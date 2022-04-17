İftar bahane ramazan menüleri şahane

Ben çocukluğumda ailemle bir restoranda veya otelde iftar yaptığımı hatırlamıyorum. 80’li ve 90’lı yıllarda başlayan otel ve restoran iftarları, gösterişli, kuş üzümüne kadar eksiği olmayan sofralara, menülere dönüştü.
Şu konunun altını çizmeliyim ki ; Gastronomi turizminin gelişmesi, çok büyük bir kesime iş ve aş sağlaması adına bu tür bir gelişmeyi önemli ve yerinde buluyorum.
*
Başkalarını bilemem ama özellikle ramazan ayında, ben daha mütevazı sofraları tercih edenlerdenim.
Bu seneki ramazan ayı diğerlerinden farklı. Artan ekonomik sorunlar, gıda enflasyonunun yüzde iki yüzlere kadar çıkması, işçilik, enerji ve tedarik maliyetlerin menülere yansımasını sağladı.
Ramazan iftar menülerin aşırı pahalanması, tedarik sıkıntısı gibi sorunlar olsa da her sofranın bir alıcısı olacağı varsayımıyla bu sene de iftar menüleri zenginliği ile hayran bırakıyor.
*
Geleneksel lezzetlerin devam etmesi, gastronomi sektör adına çok değerli ve çarkların dönmesini sağladığından parasını veren bir kitle olduğu sürece devamlılığından yanayım.
Kıymetli şeflerin ellerinden çıkan, birbirinden muhteşem bu iftar menülerine bu hafta bir göz atalım birlikte…
Zennup 1884
Bursa’da Zennup 1884 markasıyla meşhur olup, coğrafi işaretli ürünlerle dolu Ömür Akkor’un ramazan menüsü:
İftar menüsü kişi başı İstanbul için 845 TL, Bursa için 545 TL. Ürünlerin çoğu coğrafi işaretli ürün olduğundan yüksek miktarda kargo parası verdiğini tahmin ediyorum.
Anadolu’dan iftariyeliklerle başlayan menüde: Erciyes ayazında kurumuş fermante Kayseri pastırması, Ezine peyniri, Kaşkaval sürülebilir peynir ezmeli, Kahramanmaraş cevizli bohça, Maraş tarhanası, Bursa ev salçası, İspir kuru kaymağı ve Bitlis balı, sahine ve arpa ekmeği, kişnişli halhalı Hatay zeytini, odun ateşinde tuzlu keçi yoğurdu, bahçeden domates, biber, salatalık.
EKMEKLER: Organik yumurta ve organik tereyağlı siyez unlu ramazan pidesi, erken dönem islam mutfağından arpa ekmeği, hurmalı buğday ekmeği.
İLK SICAK: Tahinli hurma kavurması
BAŞLANGIÇLAR VE SALATALAR: Gavurdağı salatası, hamur-u ala, zahter salatası, firik cacığı, muhammara, tahinli şakşuka, Kilis kurdağa kasteli turşusu, vişneli yaprak sarma.
ARA YEMEKLER: Tarçınlı Halep lahmacunu, Kilis semseği, tereyağlı kuzu ciğeri, kuru sebze dolması, Mersin patatesi, yumurtalı köfte.
ANA YEMEKLER: İç pilavlı kuzu tandır, İspir fasulyesi, Arap tava, Ankara tava, Ali nazik, dana kaburga
TATLILAR: Bursa süt helvası, Cennet çamuru, Helva-i Hakani
Almira Bursa
Bursa’da Almira Otel’de ramazan iftar menüsü de çok zengin ve başarılı.
Executive Chef Necmettin Baştürk ve ekibinin hazırladığı Osmanlı ve Bursa mutfağının eşsiz lezzetleri, havuz başı ve göz alıcı Bursa manzarası eşliğinde, tasavvuf müziğiyle sunuluyor.
Kişi başı 340 TL’den başlıyor fiyatları.. Menüye baktığımızda;
İftariyelikler: Antrikot pastırma, baharatlı çeşnili Maraş tereyağı, petek bal, mandıra kaymağı, eski kaşar, Ezine beyaz peynir, zeytin, kiraz domates, Çengelköy salatalık, yoğurt soslu mücver, Medine hurması, gün kurusu kayısı, ceviz içi, yumurtalı ramazan pidesi.
