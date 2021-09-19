Elma zamanÄ±

RomalÄ±larÄ±n prima ficus dedikleri zamanÄ± yaÅŸÄ±yoruz, yazÄ±n bittiÄŸi, güzün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman, incir zamanÄ±dÄ±r. Bursa’da yer gök incir..Bursa. dünya gastronomisine incir ile adÄ±nÄ± yazÄ±yor.
BURSA SÄ°YAHI
Ä°ngiltere Kraliçesi Elizabeth Alexandra Mary, Bursa’ya gelerek Bursa SiyahÄ± diye bilinen incirini tattÄ± ve çok beÄŸendi. ArkasÄ±ndan DüÅŸes Kate Middilton da hamilelik döneminde bulantÄ±larÄ±na ÅŸifa olsun diye siyah inciri tüketti. Ä°ngiliz Kraliyet ailesinin Bursa SiyahÄ± incirine olan ilgisi ürünün tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± uluslararasÄ± bir alana taÅŸÄ±nmasÄ±na ve ihracatta rekor kÄ±rÄ±lmasÄ±na vesile oldu.
UludaÄŸ Ä°hracatçÄ±lar BirliÄŸi Ä°ngiliz Kraliyet ailesine bir mektup yazarak teÅŸekkür etti ve Bursa SiyahÄ± inciri gönderdi.
Uzun raf ömrü, iriliÄŸi ve tadÄ± nedeniyle dünyanÄ±n en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen “Bursa siyahÄ±” için üreticiler 16 AÄŸustos’ta hasada baÅŸlarken, ilk ihracat da yapÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 28 bin ton üretimimiz vardÄ±, bunun 20 bin tona yakÄ±nÄ± ihraç edildi. Bu yÄ±l da 31 bin 500 ton siyah Bursa inciri üretimi bekleniyor.
Ä°yi tarafÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda harika, üretici hiç olmazsa yÄ±lda 1 ay para kazanÄ±yor, Bursa inciri sayesinde Bursa tanÄ±tÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 32 bin ton üretimin yüzde 70’i ihracata gidiyor. Pazarda bile incir 20 TL’den satÄ±lÄ±yor.
Sevgili Ä°lhan ÅžeÅŸen’in ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sözleri yazÄ±n bitimini bizlere ne güzel anlatÄ±r:
‘Bir yaz daha bitiyor
Umutlar umutsuzluklar gizlice
Biraz daha doyumsuz
Biraz daha aÅŸklar ümitsizce’
YazÄ±n bitimini semt pazarlarÄ±nda görürsünüz. Pazarlarda turÅŸu için korniÅŸonlar, biberler, havuçlar, sarÄ±msaklar, lahanalar kilo kilo alÄ±nÄ±r, kavanozlar, turÅŸu bidonlarÄ± sÄ±raya dizilir.
TurÅŸunun tarihi
Özellikle küresel Ä±sÄ±nma, karbon ayak izi, su tüketimi artarken kuruyan nehirler, belli ürünlerde baÅŸ gösteren kÄ±tlÄ±k ve çevresel felaketler geleceÄŸe dair bizleri kara kara düÅŸündürüyor. Ä°ÅŸte bu noktada bizler de UludaÄŸ Üniversitesi Çevre Bölümü öÄŸretim üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar ile yaÅŸanan bu küresel kÄ±yamette gastronominin nasÄ±l etkileneceÄŸini konuÅŸtuk, kendisinden önemli bilgiler aldÄ±k. KöÅŸeme konuk ettiÄŸim Efsun Dindar›Ä±n gelecek için önemli uyarÄ±larÄ±nÄ± satÄ±rbaÅŸlarÄ±yla sizlere aktarmak istiyorum:
YÜZDE 50-90 ARASINDA ARTACAK
Doç. Dr. Efun Dindar; doÄŸal kaynaklarÄ± bolca tüketen ve karbon emisyonu oluÅŸumuna sebep olan sektörlerden birinin gÄ±da endüstrisi olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±rken tarÄ±msal açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, küresel sera gazÄ± salÄ±mÄ±nda tarÄ±mÄ±n ortalama yüzde 24’lük bir payÄ± bulunduÄŸunu vurguluyor ve son verilere göre bu sektörden kaynaklanan salÄ±mn 2050 yÄ±lÄ±na kadar yüzde 50-90 oranÄ±nda artacaÄŸÄ±nÄ± bizlere aktarÄ±yor. Ä°ÅŸte Dindar’Ä±n verdiÄŸi bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda dünyanÄ±n gÄ±da durumu ve yapÄ±labilecekler...
FAO VERÄ°LERÄ°NE GÖRE
AyrÄ±ca, gÄ±da üretimi karbondioksit emisyonlarÄ±nÄ±n da üçte birini oluÅŸturuyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m Örgütü (FAO) verilerine göre hayvancÄ±lÄ±k ise sera gazÄ± emisyonlarÄ±nÄ±n yüzde 15’inden sorumlu. Ä°nsanlarÄ±n beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸi sürece, Paris Ä°klim Zirvesi hedeflerini tutturmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nda deÄŸiÅŸim çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte bu noktada ‘Sürdürülebilir Gastronomi’ kavramÄ± ile bu konuda belli önlemler alma vaktinin geldiÄŸini görüyoruz.
