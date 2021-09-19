Elma zamanÄ±

Bir zamanlar Bursaâ€™nÄ±n â€˜yeÅŸiliâ€™ meÅŸhurdu. Åžimdilerde ise Bursa â€˜Bursa SiyahÄ±â€™ diye bilinen siyah inciri ile anÄ±lÄ±yor.



RomalÄ±larÄ±n prima ficus dedikleri zamanÄ± yaÅŸÄ±yoruz, yazÄ±n bittiÄŸi, güzün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman, incir zamanÄ±dÄ±r. Bursa’da yer gök incir..Bursa. dünya gastronomisine incir ile adÄ±nÄ± yazÄ±yor.

BURSA SÄ°YAHI

Ä°ngiltere Kraliçesi Elizabeth Alexandra Mary, Bursa’ya gelerek Bursa SiyahÄ± diye bilinen incirini tattÄ± ve çok beÄŸendi. ArkasÄ±ndan DüÅŸes Kate Middilton da hamilelik döneminde bulantÄ±larÄ±na ÅŸifa olsun diye siyah inciri tüketti. Ä°ngiliz Kraliyet ailesinin Bursa SiyahÄ± incirine olan ilgisi ürünün tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± uluslararasÄ± bir alana taÅŸÄ±nmasÄ±na ve ihracatta rekor kÄ±rÄ±lmasÄ±na vesile oldu.

UludaÄŸ Ä°hracatçÄ±lar BirliÄŸi Ä°ngiliz Kraliyet ailesine bir mektup yazarak teÅŸekkür etti ve Bursa SiyahÄ± inciri gönderdi.

Uzun raf ömrü, iriliÄŸi ve tadÄ± nedeniyle dünyanÄ±n en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen “Bursa siyahÄ±” için üreticiler 16 AÄŸustos’ta hasada baÅŸlarken, ilk ihracat da yapÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 28 bin ton üretimimiz vardÄ±, bunun 20 bin tona yakÄ±nÄ± ihraç edildi. Bu yÄ±l da 31 bin 500 ton siyah Bursa inciri üretimi bekleniyor.

Ä°yi tarafÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda harika, üretici hiç olmazsa yÄ±lda 1 ay para kazanÄ±yor, Bursa inciri sayesinde Bursa tanÄ±tÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 32 bin ton üretimin yüzde 70’i ihracata gidiyor. Pazarda bile incir 20 TL’den satÄ±lÄ±yor.