Çorba: Safranlı hünkar çorbası veya Osmanlı usulü üzümlü dede çorbası.
Ara Sıcak:
İçli köfte, börekli süzme yoğurt ve fesleğenli domates ile.
Ana Yemek: Saray usulü hünkar beğendi.
Tatlı: Fırınlanmış ayva , bal kabağı tatlısı çifte kavrulmuş tahinli sos ve ceviz
İçecek: Limitsiz meşrubat, ayran veya Osmanlı şerbetleri, limonata, çay, kahve servisi.
Sheraton Bursa
Sheraton Bursa Otel Executive Şefi Nihat Engin Gül; Ramazan’a özel bereket ve lezzet dolu İftar menüsünü, nisan ayı boyunca konukları için hazırlıyor.
Sheraton Bursa Hotel ramazan menüsü kişi başı 580 TL’den başlıyor.
Bursalı değerli şefi Nihat Engin Gül tarafından yapılan ramazan menüsünde:
İftariye tabağı; Bağdat hurması, yeşil ve siyah zeytin, petek bal, kaymak, pastırma, tereyağ, ezine peyniri, taze kaşar peyniri, çengelköy salatalık, çeri domates, kuru kayısı, kuru incir ve ceviz ile başlanıyor.
-Harira çorbası
-Mercimekli ve kuru bakliyatlı saray çorbası .
-Ev yapımı tereyağlı mantı, köy yoğurdu ve özel baharatları eşliğinde.
-Ağır ateşte pişirilmiş dana antrikot.
-Tereyağlı pirinç pilavı, patlıcan beğendi, ızgara domates ve biber ile.
-Portakallı irmik helvası vanilyalı dondurma ile sunulmakta.
Çırağan Palas Kempinski
Çırağan Sarayında Ramazan menüsü tam saraylara layık olmuş. İstanbul’un en sevdiğim lokasyonu olan boğazın eşsiz manzarası eşliğinde iftar açmak isterseniz, fiyatı da 1250 TL kişi başı.
Executive Chef Emre İnanır ve ekibinin hazırlayıp sunduğu ramazan menüsü çok detaylı.
Başlangıç iftariye tabağında sanki tüm Türkiye’yi bir tabakta buluşturmuş gibi.
Kars gravyeri, kaşkaval, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kayseri pasırması, Sivas Kangal Sucuk, Medine Hurması, Edremit yeşil zeytin, kalamata zeytini, domates, Çengelköy salatalık, manda kaymağı, reçel çeşitleri, Marmaris süzme bal, zeytinyağlı enginar, biber dolma, zeytinyağlı fasulye, nazuktan ve kısır.
GÜNÜN ÇORBASI: Gün gün değişiklik gösteren birbirinden lezzetli çorbalar.
ZERZEVAT SALATASI: Domates, taze maydanoz, nane, dereotu, kırmızı soğan, ceviz, zeytinyağı, nar taneleri ve nar ekşisi.
SICAK TADIMLIK: Kaburga etli pazı sarması, Ege otlu baklava böreği, lalanga; levrek dolgulu kabak çiçeği, vişneli yoğurt, patlıcan püresi.
ANA YEMEK: Damla sakızlı beğendi, ve nar çeşnili kırmızı biber veya Firik bulguru, enginar püresi ve mürdüm eriği sosu.
Veya
DÜVE KUŞGÖMÜ: Ak püre, taze otlu yarma, taze kuşkonmaz.
Veya
KÖZLEME SARI TAVUK: ‘Keşir’ siyah havuç püresi, firik bulguru ve nar çeşnili domates.
Veya
IZGARA LEVREK:
Rezene püresi, fındıklı ekşi patates ve melisa otunda elma ekşi sosu.
TATLI: Çilekli güllaç, baklava çeşitleri, tel kadayıf, fırın sütlaç, Osmanlı lokumları, badem ve fıstık ezmesi, kazandibi, zerde, irmik helvası, meyve çeşitleri.