DOÄžAYA SAYGILI ÜRETÄ°M
Sürdürülebilir Gastronomi, yemeÄŸin hazÄ±rlanma aÅŸamasÄ±nda hiçbir doÄŸal kaynaÄŸÄ±n boÅŸa harcanmamasÄ±nÄ±, bilinçli ürün seçimini ve üretimin gelecekte de çevreye ve saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± olmayacak ÅŸekilde devam ettirilmesi anlamÄ±na geliyor. DoÄŸaya saygÄ±lÄ± yollarla üretilen, saÄŸlÄ±klÄ± ve yerel kültüre uygun gÄ±dayÄ± tercih etmeyi teÅŸvik ediyor. Bu maddeleri hayata geçirebilecek noktaya gelmemiz için de geleneksel gastronomi mirasÄ±nÄ± koruyup yöresel ürünleri gün yüzüne çÄ±karmamÄ±z gerekiyor.
Ä°stanbul ve Ankara elçilikler nedeniyle bu konuda çok zengin olduÄŸunu söyleyebilirim. Saymaya bile gerek yok, bu iki ÅŸehirde tüm dünya restoranlarÄ± var.
Ä°zmir Gastronomi Turizmi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Fatih Özfatura’dan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye göre Ä°zmir’de Çin, Kore, Azerbaycan, Ä°sviçre, Ä°talyan ve Lübnan mutfaklarÄ±nÄ±n sergilendiÄŸi restoranlarÄ±n olduÄŸu bilgisini aldÄ±m. Bu çeÅŸitlilik ÅŸehre ayrÄ± bir mutfak zenginliÄŸi getiriyor, yabancÄ± konuklara seçme özgürlüÄŸü veriyor.
Peki Bursa’da durum ne?
Bursa, gastronomi turizmi konusunda bir ÅŸeyler yapmak istiyor. Sanayisiyle, tarihi ve kültürüyle bunu baÅŸaracak potansiyele sahip bir ÅŸehir.
Bursa sadece TofaÅŸ Fiat ve Renault fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan yabancÄ±lar, gelip giden teknisyen ve misafirler bile birkaç restoranÄ± her gün doldurup boÅŸaltacak bir potansiyelde…
Sadece bu iki otomobil fabrikasÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil, onlarca daha büyük yabancÄ± ortaklÄ±, uluslararasÄ± çalÄ±ÅŸan fabrika ve ÅŸirket var Bursa’da…
Gelen yabancÄ± misafirlere, bir gün Bursa kebabÄ± yedirdiniz, bir gün Ä°negöl Köfte yedirdiniz, onlarca gün kalan misafir kendi ülkelerinin yemeklerini de yemek isteyecektir. Ona kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde yemek konusunda bir tercih hakkÄ± sunmak zorundasÄ±nÄ±z.
Sadece yabancÄ± konuklar için deÄŸil, ÅŸehirde yaÅŸayan herkes için çok kültürlü, yabancÄ± mutfak arayÄ±ÅŸÄ± ve tercihi söz konusu. YabancÄ± mutfaklarÄ± ÅŸehrinizde kuramazsanÄ±z nasÄ±l dünya insanÄ± olacaksÄ±nÄ±z? Bunu baÅŸaramazsanÄ±z nasÄ±l dünya ÅŸehri olacaksÄ±nÄ±z? Kendi kabuÄŸunda yaÅŸayan, dar bakÄ±ÅŸlÄ± insan türü sona ermek üzere..
Deniz Dikkaya, Bursa nedir? Bursa KafasÄ± nedir deyince sÄ±raladÄ±m ben de….
Bursa Zeki Müren’dir.
Bursa Sabiha Gökçen’dir.
Bursa Müzeyyen Senar’dÄ±r.
Bursa Ata Demirer’dir.
Bursa döner kebaptÄ±r.
Bu iki farklÄ± duygu durumu bana çok sevdiÄŸim Selda BaÄŸcan’Ä±n ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±:
Yaprak döker bir yanÄ±mÄ±z
Bir yanÄ±mÄ±z bahar bahçe
Dostum dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir bu
Bu ne çÄ±ldÄ±rtan denge
Olimpiyatlarda göÄŸsümüzü kabartan ‘Filenin SultanlarÄ±’nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndaki en büyük pay kuÅŸkusuz GÄ±ovanni Guidetti’dir. Spordan gastronomiye ‘yabancÄ± ‘diye literatüre giren aslÄ±nda bizi bizden daha çok seven kiÅŸiler var ülkemizde.
Manda ve himayenin reddedildiÄŸi, ‘milli sÄ±nÄ±rlar’ ifadesinin ilk kez kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kongre ‘Gastronominin Erzurum Kongresi’nin ne zaman ve nerede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusunu aklÄ±ma getirdi.
Yerel ve milli gastronominin sÄ±nÄ±rlarÄ± çiziliyor. Geleneksel mutfak, atadan gelen lezzetler, coÄŸrafi iÅŸaretli ürünler ithal ve sentetik gÄ±dalarla önemli bir mücadele veriyor.
Milli ve yerli mutfaÄŸÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bu günlerde ‘Gastronominin çÄ±lgÄ±n Türkleri’ yaptÄ±klarÄ±yla ve sunduklarÄ± lezzetleriyle haklÄ± bir gururu bizlere yaÅŸatÄ±yor. Bu ÇÄ±lgÄ±n Türkler ürünlerinde mutlaka yerel ürün, coÄŸrafi iÅŸaretli ürünler kullanÄ±yor, glikoz ya da katkÄ± maddesi kullanmÄ±yorlar, yerel deÄŸerlere ve bulunduklarÄ± coÄŸrafyaya önem veriyorlar.
Kim bu çÄ±lgÄ±n Türkler? Bu hafta onlarÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z.
