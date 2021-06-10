Yeni yönetim, yeni başlangıçlar…

Tarihleri büyük lakin şu an ki konumları içler acısı olan iki kulübün cumartesi günkü mücadelede Vakıfköy gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sezon başından bu yana genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden iki takımdan birisi açık ara lige veda ederken, yeşil beyazlılar son haftalara kadar play-off hedefini kovaladı.

Lakin gelecek anlamında halen iki güzide kulübümüzün de önü karanlık.

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Borç batağından nasıl çıkacakları konusunda belirsizlik devam ediyor.

Bursaspor özelinde baktığımızda mevcut borç rakamları herhangi bir kişinin altından kalkabileceği miktarın çok üzerinde duruyor.

Durum böyle olunca önümüzdeki sezonda da transfer tahtasının açılması konusunda çok iyimser düşünemiyorum maalesef. Zira telaffuz edilen rakamlar ciddi.

Bu konuda zaten epey yazdık, önümüzdeki dönemde yine yazacağız.

