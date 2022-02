Tarihi rezalet

Bursaspor için yeni bir dönem başladı.

İlk olarak geçen hafta Altınordu karşısında alınan galibiyet üzerine Samsun’da gelen 1 puan camianın ileriye doğru olumlu bakmasını sağladı.

Sahada oynanan futbol kalitesi her ne kadar bizlerin görmek istediği seviyede olmasa da verilen mücadelenin puan veya puanlara dönüşmesi şu anki konumdan kurtulmak adına son derece değerliydi.

Maalesef oyunu kurma ve pozisyon yaratma anlamında Bursaspor’un halen ciddi sıkıntıları mevcut özellikle orta sahada Bruno’nun eksikliği hissediliyor.

Keza defans bölgesinde de çok ciddi zaaflarımız mevcut. Her iki kanat defansı ve göbekte Furkan Emre’nin bireysel hataları Bursaspor için endişe verici.

Aynı cümleleri kaleci Erhan için de söylemek sanırım mümkün. Unutmamak gerekiyor ki her takım Samsunspor oyuncuları kadar şanssız ve beceriksiz olmaz.

Şu an için en büyük temennimiz sakatların iyileşmesi ve yeni transferlerin takıma adaptasyonunun en kısa sürede sağlanması. Bu sayede sahaya ideal 11 ile çıkabilecek olan bir Bursaspor’un bahsettiğimiz sıkıntıları geride bırakacağını düşünüyoruz. Özellikle Bruno, Luka Çapan Bifuma ve Enver Cenk Şahin bir an önce ilk 11’de olması Bursaspor’un oyun kalitesini üst seviyeye çıkarması için olmazsa olmazların başında geliyor.

Yeni transferler için pozitif veya negatif anlamda bir şeyler söylemek için henüz erken lakin şu anki görüntü kadro zenginliği anlamında Bursaspor’a olumlu yönde etkisi olacağı kesin.