Sami KervancÄ±oÄŸlu:
10 yaÅŸÄ±nda aile iÅŸletmelerindeki pastanesinde çÄ±rak olarak dondurmacÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸlamÄ±ÅŸ. Åžimdi 170 bin ton dondurma üreterek dondurma pazarÄ±nda yerel ve doÄŸal dondurma ile adÄ±ndan söz ettiriyor. KahramanmaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ±n coÄŸrafi iÅŸaret almasÄ±nda büyük rol oynadÄ±. Dondurma pazarÄ±nda milyon dolar bütçeli uluslararasÄ± markalarla savaÅŸtÄ±, onlarÄ±n süt tozuyla yaptÄ±klarÄ± dondurmaya mis kokulu MaraÅŸ daÄŸlarÄ±ndan gelen keçi sütleriyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ hakiki dondurmayla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. 22 ülkeye ihraç ettiÄŸi meÅŸhur MaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ± dünyaya tanÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Günde 135 ton dondurma üretiyor ve 160 bin noktada satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiriyor. Milyon dolar bütçeli uluslararasÄ± markalarla savaÅŸ vererek, KahramanmaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ± tüm dünyaya tanÄ±tmak için çabalÄ±yor.
Åžef Ömür Akkor:
Bu hafta baklavanÄ±n haricinde sevilen tatlÄ±lardan birini konu edeceÄŸiz. Son günlerde çok sÄ±kça gördüÄŸümüz, yeni trend tatlÄ±lardan ‘ekler’ neden bu kadar çok tutuldu? Bu tatlÄ±nÄ±n atasÄ± veya kardeÅŸi var mÄ±? Bursa lezzetlerini bu tatlÄ± ile buluÅŸturma fikrini hayat geçirenler var mÄ±? Gelin bu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± birlikte arayalÄ±m.
Ekler hakkÄ±nda bilinen tek gerçek, 1800’lü yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±nda Fransa’da çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Birçok yemek tarihçisi eklerin ilk olarak FransÄ±z kraliyet ailesinin ünlü hamur iÅŸi aÅŸçÄ±sÄ± Marie-Antoine Careme tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmektedir.
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‘Éclair’, FransÄ±zca’da ÅŸimÅŸek patlamasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. AdÄ±nÄ± bir lokmada kolayca yenilmesinden aÄŸÄ±zda patlayan lezzetinden almÄ±ÅŸtÄ±r.
Ekler, yumuÅŸak hamurlu bir tatlÄ±dÄ±r. Genel olarak içinde vanilyalÄ± krema vardÄ±r ve üstü çikolata kaplÄ±dÄ±r. Bazen kahve, rom aromalÄ± muhallebi, meyveli dolgular veya kestane püresi ile de doldurulur.
Kurban BayramÄ±nda kesilen hayvanÄ±n etinin büyük bölümü daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±dÄ±r dini inançlarÄ±mÄ±za göre. Ama aksine derin dondurucular alÄ±nÄ±r, muhafaza etmek için bin türlü çaba sarf edilir. Ben kurban konusuna girmeyeceÄŸim, Allah ile kul arasÄ±ndaki bu konunun dÄ±ÅŸÄ±nda olan hangisinin diÄŸerine göre saÄŸlÄ±k, lezzet ve gastronomi anlamÄ±nda üstünlükleri var, bunlara deÄŸineceÄŸim.
KÄ±rk yaÅŸÄ±na kadar kuzu
‘KÄ±rk yaÅŸÄ±na kadar kuzu etini yemelisin, kÄ±rk yaÅŸÄ±ndan sonra kuzunun yediklerini’ diyerek atalar bizlere yol gösterici olmuÅŸlar aslÄ±nda. Bana kalÄ±rsa da her zaman kuzu etini tercih ederim. Türk mutfaÄŸÄ± da tarih boyunca tercihini kuzu etinden yana kullanmÄ±ÅŸtÄ±r.
OsmanlÄ± döneminde de saray mutfaÄŸÄ±nÄ±n en çok tercih edilen et türü olan koyun ve kuzu eti özel davetlerin vazgeçilmezi olmuÅŸtur. Selçuklu mutfaÄŸÄ±nda da tüketimi en yaygÄ±n olan et koyun ve kuzu eti olmuÅŸtur.
Orta Asya’dan bu yana kuzu
Koyun ve kuzu eti, Türklerin binlerce yÄ±llÄ±k temel besinidir. Çin kaynaklarÄ±, Türklerin savaÅŸ erzakÄ±nÄ±n onlarÄ±n koyun ve atlarÄ± olduÄŸunu belirtmektedir. Koyun ve kuzu eti Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Türklerin en çok tercih ettiÄŸi et türü olmuÅŸtur. Ä°slamiyet’in kabulü ile tek tÄ±rnaklÄ± etlerden uzaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Bu kadar deÄŸerli bir hazinenin üzerinde yaÅŸÄ±yor olmak biz BursalÄ±lar için ayrÄ± bir övünç kaynaÄŸÄ±. Bu kÄ±ymetli hazineyi dünyaya tanÄ±tan bir iÅŸ insanÄ±nÄ± sizlerle tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m. Bu ÅŸehir elçileri, marka elçileri, zeytini ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± tanÄ±tÄ±rken aynÄ± zamanda Bursa’yÄ± da tanÄ±tÄ±yorlar. Bunlardan biridir Ä°lhan SarÄ±.
Bursa’da FistaÅŸ Ä°plik ile dünyanÄ±n pek çok ülkesine iplik ihraç eden, fantezi iplikte, dünyanÄ±n önde gelen üreticilerinden biri olmuÅŸ, bir dönem DemirtaÅŸ Organize Sayii OdasÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ, BursalÄ± iÅŸ insanÄ± Ä°lhan SarÄ±; ÅŸimdilerde Manisa’nÄ±n, KöprübaÅŸÄ± ilçesinde 3,5 milyon metre kare arazide 200 binden fazla zeytin aÄŸacÄ± ile ‘dünyanÄ±n en büyük organik zeytin çiftliÄŸini’ kurarak adÄ±ndan söz ettiriyor. Hayal edebilmeniz için söylüyorum yaklaÅŸÄ±k 7.000 futbol sahasÄ± büyüklüÄŸünde bir alandan bahsediyorum.