İftar bahane ramazan menüleri şahane
Ramazanda iftar geleneğinde evlerde kurulan sofralarda iftar açılırdı. Şimdilerde ise iftar sofraları restoranlarda, otellerde başlı başına sektöre dönüşmüş durumda.
Ben çocukluğumda ailemle bir restoranda veya otelde iftar yaptığımı hatırlamıyorum. 80’li ve 90’lı yıllarda başlayan otel ve restoran iftarları, gösterişli, kuş üzümüne kadar eksiği olmayan sofralara, menülere dönüştü.
Şu konunun altını çizmeliyim ki ; Gastronomi turizminin gelişmesi, çok büyük bir kesime iş ve aş sağlaması adına bu tür bir gelişmeyi önemli ve yerinde buluyorum.
*
Başkalarını bilemem ama özellikle ramazan ayında, ben daha mütevazı sofraları tercih edenlerdenim.
Bu seneki ramazan ayı diğerlerinden farklı. Artan ekonomik sorunlar, gıda enflasyonunun yüzde iki yüzlere kadar çıkması, işçilik, enerji ve tedarik maliyetlerin menülere yansımasını sağladı.
Ramazan iftar menülerin aşırı pahalanması, tedarik sıkıntısı gibi sorunlar olsa da her sofranın bir alıcısı olacağı varsayımıyla bu sene de iftar menüleri zenginliği ile hayran bırakıyor.
*
Geleneksel lezzetlerin devam etmesi, gastronomi sektör adına çok değerli ve çarkların dönmesini sağladığından parasını veren bir kitle olduğu sürece devamlılığından yanayım.
Kıymetli şeflerin ellerinden çıkan, birbirinden muhteşem bu iftar menülerine bu hafta bir göz atalım birlikte…
Zennup 1884
Bursa’da Zennup 1884 markasıyla meşhur olup, coğrafi işaretli ürünlerle dolu Ömür Akkor’un ramazan menüsü:
İftar menüsü kişi başı İstanbul için 845 TL, Bursa için 545 TL. Ürünlerin çoğu coğrafi işaretli ürün olduğundan yüksek miktarda kargo parası verdiğini tahmin ediyorum.
Anadolu’dan iftariyeliklerle başlayan menüde: Erciyes ayazında kurumuş fermante Kayseri pastırması, Ezine peyniri, Kaşkaval sürülebilir peynir ezmeli, Kahramanmaraş cevizli bohça, Maraş tarhanası, Bursa ev salçası, İspir kuru kaymağı ve Bitlis balı, sahine ve arpa ekmeği, kişnişli halhalı Hatay zeytini, odun ateşinde tuzlu keçi yoğurdu, bahçeden domates, biber, salatalık.
EKMEKLER: Organik yumurta ve organik tereyağlı siyez unlu ramazan pidesi, erken dönem islam mutfağından arpa ekmeği, hurmalı buğday ekmeği.
İLK SICAK: Tahinli hurma kavurması
BAŞLANGIÇLAR VE SALATALAR: Gavurdağı salatası, hamur-u ala, zahter salatası, firik cacığı, muhammara, tahinli şakşuka, Kilis kurdağa kasteli turşusu, vişneli yaprak sarma.
ARA YEMEKLER: Tarçınlı Halep lahmacunu, Kilis semseği, tereyağlı kuzu ciğeri, kuru sebze dolması, Mersin patatesi, yumurtalı köfte.
ANA YEMEKLER: İç pilavlı kuzu tandır, İspir fasulyesi, Arap tava, Ankara tava, Ali nazik, dana kaburga
TATLILAR: Bursa süt helvası, Cennet çamuru, Helva-i Hakani
Almira Bursa
Bursa’da Almira Otel’de ramazan iftar menüsü de çok zengin ve başarılı.
Executive Chef Necmettin Baştürk ve ekibinin hazırladığı Osmanlı ve Bursa mutfağının eşsiz lezzetleri, havuz başı ve göz alıcı Bursa manzarası eşliğinde, tasavvuf müziğiyle sunuluyor.
