Korona trendleri

Korona günlerinde Türkiye’de neler konuşuluyor? Yeni trendler nelerdir? Alışkanlıklarımız değişti ve değişmeye devam ediyor. Yeni alışkanlıklar yeni hayat tarzımız olacak mı? Zaman gösterecek.
Yemek.com sitesi Türkiye’nin bu zorlu günlerinde evinde kalma bilinciyle hareket ederek kendisinin ve toplumun sağlığını koruyan kullanıcıların en çok tercih ettiği tarifleri açıkladı.
Kullanıcılar, önceki dönemlerde en çok cumartesi ve pazar günleri tarifleri okurken; evde kaldığımız bu dönemde en çok salı ve çarşamba günleri tariflere ilgi gösterdi.
Evde ekmek yapmak trend oldu
Koronavirüs nedeniyle evde kalan kullanıcıların birçoğu ekmek ve hamur yapımına yöneldi ve tariflere olan ilgi oldukça arttı. Evde somun ekmek yapımı tarifinde yüzde 2.400, mayasız ekmek yapımı tarifinde yüzde 1.100 artış ve tavada mayalı ekmek yapımı tarifinde ise yüzde 530 artış yaşandı.
Bunun yanı sıra mutfakta yeni şeyler keşfetme motivasyonunun arttığı kullanıcılar pizza yapımına yöneldi. Pizza hamuru yapımı eskiye nazaran yüzde 875 daha fazla tıklandı.
Doğal dezenfektan yapımı:
Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği içeriklerin başında dezenfektan yapımı geldi. Evde bulunabilecek doğal malzemelerle yapılabilecek dezenfektan tarifleri en çok okunan içeriklerden biri oldu.
Ayrıca, kullanıcılar ‘yiyeceklerin küflenmesini önleme yolları’ ve ‘ekşimiş yoğurttan peynir yapımı’ gibi yiyecekleri koruyacak ve dönüştürecek konulara ilgi gösterdiler.
Ayrıca yemek.com’un koronavirüsün yemeklerle ve mutfakla olan ilgisini insanlara daha fazla öğretebilmek adına hazırladığı ‘koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler’ içeriği en çok tıklanan içerikler arasında yer aldı.
En çok tatlı tarifleri merak edildi
Kullanıcılar, en çok tatlı tariflerine ilgi gösterdi ve en çok aranılan tarifler arasında tatlı çeşitleri ilk sırada yer aldı. Tatlı yapmak ve yemek, geçirdiğimiz bu süreçte herkesin mutfaktaki en büyük motivasyonu oldu. #EvdeKal günlerinde yüzde 190 artış ile en çok aratılan kategori tatlı oldu. Kullanıcılar, pancake tarifin yoğun ilgi gösterirken; irmik helvası tarifi ikinci en çok okunan tarif oldu. En çok aratılan diğer tarifler ise krep, kakaolu ıslak kek ve kısır oldu.
Ayrıca, anneler uzaktan eğitim sırasında hem evlerinde kalan çocuklarını mutlu etmek hem de onlarla birlikte kaliteli zaman geçirmek için pasta ve kek tariflerine yöneldi. Pasta tariflerinde yüzde 140 artış yaşanırken kek tariflerinde ise yüzde 106 artış yaşandı.
Kahvaltılık kategorisi de bir diğer gözde tercihlerden oldu. Sabahları sofralarında farklı lezzetler denemek isteyen kullanıcılar kahvaltılık kategorisi içeriklerine yöneldi. Kahvaltılık kategorisinde yüzde 94 artış yaşandı.
Mutfağı en çok seven şehir Tekirdağ
Yemek.com’un tıklanma rakamlarına göre; bu süreçte, evde daha fazla vakit geçirirken eskiye nazaran mutfağa en çok giren şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağlılar tam 6 kat artış ile eskisine göre mutfakta çok daha fazla vakit geçirdi. Bartın ise 5 kat artışla ikinci sırada yer aldı. Gölcük, Alanya, Çorum, Karaman, Kırşehir, Konya, Muğla, Osmaniye mutfağı en çok seven şehirler arasına girdi.
KUVVET ŞURUBU
Tonik ya da teknik adıyla tonik suyu, İngilizlerin dünyaya tanıttığı bir içecek. Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu 19. yüzyılda İngilizler sıtmadan korunmak için küçük dozlarda ‘’kinin’’ alırlarmış. Zamanla tadı hayli buruk olan kinini, şekerli suyla karıştırarak içmenin daha kolay olduğunu keşfetmişler. Derken, İngiltere’nin milli içkisi cini de bu karışıma katmaya başlamışlar.
Gandi’nin başlattığı direniş İngilizler’i evlerine dönmeye zorlayınca, Hindistan’dan gelenler sayesinde tonikle cin içme modası İngiltere’de de yayılmış. Hatta cinle karıştırılmış tonik içmek, bir “sağlık içkisi” imajına kavuşmuş. Zaten tonik de “kuvvet şurubu” demek...
1800’lerin ikinci yarısında tonik, seri olarak imal edilip şişelenerek satılır hale gelmiş. O gün bu gündür de cinle tonik, adeta birbirleri için yaratılmış bir ikili olmuş.
Kinin sıtmaya iyi geldiği bilinmesiyle birlikte şimdilerde tonik, koranalı şu günlerde kinin içeriğiyle bir anda eski günlerdeki popülerliğine kavuştu.