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ÜrettiÄŸi zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n kalitesini anlamanÄ±z için size zeytinyaÄŸÄ± ile ilgili küçük bir bilgi vereyim.
-Hasat edilen saÄŸlÄ±klÄ± meyve, güneÅŸ altÄ±nda bekletilmeden hemen fabrikaya ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± ve normalde 24 saat içinde iÅŸlenmelidir. Fabrikaya gelen zeytinler güneÅŸe ve yaÄŸmura maruz kalmayacak ÅŸekilde üstü kapalÄ± bir ortamda kasalar içinde saklanmalÄ±.
-Zeytin meyvesi içerisinde çekirdek, zeytinin etli kÄ±smÄ±, onunda içerisinde zeytin yaÄŸÄ± ve zeytin meyve suyu bulunmaktadÄ±r. Zeytin meyvesi taze olarak dalÄ±ndan koptuÄŸu andan itibaren, zeytinin etli kÄ±smÄ± içerisindeki zeytin yaÄŸÄ± ve zeytin meyve suyu reaksiyona girmeye baÅŸlamaktadÄ±r.
Verimli tarÄ±m alanlarÄ±nda üretilen meyve ve sebzeleri, geliÅŸmiÅŸ gÄ±da endüstrisi ile Türkiye’de ‘GÄ±danÄ±n baÅŸkenti’ unvanÄ±nÄ± hak eden Bursa, tarihsel geçmiÅŸinden bugünlere gelen birbirinden lezzetli ürünlerini, markalarÄ±yla birlikte Gastro Show’da gastronomi kanaat önderlerinin beÄŸenisine sundu.
ÅžEHÄ°RLER BULUÅžTU
Avrupa’nÄ±n ve Türkiye’nin en büyük gastronomi etkinliÄŸi olan, ACE of MICE etkinliÄŸi ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi DerneÄŸi (GTD) ortaklÄ±ÄŸÄ±yla gerçekleÅŸen Gastro Show, Türkiye’nin ünlü gastronomi ÅŸehirlerini bir araya getirdi.
Bursa, Ä°zmir, Bolu, Malatya, Hatay, Erzurum, Trabzon ÅŸehirlerinin birbirinden lezzetli yemekleri, yiyecek ve içecekleri fuara gelen misafirlere ikram edildi.
Bursa’nÄ±n Ä°stanbul ÇÄ±karmasÄ±
BURSA LEZZETLERÄ° TANITILDI
TatlÄ±nÄ±n mutlulukla, karÅŸÄ± tarafÄ± sevindirmekle alakalÄ± olduÄŸu kesindir. Bu nedenle yaÅŸ günlerimizi bir tencere yemeÄŸinin üstüne mum koymak yerine yaÅŸ pasta ile kutlarÄ±z, terfileri pasta alarak kutlarÄ±z, kÄ±z almaya çikolata ile gideriz, gönül almaya baklava ile …
TatlÄ± aslÄ±nda kutlama, sevinme, anlaÅŸmanÄ±n, barÄ±ÅŸ ve sözleÅŸmenin simgesidir. AÅŸure ve baklava tatlÄ±nÄ±n ritüelleÅŸmiÅŸ halidir. TatlÄ±nÄ±n tarihi olaylarda, kutlamalarda ve hediyelerde de rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz:
1619 yÄ±lÄ±nda Ä°ran karÅŸÄ±sÄ±nda bozguna uÄŸrayan OsmanlÄ± ümerasÄ±, burnunun büyüklüÄŸünden dolayÄ± Burun KasÄ±m adÄ± verilen elçinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, bir çadÄ±rda Ä°ran heyeti ile buluÅŸulmuÅŸtur. Fakat heyetin geliÅŸi fÄ±rtÄ±naya denk gelmiÅŸ, rüzgâr çadÄ±rlarÄ± söküp, ortalÄ±ÄŸÄ± toz duman kaplamÄ±ÅŸtÄ±r. Göz görü görmüyordur. Peçevi, zaferden sonra Burun KasÄ±m’Ä±n burnunun göklere sÄ±ÄŸmayacak kadar büyüdüÄŸünü söyler. Ama Burun KasÄ±m, iki saat kimseye söz vermeden, görünürde barÄ±ÅŸÄ± pekiÅŸtirmek, OsmanlÄ± heyetini utandÄ±rmak, gurur taslamak için sürekli konuÅŸur. OsmanlÄ± heyeti, çaresiz sessiz kalarak elçi Burun KasÄ±m’Ä± dinler.
SonrasÄ± heyetten Dilaver PaÅŸa bir fÄ±rsat bulur lafÄ± çevirmek için soru sorar:
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‘KasÄ±m Bey, bu diyarÄ±n rüzgârÄ± her zaman böyle sert midir? Heyetteki Baki PaÅŸa, Ä°ran elçisi Burun KasÄ±m’dan önce davranarak cevap verir:
Simit, kebap, döner, kokoreç, halka tatlÄ±sÄ±, ÅŸam tatlÄ±sÄ±, midye, köfte vb. çok sayÄ±da yiyecek sokak lezzetleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Sokak yiyecekleri kültüründeki bu zenginlik, bölgeler arasÄ±ndaki lezzet farklÄ±lÄ±klarÄ±ndan da kaynaklanmaktadÄ±r ve hemen hemen her bölgenin kendine özgü sokak yiyecekleri bulunmaktadÄ±r. Sokak lezzetleri arasÄ±nda tatlÄ±lar önemli bir yer teÅŸkil etmektedir. Bu sokak tatlÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± ülke genelinde satÄ±lÄ±rken bazÄ±larÄ± yöresel düzeyde sunulmaktadÄ±r. Ä°ÅŸte bu hafta da bu sokak tatlÄ±larÄ±nÄ± anlatacaÄŸÄ±m sizlere.