Kişi başı 340 TL’den başlıyor fiyatları.. Menüye baktığımızda;
İftariyelikler: Antrikot pastırma, baharatlı çeşnili Maraş tereyağı, petek bal, mandıra kaymağı, eski kaşar, Ezine beyaz peynir, zeytin, kiraz domates, Çengelköy salatalık, yoğurt soslu mücver, Medine hurması, gün kurusu kayısı, ceviz içi, yumurtalı ramazan pidesi.
Çorba: Safranlı hünkar çorbası veya Osmanlı usulü üzümlü dede çorbası.
Ara Sıcak:
İçli köfte, börekli süzme yoğurt ve fesleğenli domates ile.
Ana Yemek: Saray usulü hünkar beğendi.
Tatlı: Fırınlanmış ayva , bal kabağı tatlısı çifte kavrulmuş tahinli sos ve ceviz
İçecek: Limitsiz meşrubat, ayran veya Osmanlı şerbetleri, limonata, çay, kahve servisi.
Sheraton Bursa
Sheraton Bursa Otel Executive Şefi Nihat Engin Gül; Ramazan’a özel bereket ve lezzet dolu İftar menüsünü, nisan ayı boyunca konukları için hazırlıyor.
Sheraton Bursa Hotel ramazan menüsü kişi başı 580 TL’den başlıyor.
Bursalı değerli şefi Nihat Engin Gül tarafından yapılan ramazan menüsünde:
İftariye tabağı; Bağdat hurması, yeşil ve siyah zeytin, petek bal, kaymak, pastırma, tereyağ, ezine peyniri, taze kaşar peyniri, çengelköy salatalık, çeri domates, kuru kayısı, kuru incir ve ceviz ile başlanıyor.
-Harira çorbası
-Mercimekli ve kuru bakliyatlı saray çorbası .
-Ev yapımı tereyağlı mantı, köy yoğurdu ve özel baharatları eşliğinde.
-Ağır ateşte pişirilmiş dana antrikot.
-Tereyağlı pirinç pilavı, patlıcan beğendi, ızgara domates ve biber ile.
-Portakallı irmik helvası vanilyalı dondurma ile sunulmakta.
Çırağan Palas Kempinski
Çırağan Sarayında Ramazan menüsü tam saraylara layık olmuş. İstanbul’un en sevdiğim lokasyonu olan boğazın eşsiz manzarası eşliğinde iftar açmak isterseniz, fiyatı da 1250 TL kişi başı.
Executive Chef Emre İnanır ve ekibinin hazırlayıp sunduğu ramazan menüsü çok detaylı.
Başlangıç iftariye tabağında sanki tüm Türkiye’yi bir tabakta buluşturmuş gibi.
Kars gravyeri, kaşkaval, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kayseri pasırması, Sivas Kangal Sucuk, Medine Hurması, Edremit yeşil zeytin, kalamata zeytini, domates, Çengelköy salatalık, manda kaymağı, reçel çeşitleri, Marmaris süzme bal, zeytinyağlı enginar, biber dolma, zeytinyağlı fasulye, nazuktan ve kısır.
GÜNÜN ÇORBASI: Gün gün değişiklik gösteren birbirinden lezzetli çorbalar.
ZERZEVAT SALATASI: Domates, taze maydanoz, nane, dereotu, kırmızı soğan, ceviz, zeytinyağı, nar taneleri ve nar ekşisi.
SICAK TADIMLIK: Kaburga etli pazı sarması, Ege otlu baklava böreği, lalanga; levrek dolgulu kabak çiçeği, vişneli yoğurt, patlıcan püresi.
ANA YEMEK: Damla sakızlı beğendi, ve nar çeşnili kırmızı biber veya Firik bulguru, enginar püresi ve mürdüm eriği sosu.
Veya
DÜVE KUŞGÖMÜ: Ak püre, taze otlu yarma, taze kuşkonmaz.
Veya
KÖZLEME SARI TAVUK: ‘Keşir’ siyah havuç püresi, firik bulguru ve nar çeşnili domates.
Veya
IZGARA LEVREK:
Rezene püresi, fındıklı ekşi patates ve melisa otunda elma ekşi sosu.
TATLI: Çilekli güllaç, baklava çeşitleri, tel kadayıf, fırın sütlaç, Osmanlı lokumları, badem ve fıstık ezmesi, kazandibi, zerde, irmik helvası, meyve çeşitleri.