Korona trendleri
Korona günlerinde Türkiye’de neler konuşuluyor? Yeni trendler nelerdir? Alışkanlıklarımız değişti ve değişmeye devam ediyor. Yeni alışkanlıklar yeni hayat tarzımız olacak mı? Zaman gösterecek.
Yemek.com sitesi Türkiye’nin bu zorlu günlerinde evinde kalma bilinciyle hareket ederek kendisinin ve toplumun sağlığını koruyan kullanıcıların en çok tercih ettiği tarifleri açıkladı.
Kullanıcılar, önceki dönemlerde en çok cumartesi ve pazar günleri tarifleri okurken; evde kaldığımız bu dönemde en çok salı ve çarşamba günleri tariflere ilgi gösterdi.
Evde ekmek yapmak trend oldu
Koronavirüs nedeniyle evde kalan kullanıcıların birçoğu ekmek ve hamur yapımına yöneldi ve tariflere olan ilgi oldukça arttı. Evde somun ekmek yapımı tarifinde yüzde 2.400, mayasız ekmek yapımı tarifinde yüzde 1.100 artış ve tavada mayalı ekmek yapımı tarifinde ise yüzde 530 artış yaşandı.
Bunun yanı sıra mutfakta yeni şeyler keşfetme motivasyonunun arttığı kullanıcılar pizza yapımına yöneldi. Pizza hamuru yapımı eskiye nazaran yüzde 875 daha fazla tıklandı.
Doğal dezenfektan yapımı:
Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği içeriklerin başında dezenfektan yapımı geldi. Evde bulunabilecek doğal malzemelerle yapılabilecek dezenfektan tarifleri en çok okunan içeriklerden biri oldu.
Ayrıca, kullanıcılar ‘yiyeceklerin küflenmesini önleme yolları’ ve ‘ekşimiş yoğurttan peynir yapımı’ gibi yiyecekleri koruyacak ve dönüştürecek konulara ilgi gösterdiler.
Ayrıca yemek.com’un koronavirüsün yemeklerle ve mutfakla olan ilgisini insanlara daha fazla öğretebilmek adına hazırladığı ‘koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler’ içeriği en çok tıklanan içerikler arasında yer aldı.
En çok tatlı tarifleri merak edildi
Kullanıcılar, en çok tatlı tariflerine ilgi gösterdi ve en çok aranılan tarifler arasında tatlı çeşitleri ilk sırada yer aldı. Tatlı yapmak ve yemek, geçirdiğimiz bu süreçte herkesin mutfaktaki en büyük motivasyonu oldu. #EvdeKal günlerinde yüzde 190 artış ile en çok aratılan kategori tatlı oldu. Kullanıcılar, pancake tarifin yoğun ilgi gösterirken; irmik helvası tarifi ikinci en çok okunan tarif oldu. En çok aratılan diğer tarifler ise krep, kakaolu ıslak kek ve kısır oldu.
Ayrıca, anneler uzaktan eğitim sırasında hem evlerinde kalan çocuklarını mutlu etmek hem de onlarla birlikte kaliteli zaman geçirmek için pasta ve kek tariflerine yöneldi. Pasta tariflerinde yüzde 140 artış yaşanırken kek tariflerinde ise yüzde 106 artış yaşandı.
Kahvaltılık kategorisi de bir diğer gözde tercihlerden oldu. Sabahları sofralarında farklı lezzetler denemek isteyen kullanıcılar kahvaltılık kategorisi içeriklerine yöneldi. Kahvaltılık kategorisinde yüzde 94 artış yaşandı.
Mutfağı en çok seven şehir Tekirdağ
Yemek.com’un tıklanma rakamlarına göre; bu süreçte, evde daha fazla vakit geçirirken eskiye nazaran mutfağa en çok giren şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağlılar tam 6 kat artış ile eskisine göre mutfakta çok daha fazla vakit geçirdi. Bartın ise 5 kat artışla ikinci sırada yer aldı. Gölcük, Alanya, Çorum, Karaman, Kırşehir, Konya, Muğla, Osmaniye mutfağı en çok seven şehirler arasına girdi.
KUVVET ŞURUBU
Tonik ya da teknik adıyla tonik suyu, İngilizlerin dünyaya tanıttığı bir içecek. Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu 19. yüzyılda İngilizler sıtmadan korunmak için küçük dozlarda ‘’kinin’’ alırlarmış. Zamanla tadı hayli buruk olan kinini, şekerli suyla karıştırarak içmenin daha kolay olduğunu keşfetmişler. Derken, İngiltere’nin milli içkisi cini de bu karışıma katmaya başlamışlar.
Gandi’nin başlattığı direniş İngilizler’i evlerine dönmeye zorlayınca, Hindistan’dan gelenler sayesinde tonikle cin içme modası İngiltere’de de yayılmış. Hatta cinle karıştırılmış tonik içmek, bir “sağlık içkisi” imajına kavuşmuş. Zaten tonik de “kuvvet şurubu” demek...
1800’lerin ikinci yarısında tonik, seri olarak imal edilip şişelenerek satılır hale gelmiş. O gün bu gündür de cinle tonik, adeta birbirleri için yaratılmış bir ikili olmuş.
Kinin sıtmaya iyi geldiği bilinmesiyle birlikte şimdilerde tonik, koranalı şu günlerde kinin içeriğiyle bir anda eski günlerdeki popülerliğine kavuştu.