HALKA TATLISI
Bu güzel tatlÄ±ya Hatay’da örgülü, oyma kafes, ÅŸebeke anlamÄ±na gelen müÅŸebbek, Adana’da ve Mersin tarafÄ±nda halka tatlÄ±sÄ±, sarÄ± burma, kÄ±vrÄ±m tatlÄ±, EskiÅŸehir’de ise ballÄ± ballÄ± denir.
TatlÄ±nÄ±n üzerinde boylu boyunca, sarmal kanallar bulunmakta ve bu kanallarÄ± çizgi olarak alÄ±p, içini boÅŸ düÅŸünürseniz burgulu bir kafesten tüp ortaya çÄ±kÄ±yor. Zaten satÄ±cÄ±lar da halka tatlÄ±sÄ±nÄ± simit gibi üst üste dizmektedirler. Bu diziliÅŸ ÅŸekli ile bir kafesi andÄ±rmaktadÄ±r. Belki de isminin halka tatlÄ±sÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni budur.
Biz isminden çok tadÄ±nÄ±n güzelliÄŸi ilgileniyoruz.
Tulumba tatlÄ±sÄ± ile de büyük benzerlik gösterir. AslÄ±nda tulumba tatlÄ±sÄ±nÄ±n büyük ve yuvarlak halidir de diyebiliriz. Elimize aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sarÄ± rengi ile bizi kendisine çeker adeta. AÄŸzÄ±mÄ±zda ilk önce bir çÄ±tÄ±rtÄ±, daha sonra boÅŸluktan gelen ÅŸerbet yayÄ±lmaktadÄ±r. Nefis bir lezzettir.
Halka tatlÄ±sÄ±nÄ± her yerde bulabilirsiniz. Bursa’da Adana TatlÄ±cÄ±sÄ± Kenan Usta bu tatlÄ±yÄ±, Urfa’da dedesi Mükrü Usta’dan öÄŸrenir ve 25 yÄ±ldan bu yana Bursa’da devam ettirir. Åžimdilerde Tayyare SinemasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olan bu lezzeti Adana’daki hailiyle yapmasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±, bana göre kullandÄ±ÄŸÄ± yaÄŸda ve dededen miras kalan ustalÄ±kta.
Ne ÅŸimdilerin içinde süt dahi olmayan çok uluslu dondurma markalarÄ± vardÄ± ne de pasta kÄ±vamÄ±nda dondurmalar….DondurmayÄ± külahta tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, süt kokusunu hissettiÄŸimiz, meyvenin aromasÄ±nÄ± deÄŸil kendisinin tadÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±llardÄ±.
Çocukluk yÄ±llarÄ±mÄ±zdan beri çok sevdiÄŸimiz dondurmanÄ±n tarihsel hikayesini bu hafta sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±m. DondurmanÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve bugünlere geliÅŸi nasÄ±l olmuÅŸtur? Gelin birlikte inceleyelim..
Aztekler 15. yüzyÄ±lda daÄŸlarÄ±n tepelerinden aldÄ±klarÄ± karlarÄ±, yemeklerini ve içeceklerini soÄŸutmak için kullanÄ±rken, Peru ve Kolombiya’daki Andres daÄŸlarÄ±ndaki karlar da soÄŸutma amaçlÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Portekizlilerin ve Ä°talyanlarÄ±n, Latin Amerika’ya gelmesiyle bilinen anlamda dondurma yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Kar ve ÅŸekeri karÄ±ÅŸtÄ±rarak bir çeÅŸit dondurma yapmayÄ± bilen Portekizli ve Ä°talyanlar burada vanilya ve kakao ile tanÄ±ÅŸarak vanilyalÄ± ve çikolatalÄ± dondurmanÄ±n buluÅŸuna yol açarlar.
RomalÄ±larÄ±n M S I. yüzyÄ±lda derin kuyularda sakladÄ±klarÄ± kar ve buzla yazÄ±n soÄŸuk içecekler hazÄ±rladÄ±klarÄ± hatta RomalÄ± bir general olan Quintus Maximus Gurgeo’nun ilk dondurma terkibini oluÅŸturmakla ÅŸöhrete kavuÅŸtuÄŸu belirtilmektedir. Tuzun kar veya buza katÄ±lmasÄ±yla kütle Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± ise ancak 1525 yÄ±lÄ±nda bulunmuÅŸ ve sÄ±vÄ±larÄ±n dondurulmasÄ±na iliÅŸkin teknolojinin kullanÄ±mÄ± böylece baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
Nitekim bazÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Ä°talya’da sütün balla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra dondurulduÄŸunu belirten 1560 tarihli bir belgeden bahsetmektedir. Buzlu süt ürünlerinin Fransa’da tanÄ±nmasÄ±nda I. Fransuva’nÄ±n Ä°talya’ya ziyareti ve oÄŸlu Orlean Dükü, daha sonra Fransa kralÄ± olan II. Henry ile 1533’te evlenen Ä°talyan Caterina de Medici’nin önemli rolü olmuÅŸtur. Bu baÄŸlamda 1676’da Paris’te sadece 250 civarÄ±nda dondurmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tahmin edilmektedir.
OsmanlÄ±’da Dondurma
Gaziantep’in ait yöresel yemekleri BüyükÅŸehir Belediyesi’nin yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coÄŸrafi iÅŸaret tescili yapÄ±ldÄ±.
