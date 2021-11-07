Lezzet yolculuğu başlasın

X ve bir miktar Y kuşağı hatırlıyor olabilir; ama Z kuşağının gördüğünde bu nedir diyeceği meyveler var... Sonbahar ile birlikte şimdilerde pazarlarda tezgahlarda yerini almış durumda. Anneler babalar, aynı zamanda şifa kaynağı olan bu meyveleri hem siz, hem çocuklarınız için tüketmeye çalışın; çocuklarınız da bu meyveleri tanısın, böylelikle kuşaktan kuşağa aktarılsın...

Çocukluğumuzun meyvelerindendir.

Okul önlerinde ve manavlarda satılırdı.

Boynumuza tesbih gibi astığımız bu meyvenin adı alıç…

Anadolu’da her yerde yetişen çok sifalı ve nostaljik meyvesidir alıç…

Şimdi günümüzde pek bilen yok alıçı…

Alıç genellikle kısa boylu kırmızı, pembe sarı veya beyaz renkli çiçeği ve 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, lezzetli, meyveleri hafif ekşimsi ve yenilmektedir. Gülgiller familyasına ait olup yaklaşık olarak 280 tane türünün olduğu sanılmaktadır. Kurak koşullara uyum sağlayabilen, kumlu taşlı topraklarda yetişebilen uzun ömürlü bir türdür. Alıç ağaçları mayıs ayında çiçeklenir ve meyveleri sonbaharda toplanır. Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle dağlık alanlarda ve hatta toprağın fakir olduğu yerlerde bile fazla miktarda yetişmektedir.

ALIÇ TESBİH GİBİ BOYNA ASILIR

Orta Çağ’dan bu yana dikenli alıç sığırları meralarda tutmak ve yabancıları özel arazilerden uzak tutmak için kullanılmıştır. İngiltere’de ve Almanya’nın bazı bölgelerinde alıçın yoğun dikenleri hâlâ çit olarak ekilmektedir. Alıç’ın cins ismi olan Crataegus, Yunanca’da “sertlik” ya da “dayanıklılık” anlamına gelen kratos kelimesinden gelir, bunun nedeni bitkinin aşırı ölçüde sert ve dayanıklı odunudur. Alıçla ilgili bazı batıl inançlar da geliştirilmiştir.