUR SAATLERİ BAŞLADI

İş çıkışı biraz rahatlamak, eve gitmeden önce bir iki kadeh bir şeyler içmek için ayrılan zaman dilimine ‘happy hour’ (mutlu saat) deniliyor. Ancak tek tanımı bu değil. Şimdilerde akşam, arkadaş, iş yemekleri saat 22:00 ‘de bitecek şekilde erken başlıyor.

COVID-19 nedeniyle alınan önlemlerden biri de restoranların saat 22.00 itibarıyla kapanması oldu.

Restoranların erken kapanması özellikle alkollü işletmeleri, eğlence işletmelerini olumsuz etkilemeye başladı. İşte bu noktada restoranlar da öğlen servisi sonrasındaki 16.00-19.00 saatlerinde çok özel fiyatlarla kampanya yaptılar. Bundan dolayı erken gelip masaya oturan daha az hesap ödeyecek. Restoranların bu yönde aksiyon almaları çok güzel bir uygulama. Ancak biraz daha tanıtım yapmaları gerek. İlerleyen zamanlarda umarım kısıtlamalar daha fazla artmaz. Gastronomi sektörü ve çalışanlar bu konuda en çok etkilenenlerin başında geliyor. Bu nedenle restoran ve kafelere sosyal mesafeyi de bozmadan daha fazla giderek destek olmalıyız.