Böylece 56 coÄŸrafi iÅŸaretli ürünü ile Gaziantep ‘en fazla coÄŸrafi iÅŸaret tescili yapÄ±lan ÅŸehir’ unvanÄ±nÄ± korudu.
Peki Bursa coÄŸrafi iÅŸaret konusunda nerede?
GÄ±danÄ±n baÅŸkenti olan Bursa, binlerce yÄ±llÄ±k tarihi ve verimli topraklarÄ±nda yetiÅŸen yüzlerce kÄ±ymetli ürünü ve birbirinden lezzetli yemekleri ile coÄŸrafi iÅŸaret liginin neresinde?
Bu hafta bu konuyu sizler için araÅŸtÄ±rdÄ±m.
COÄžRAFÄ° Ä°ÅžARET NEDÄ°R?
CoÄŸrafi iÅŸaret, tüketiciler için ürünün kaynaÄŸÄ±nÄ±, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coÄŸrafi alan arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± gösteren ve garanti eden kalite iÅŸaretidir. CoÄŸrafi iÅŸaret tescili ile kalitesi, gelenekselliÄŸi, yöreden elde edilen ham maddesi ile yerel niteliklere baÄŸlÄ± olarak belli bir üne kavuÅŸmuÅŸ ürünlerin korunmasÄ± saÄŸlanÄ±r.
Domates çorbasÄ±ndan, domatesli kebaplara kadar, salçadan salatasÄ±na kadar mutfaÄŸÄ±n vazgeçilmez oyuncusu domatesin hikayesi ne zaman baÅŸladÄ± biliyor musunuz?
1800’lü yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yor olsaydÄ±k, hiç domatesi tanÄ±yor olmayacaktÄ±k. Çünkü OsmanlÄ± döneminde ancak 1844 yÄ±lÄ±nda Mehmet Kamil’in yazdÄ±ÄŸÄ± Melceü’tTabain diÄŸer adÄ±yla ‘AÅŸçÄ±larÄ±n SÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±’ adlÄ± kitabÄ±nda sekiz adet domatesli tarif yer alÄ±yordu: Bunlardan ‘etli domates dolmasÄ±, ÅŸiÅŸ kebap, domatesli koyun yahnisi, domatesli pilav, sebze türlüsü ve domatesli salata kÄ±rmÄ±zÄ± domatesten yapÄ±lanlardÄ±r. Kitapta domatesin yeÅŸili Frenk patlÄ±canÄ± olarak isimlendiriliyor. Bu dönemden bir süre daha domatesin yeÅŸiline Frenk patlÄ±canÄ± denecektir. Gaziantep ve ÅžanlÄ±urfa’da çok eskilerin domatese ‘frenk’ dediÄŸi de bilinir. 1883’te ise ‘Ev KadÄ±nÄ±’ adlÄ± kitapta ise 40’Ä± aÅŸkÄ±n domates tarifiyle mutfakta domates kullanÄ±mÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. 1800’lü yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±nda domatesin Anadolu’da yaygÄ±n hale geldiÄŸini görebiliyoruz.
Domatesin anavatanÄ±, Ekvator, Peru ve Bolivya topraklarÄ±dÄ±r. 1492 yÄ±lÄ±nda Kristof Kolomb’un Amerika’yÄ± keÅŸfetmesiyle hikayesi baÅŸlÄ±yor. Domatesin Avrupa’ya ve oradan tüm dünyaya yayÄ±lmasÄ±na ön ayak olan Ä°spanyol denizci Hernando Cortes’tir. Cortes,1512 yÄ±lÄ±nda Meksika’ya ayak bastÄ±ÄŸÄ±nda bulduÄŸu domatesi kraliçeye hediye amaçlÄ± alÄ±p Ä°spanya’ya getiriyor.
O zamanlar domatesin yenilebileceÄŸini düÅŸünmüyorlardÄ±.
Tomatodan ‘domat’a
Domates Aztek dilinde tombul meyve anlamÄ±na gelen ‘tumati’ kelimesinden geliyor. Ä°spanyollar ‘tomato’ dedikleri bu sebzeye Ä°zmirliler de ‘domat’ derler.
SavaÅŸta her iki taraf da büyük kayÄ±plar verir. Ancak savaÅŸÄ± Roma Ä°mparatoru Julius Sezar kazanÄ±r. Bunun üzerine dünyaca ünlü sözü ‘Veni-vidi-vici’ (Geldim-gördüm-yendim) diyerek, durumu Roma’ya bildirir.
Bu savaÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Tokat’Ä±n Zile ilçesinde ‘Veni-vidi-vici’ yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum da, herkesin bayÄ±larak yediÄŸi ‘Sezar salatasÄ±’ burada meÅŸhur olmasÄ± gerekirken neden Meksika’nÄ±n Tijiuana ÅŸehrinde ünleniyor?
Sezar salatasÄ± sizce nereli?
RomalÄ± Julius Sezar’dan dolayÄ± Ä°talyan mÄ±? AmerikalÄ± mÄ±? Yoksa TokatlÄ±mÄ±? Bilemediniz.
Sezar SalatasÄ± Meksika kökenli bir salatadÄ±r. Ama geleneksel ve yerel bir Meksika yemeÄŸi olmaktan ziyade, akÄ±llÄ± bir giriÅŸimci tarafÄ±ndan ABD’li yemek-severler için geliÅŸtirilmiÅŸ olan harika bir salatadÄ±r.
Bu salatanÄ±n kökenlerine dair rivayet rahmetli Arman KÄ±rÄ±m’Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle ÅŸöyledir:
GeçmiÅŸ ve gelecek arasÄ±nda güçlü bir köprü olan ‘geleneksel gastronomi’ bayramlarda daha önemli bir yer kaplar. TekrarlanÄ±rsa ya nesillerden nesile kalÄ±r ya da unutulur gider.
Bayram, “sevinç, neÅŸe, eÄŸlence” anlamlarÄ±na gelse de, bu bayram sevinçlerimizi, mutluluklarÄ±mÄ±zÄ± uzaktan ve mesafeli kutladÄ±k. Gelenekle mutluluÄŸun ortak paydasÄ± olan yiyecek ve içeceklerimizden bayrama has olanlarÄ± seçerek birlikte hatÄ±rlayalÄ±m. Ä°ÅŸte size bayramlarda olmazsa olmaz Türk MutfaÄŸÄ±nÄ±n geleneksel lezzet ritüelleri :
Türk Kahvesi ve Lokum
Bayram sabahÄ±, bayram namazÄ± sonrasÄ± evde aile bireyleri birbirleriyle bayramlaÅŸÄ±lÄ±r. Gelen misafirlere kahve ve lokum ikram edilir. Son yÄ±llarda lokumun yerini maalesef çikolata almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Oysa çikolatanÄ±n Türk kültüründe yeri de yoktur, geçmiÅŸi de yoktur. Oysa lokum dünayada bile ‘Türk lokumu’ olarak en çok bilinen, Türkiye denildiÄŸinde akla gelen 3-5 lezzetlerden biridir. Bunu biz yaÅŸatmazsak kim yaÅŸatacak?
Bayram Åžerbeti
Demirhindiden tutun da, çilek, gül ÅŸerbetlerine, tarçÄ±n, karanfil ve diÄŸer baharatlar katÄ±larak yapÄ±lan birbirinden farklÄ± onlarca ÅŸerbet bayramlarda yapÄ±larak sunulur. OsmanlÄ± mutfaÄŸÄ±nda da önemli bir yere sahip olan ÅŸerbet geleneÄŸimizi maalesef kolalÄ± içeceklere kaptÄ±rmak üzereyiz.
Bayramda yapÄ±lan tatlÄ±larÄ±n veya yemeklerin yanÄ±nda misafirlerimize meÅŸrubat ikram etmek yerine ev yapÄ±mÄ± limonata, ÅŸerbet, viÅŸne suyu, doÄŸal meyve sularÄ± ikram ederek hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hem kültürümüzü korumuÅŸ olacaÄŸÄ±z.
Arife günün en büyük iÅŸi bayram tatlÄ±sÄ± hazÄ±rlamaktÄ±r. KomÅŸular bir araya gelip baklavalar hazÄ±rlanÄ±r. Baklava sadece yaklaÅŸan bayramlarÄ±n deÄŸil, dillere destan OsmanlÄ± saray mutfaÄŸÄ±nÄ±n ve halk sofralarÄ±nÄ±n vazgeçilmez ikramlarÄ±ndandÄ±r.
Günümüz Türk toplumunda misafirlere baklava ikram etme, misafirliÄŸe giderken baklava götürme, niÅŸan, düÄŸün, mezuniyet, terfi gibi kutlama merasimlerini baklava ile tatlandÄ±rma yaygÄ±n bir gelenektir.
Baklava alayÄ±
BayramÄ±n özel yiyeceÄŸi olan tatlÄ±lar arife gününden iki üç gün önce yapÄ±lÄ±r. Genellikle baklava, sarÄ±burma (sarÄ±ÄŸÄ±burma), oklavadan çekme tercih edilir. Günümüzde yapÄ±lmasÄ± gelenek haline gelmiÅŸ olan bayram tatlÄ±larÄ± için komÅŸular bir araya gelip birbirlerine yardÄ±m etmektedirler. Bu olaya ‘baklava açma’, ‘tatlÄ± açma’, ‘zini açma’ denilir. Baklavaya ‘zini’(sini) de denilir.
BaklavanÄ±n kesilmesinde tecrübeli olmak gerekir. ‘Tavan göbeÄŸi’, ‘buÄŸday baÅŸaÄŸÄ±’ denilen baklava kesimini herkes beceremez. Baklava için her evin kalaylÄ± bakÄ±r tepsileri veya sinileri vardÄ±r. Arife günü, baklavalarÄ±n ‘ÅŸerbetleri’ dökülür. Åžerbetin kÄ±vamÄ±nÄ±n ayarlanmasÄ±nda tecrübeli olmak gerekir. Åžerbet, kÄ±sÄ±k ateÅŸte yavaÅŸ yavaÅŸ kaynatÄ±lÄ±r. Genelde orta büyüklükte bir tepsi için üç kg. ÅŸeker harcanÄ±r. Tarif isteyene ‘el ayarÄ±, göz kararÄ±’ denilir. Köylerde ailelerin ekonomik durumlarÄ±na göre cevizli ekmek, çanak ekmeÄŸi, çorba, kuru fasulye, sarma, börek, sütlaç, baklava, kadayÄ±f hazÄ±rlanÄ±r.
Elma zamanÄ±
SonbaharÄ±n habercisidir elma. Eylül denildiÄŸinde elma akla gelir.
Appleâ€™Ä±n kurucusu Steve Jobs, dÃ¼nyayÄ± Ã¼Ã§ elmanÄ±n deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ:
1-DÃ¼nyayÄ± ilk olarak Hz. Ademâ€™in yediÄŸi elma deÄŸiÅŸtirdi. Yasak elmayÄ± yedi ve cennetten dÃ¼nyaya gÃ¶nderildi.
2- DÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtiren ikinci elma, Newtonâ€™un baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen elma. AÄŸaÃ§tan dÃ¼ÅŸen elma sayesinde yer Ã§ekimini buldu.
3- DÃ¼nyayÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olarak deÄŸiÅŸtiren elma ise bilgisayar ve telefon oldu.
Murat Belge ise insanoÄŸlunun ilk â€˜gÃ¼nahÄ±â€™nÄ±n gastronomi alanÄ±nda bir â€˜yemek yasaÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã§iÄŸnenmesi ile olmasÄ±nÄ± iÅŸaret eder. Bu aynÄ± zamanda meyveye verilen deÄŸeri de gÃ¶stermekte bizlere.
Biz bu hikayeyi hep â€˜elmaâ€™ olarak biliriz. Oysa Tevrat â€˜elmaâ€™ demiyor sadece â€™meyveâ€™diyor. NasÄ±l olmuÅŸ da meyve elmaya dÃ¶nmÃ¼ÅŸ. Meyvenin Latinceâ€™si â€˜pomumâ€™ ama bu FransÄ±zcaâ€™ya â€˜pommeâ€™ olarak geÃ§erken â€˜elma â€˜anlamÄ±nÄ± alÄ±yor.
Â Edebiyatta elma
-Ä°sim ÅŸehir oynarken bile meyve denildiÄŸinde ilk akla gelen â€˜elmaâ€™dÄ±r.
-Elma dersem Ã§Ä±k, armut dersem Ã§Ä±kma.
-Elma ile elmayÄ± kÄ±yaslayalÄ±m. Elma ile armutu deÄŸil.
-Bir Ã§Ã¼rÃ¼k elma kasadaki bÃ¼tÃ¼n elmalarÄ± Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼r.
-Biz bir elmanÄ±n iki yarÄ±sÄ± gibiyiz.
-KÃ¼Ã§Ã¼kken aldÄ±ÄŸÄ±m dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼zel, iÃ§i hep Ã§Ã¼rÃ¼k Ã§Ä±kan elmalÄ± ÅŸekerler gibisin. AranÄ±zdaki tek fark; o elmalÄ±, sen ise elâ€™malÄ±!/Cemal SÃ¼reya)
-Seni gÃ¶rmediÄŸim gÃ¼nler, karanlÄ±ktayÄ±m, katran gecelerdeyim, cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasÄ±l paslanÄ±r, bir elma nasÄ±l Ã§Ã¼rÃ¼rse, iÅŸte Ã¶yleyim./Ãœmit YaÅŸar OÄŸuzcan
-Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, bende bir elma, sende bir elma olur. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende iki bilgi olur. /KonfÃ¼Ã§yÃ¼s
-Yani sen elmayÄ± seviyorsun diye, elmanÄ±n da seni sevmesi ÅŸart mÄ±?/NazÄ±m HikmetÂ
-YarÄ±m elma, gÃ¶nÃ¼l (hatÄ±r) alma. (AtasÃ¶zÃ¼)Â
-Ã‡alÄ±ÅŸan kazanÄ±r, elmasÄ± kÄ±zarÄ±r. (AtasÃ¶zÃ¼)
GÃ¶le TÃ¼rkÃ¼sÃ¼:
Al elma kÄ±zÄ±l elma
Gel yola dizil elma
Yar kapÄ±dan geÃ§erken
Cebine sÃ¼zÃ¼l elam
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TatlÄ±, mayhoÅŸ ve ekÅŸi Ã§eÅŸitleri olduÄŸu gibi bu adla Ã§ok gÃ¼zel bir radyo programÄ± da var. Sirkesi ÅŸarabÄ±, brendisi vardÄ±r. PiÅŸirilir bir Ã§ok yemeÄŸin sosu olur. Avusturyaâ€™nÄ±n strudel gibi tatlÄ±larÄ±nda boy gÃ¶sterir.
Elma ÅŸekeri, Ã§ocukluÄŸumuzun anÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼sler, iyi pastahanelerin simgesidir. Pamuk prensesin en Ã¶nemli sahnesidir.
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Ä°nsan anatomisinde de karÅŸÄ±mÄ±zaÂ Adem elmasÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.Â Adem elmasÄ±Â (GÄ±rtlak Ã‡Ä±kÄ±ntÄ±sÄ±),Â tiroidÂ Ã§Ä±kÄ±ntÄ±sÄ±dÄ±r.Â Genelde erkeklerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. ErkeklerdeÂ ergenlikÂ dÃ¶neminde oluÅŸmaya baÅŸlar, ergenliÄŸin belirtilerinden biridir. Yutma sÄ±rasÄ±nda yukarÄ± Ã§Ä±kar, daha sonra aÅŸaÄŸÄ± iner. Sanki Hz. Ademâ€™in o elmayÄ± gerÃ§ekten yediÄŸinin bir kanÄ±tÄ± olarak var olmuÅŸtur.
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ElmanÄ±n tarihÃ§esine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Kuzey Anadolu, daha sonra Kafkaslar, Orta Asya ve Rusya taraflarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lmaktadÄ±r.
AÃ§Ä±kÃ§asÄ± Orta Asyaâ€™dan tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkÃ§e ismi â€˜almaâ€™dÄ±r. KÄ±rmÄ±zÄ± olduÄŸundan dolayÄ± ismi â€˜al(kÄ±rmÄ±zÄ±)maâ€™dan gelmektedir. Bilinen 1000 tÃ¼rÃ¼ var.
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GÃ¶kten Ã¼Ã§ elma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ her masalÄ±n sonunda farklÄ± ÅŸekillerde mutlaka gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Biz de yazÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶yle bitirelim: GÃ¶kten 3 elma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, biri yazana, biri okuyana biri de kimin muradÄ± varsa onaâ€¦